Fin y razón de ser

Democracia, ¿qué es y para qué? (y II)

Víctor M. Arjona Barbosa (*)

Segunda y última parte del artículo que publicamos ayer bajo el título “¿Qué es y para qué sirve la democracia”?

GOBIERNO PARA EL PUEBLO. Aristóteles señalaba que todo lo que existe está sujeto a causas; una de ellas es la causa final que es la primera en intención y la última en realización. La democracia tiene una causa final que es su razón de ser, su para qué. ¿Cuál es ella?

Desde luego se nos viene a la mente de manera casi inmediata lo que no es la democracia: no es el camino para que lleguen al gobierno los demagogos, los ineptos, los que buscan privilegios, los ladrones que se apropian de lo que es de todos, los que tratan de imponer su ideología, los intolerantes, los ególatras, los que no saben escuchar, los que carecen de vocación de servicio, los que no entienden qué es el Estado de derecho, los que desprecian los derechos humanos, los que creen que el poder es feria de vanidades y los que buscan el poder por el poder, como un fin en sí mismo.

No, la democracia no sirve para nada de lo que se encuentra en esa lista. La causa final de la democracia es servir para el bien común. En el contexto del orden social la democracia, al igual que el derecho, la educación y la economía, no se agota en sí misma, no es un fin, es un medio para el bien de todas las personas que forman una comunidad, para su bienestar, su bienser, su crecimiento y desarrollo como seres humanos, con base en su dignidad.

Toda vida humana es una vocación, porque todos estamos llamados a crecer, a desarrollarnos, a desplegar nuestras potencialidades y talentos, a existir plenamente como personas.

Consecuentemente, la sociedad ha de organizarse a fin de que el orden político, jurídico y económico propicien y condicionen la posibilidad de que la persona cumpla esta vocación básica y fundamental.

Esto es lo que constituye el bien común que no ha de entenderse, por la razón anterior, como el bien de la mayoría únicamente, ni como el bien de algunas minorías privilegiadas.

Y el mejor instrumento para lograr este fin es la democracia participativa, porque involucra a los miembros de una comunidad en el esfuerzo de buscar la realización de su vocación como personas, al procurar, junto con las autoridades y dentro del marco de las exigencias del orden, un gobierno abierto y transparente, respetuoso de la dignidad y de los derechos humanos y promotor del desarrollo integral y de la paz social.

Por tanto, el gobierno para el pueblo es el que sirve efectiva y honestamente a la sociedad en la continua y progresiva realización del bien común, que es la razón de ser del Estado y de sus instituciones.— Mérida, Yucatán.

Licenciado en Derecho y Doctor en Filosofía. Integrante del Organismo Promotor para la Democracia, A. C.