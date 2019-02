Formador de comunidades

Hasta pronto padre Sacramento

Mario Maldonado Espinosa (*)

Nos sorprendió tu partida repentina; aunque sabíamos que la enfermedad te alcanzó, no nos imaginamos ese momento. Tuve el enorme honor de conocerte hace muchos años, ese ímpetu para evangelizar contagiaba a muchos. De tus homilías, las pláticas, consejos y ayuda incondicional se fue haciendo una sólida amistad que duraría muchos años.

Con justa razón decías: “Dios ha hecho grandes cosas en mí y yo he tratado de poner mi vida al servicio de su plan. Mi objetivo es llegar con mis hermanos al encuentro definitivo y eterno con Dios. Por eso, en este tiempo, me dedico a formar la comunidad que camine hacia Él”, palabras que venían de una vocación de servir al prójimo siempre.

En tu paso por distintas comunidades de Yucatán dejaste huella imborrable, toda persona que tuvo el enorme gusto de conocerte guarda gratos recuerdos y enseñanzas en su corazón. Da testimonio de ello gente de Progreso, Sotuta, Tinum, Tizimín, Tekax, Telchac Pueblo, Sinanché y varias parroquias de aquí de Mérida hasta terminar tu misión en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la col. Itzimná.

Muchos seminaristas y sacerdotes te guardan especial cariño porque fuiste formador y maestro en el Seminario Conciliar de San Ildefonso, recuerdan tus enseñanzas todos esos años de cátedra impartida. El servicio a tus hermanos era lo que te caracterizaba siempre.

Aunque también se te recuerda por tu ayuda a los grupos seglares y laicos como Acción Católica, Asociación Católica de la Juventud Mexicana y otros tantos grupos apostólicos. No dejaste de ayudar a la juventud, tan es así que muy pocos saben que con la ayuda de personas generosas lograste hacer crecer a muchos jóvenes profesionales a través de becas escolares, alimento, hospedaje y tanta ayuda que proporcionaste. Hiciste muchos hombres de bien cuyas familias hoy te agradecen infinitivamente.

En la vida eclesial tuviste una fructífera carrera sellada por el servicio continuo pues fuiste párroco, maestro, asesor, asistente de comunidades religiosas como las madres de Guadalupe y otras tantas congregaciones; acompañaste a varios seminaristas que una vez concluido sus estudios los guiaste hasta tomar los hábitos.

Como Vicario Episcopal para la Acción Pastoral realizaste una incasable tarea, inyectaste vida a las comunidades e iglesia de Yucatán a través de los sectores pastorales, labor que llevaste a muchos rincones del país a través de pláticas y reuniones en otras diócesis. En el año 2008 dentro de tu labor pastoral publicaste el libro: “Jesucristo, don de Dios para compartir la Vida” que sirvió de base para propiciar reflexión sobre el misterio eucarístico y la participación comunitaria para el 5° Congreso Eucarístico.

Fueron un poco más de 42 años de fiel servicio al prójimo. Tantos momentos compartidos, tantas enseñanzas, eucaristías, hoy con una profunda tristeza nos toca despedirte porque ya no estarás más con nosotros.

Sentimientos encontrados ver a tus hermanos sacerdotes cargar el féretro en el último adiós fue algo que dolió profundamente, ver a tú familia, y a cientos de feligreses, amigos y religiosas. Puedo decir mucho de ti, pero las lágrimas no permiten ver lo que escribo, y prefiero traer a mi mente aquella canción religiosa que una tarde entonabas con mucha fe y me hizo comprender lo mucho que amabas a la Iglesia: “Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar, sois levadura, sois grano de sal, antorcha que ha de alumbrar”. Pero también me alegra que regresaras a la casa del padre, esa casa de la que siempre nos hablabas. Hasta pronto padre Sacramento, te vamos a extrañar mucho, solo puede decir que a ejemplo del Maestro pasaste por este mundo haciendo el bien. Tu ejemplo y tus obras imborrables hablarán por ti siempre.— Mérida, Yucatán.

