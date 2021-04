Finanzas con Kookay

Marisol Cen Caamal (*)

Una de las opciones de inversión más antiguas al alcance de los pequeños inversionistas son los Fondos de Inversión, que en México surgieron en los años 50.

Una manera sencilla de visualizar un fondo de inversión es pensarlo como una bolsa donde muchas personas ponen su dinero y expertos en la materia se encargan de invertir esos recursos en una variedad de instrumentos para generar rendimientos y pagarles sus ganancias a los inversionistas.

Los Fondos de Inversión se rigen bajo su propia ley (Ley de Fondos de Inversión) y para su operación requieren el soporte de otras instituciones, como son la Sociedad Operadora, la Distribuidora de Fondos, la Valuadora de Precios y la Calificadora, si es un fondo de deuda.

Para invertir en un Fondo de inversión se requiere contactar a alguna institución financiera que tenga la autorización de distribuir Fondos de Inversión, como por ejemplo las instituciones bancarias, instituciones de seguros, organizaciones auxiliares del crédito, entre otros. Casi siempre si se acude a alguna de las instituciones antes mencionadas, lo más probable es que le ofrezcan sus propios Fondos de Inversión.

También hay Distribuidoras de Fondos que no están relacionadas con ninguna institución bancaria o Casa de Bolsa y que le pueden ofrecer una gran variedad de Fondos de Inversión como por ejemplo la empresa Mas Fondos.

Los inversionistas pueden escoger entre los 4 tipos de Fondos que la Ley de Fondos de Inversión reconoce:

1. Fondos de inversión de deuda: son Fondos que invierten únicamente en valores de deuda, públicos y privados. Estos Fondos no pagan rendimientos muy elevados, pero son de los más seguros.

2. Fondos de renta variable: estos Fondos invierten en una mezcla de instrumentos de capital y de deuda. Los instrumentos de capital como las acciones le permitirán al Fondo lograr mayores rendimientos mientras que la inversión en instrumentos de deuda le dará al Fondo un mayor nivel de seguridad.

3. Los Fondos de capitales: con estos Fondos se invierte preponderantemente en instrumentos de capitales como son las acciones o partes sociales, obligaciones y bonos. Estos tienen un mayor nivel de rendimiento y de riesgo.

4. Fondos de inversión de objeto limitado: en los cuales se invierte únicamente en instrumentos financieros establecidos en sus estatutos y en el prospecto de información.

Los recursos que los inversionistas ponen en los Fondos son administrados por instituciones llamadas Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión, que son entidades (como Bancos, Casas de Bolsa y operadoras independientes) que cuentan con la autorización de la CNBV para administrar de manera profesional las carteras de valores de los Fondos de Inversión, con la finalidad de obtener rendimientos para los inversionistas. Por esta administración del Fondo las Operadoras cobran comisiones.

La primera labor de un asesor encargado de la venta de Fondos de Inversión es determinar el perfil del cliente para ver qué tipo de fondo se ajusta a sus necesidades de Inversión. Supongamos que después del perfilamiento se concluye que el Fondo ideal para el cliente es un Fondo de Renta Variable, el siguiente paso sería ver en cuál de los diferentes Fondos de Renta Variable de, entre múltiples operadoras, le conviene invertir (hay más de 300 Fondos de renta variable en nuestro país).

Para seleccionar el Fondo de Inversión que le convenga, el cliente tendrá acceso, en todo momento, a través de las páginas web de las operadoras y distribuidoras de Fondos, a los documentos más importantes donde se detalla la operación del Fondo, como son: el Prospecto de Información al Público Inversionista, que es un documento extenso donde se mencionan todos los detalles de operación del Fondo; el Documento con Información Clave (DICI), donde en dos páginas se resume toda la información mas relevante del Fondo; y los documentos con la composición de la cartera semanal y mensual.

Una vez que el cliente realiza la selección del Fondo lo siguiente es comprar los títulos del Fondo (muchos Fondos ya permiten invertir en ellos desde $100). A partir de ese momento la Operadora de Fondos se encargará de invertir el dinero captado, siguiendo los lineamientos establecidos en el Prospecto de Información. Cabe aclarar que en ningún momento el cliente podrá sugerirle a la Operadora que invierta o desinvierta en algún tipo de valor ya que la Operadora del Fondo tiene a expertos en el tema que toman las decisiones de inversión. La única decisión que el cliente puede tomar al invertir en un Fondo es escoger el tipo de Fondo y la Operadora. Salirse del Fondo es posible, pero se hará de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Prospecto de Información.

En los últimos años hemos visto una modernización de los Fondos de Inversión, que ahora ofrecen la opción de invertir en ellos desde una App. El funcionamiento es el mismo, lo único que ha cambiado es la interfaz para acceder a ellos.

Es muy importante saber que Los Fondos de Inversión no cuentan con la protección del Seguro Bancario del IPAB y su rendimiento es variable. Las ganancias o pérdidas que se puedan generar dependerán de la habilidad del Operador del Fondo y a pesar de que siempre podremos revisar los rendimientos históricos, que nos podrán dar una idea del desempeño del Fondo, no debemos olvidar la leyenda que acompaña las tablas de rendimientos históricos que dice: “los rendimientos pasados no garantizan de manera alguna los rendimientos futuros”.— Mérida, Yucatán.

Profesora Universidad Anáhuac Mayab