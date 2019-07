Fino debate del PRI

Guerra con proyectiles de lodo

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Entre proyectiles de lodo que los dejaron embarrados de la cara a los pies, los candidatos del PRI combatieron entre sí para demostrar quién tiene el perfil más “idóneo”, por cualidades tales como las de ser mafioso y corrupto, para dirigir y levantar el partido en su etapa moribunda, en el primero de dos debates, el pasado miércoles 17, antes de sus elecciones internas, el 11 de agosto.

Tres fueron los que se presentaron al circo. Por orden de aparición: Alejandro, “Alito”, Moreno, Ivonne Ortega y Lorena Piñón.

“Las personas participantes deberán conducirse de manera respetuosa y evitar realizar declaraciones que denigren o calumnien a las otras u otros participantes”, les advirtió una de los dos conductores del evento antes de iniciarse éste.

Empero, hicieron caso omiso y se atacaron hasta con la cubeta, sacando a relucir sus trapos sucios, para regocijo de quienes los observaban vía streaming, es decir, video en vivo por internet.

Para empezar, se presentaron como blancas palomas que han dedicado su vida política a sacrificarse por el partido, a conseguir, con esfuerzo y dedicación, votos para hacerlo triunfar.

No mencionaron las transas que han hecho a lo largo de su carrera para llegar a donde están: cómo han alterado, desde que son políticos, la voluntad popular, con recursos del erario y dádivas de empresarios; cómo han puesto zancadillas a sus adversarios internos y externos y cómo, gracias a esto, han devenido en resabios de un deshonroso pasado, en la disputa por el dudoso honor de administrar lo que queda del viejo instrumento electoral, mientras la hora le llega.

“Yo propongo, dijo “Alito”, un partido que combata frontalmente la corrupción. Nunca más permitiremos actos internos de corrupción o hacia afuera del partido que traicionen la confianza de los ciudadanos y de los priistas”, y la sangre le brotó, abundante, entre los labios, porque, seguramente, se mordió la lengua.

Le siguió Ivonne con su conocida cantinela de que cuando era chica tuvo que dejar la escuela porque no tenía ni “para el pasaje” y que, gracias a “la porcicultura” y a que pintaba postes en las campañas del PRI, fue ascendiendo en la escala, desde, secretaria de la secretaria del secretario de una cartera local, hasta llegar a machuchona.

Omitió que fue el tío Víctor, poderoso cacique yucateco, dos veces gobernador por un total de 10 años y fuerza decisoria del entonces partido casi único, quien la impulsó desde los primeros gajos de la enramada del poder, y le permitió hacer carrera en un partido donde los dedazos de los de arriba son el único factor de ascenso de los de abajo, como la experiencia muestra.

Tampoco dijo que fue gracias a los cuantiosos recursos que ella y su grupo han sustraído del erario que se volvió inmensamente rica. Menos, que sus grados académicos le han sido otorgados por universidades “patito” gracias al “poderoso caballero” que es “don Dinero”.

Pero esta fue sólo la risible presentación de ambos, pues, de inmediato, iniciaron el intercambio de bolas de lodo. Mientras la tercera en discordia, la señora Piñón, servía de relleno a los dos pesos pesados, éstos se golpeaban, tete a tete, con proyectiles tomados del estercolero, pretendidamente secreto en cada uno se remoja, puesto al desnudo por el adversario.

Ivonne le embarró en la cara al “Alito” que al mismo tiempo que el debate se producía, un operador suyo le estaba haciendo trampa en Oaxaca.

“Quiero aprovechar este momento de la réplica para comentarle a mi compañero Alejandro Moreno qué va hacer con el comité directivo estatal de Oaxaca que en este momento está haciendo el trabajo (sucio) desde la Secretaría de Elecciones, por instrucción del presidente del partido y por instrucción del gobernador Alejandro Murat” definiendo “la representación de las casillas, la representación de Alejandro Moreno y la de Lorena Piñón”. Es decir, lo acusaba de estar preparando un fraude electoral similar a los que ella y todos sus compañeros de partido han practicado toda su vida partidaria.

El “Alito” no se quedó con la dentellada y se la devolvió con intereses. “Compañeros que nos ven, ¿ustedes le creen a la candidata Ivonne Ortega? Coincido con ustedes, yo tampoco. Hoy quiero decirles a todos que lo más importante hoy es conocer y para muestra un botón. Cuando el PRI más te necesitó, Ivonne, cuando deberías estar con nosotros en el proceso electoral del 2018, en el proceso más competitivo de nuestra historia, nos abandonaste, nos dejaste solos, ¡te fuiste a vivir a Londres!, los últimos cuatro meses de la campaña presidencial. No, Ivonne, tú no quieres al PRI, ni quieres a los priistas; nos abandonaste y nos dejaste solos. En cambio, Carolina (Viggiano, su compañera de fórmula) y yo estuvimos al lado de los priistas, trabajando con ustedes que nos ven, caminando en las calles, en los barrios”.

Fuera máscara…

Esto obligó a la exgobernadora a quitarse la máscara, sostenida mucho tiempo, de que no había participado en la elección presidencial por su prioridad de atender a su preparación “académica”. Por primera vez reconoció la verdadera causa de su lejanía de ambas campañas, la de Meade y la de su ahijado, Mauricio Sahuí.

“No estuve en la campaña del doctor Meade porque el grupo estratégico de la campaña me pidió que yo no estuviera en lugar público y físico, pero todo mi equipo estuvo ayudando a los candidatos —dijo la exgobernadora—. En las estrategias hay que cumplirlas y si a mí me pidieron que esa era la parte que me tocaba en la campaña, la aproveché, no fueron cuatro meses, fueron tres semanas, que estuve estudiando para presentar por mi doctorado que estoy estudiando en la “complutense”.

Hasta el relleno se animó a darle: “Ya, cuando un candidato a la presidencia, te pide que te escondas, pues eso está muy cañón”, le espetó la candidata Piñón.

En este tono transcurrió el debate para dirigir un partido que se ha caracterizado por sus gobernadores ladrones, encarcelados o prófugos de la justicia; sus funcionarios enriquecidos con negocios turbios a costa del erario, a los que se les acabó el veinte; sus socios de la iniciativa privada y sus abogados en prisión o en vías de caer en ella; todos, por haber llegado a su fin la era de la corrupción y la impunidad de la que, durante décadas, gozaron.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa