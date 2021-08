Fuertes, perdurables lazos de la amistad

Por Ricardo Alberto Gutiérrez López (*)

Cuando mis padres se mudaron de Ciudad de México, nos llevaron a vivir a la ciudad de Tehuacán. Ahí me inscribieron en el centro escolar Presidente Venustiano Carranza, que era una escuela pública. Nosotros, los que ahí estudiábamos, la llamábamos: la “Venus”.

Al igual que en Mérida, ahí también logré hacer muy buenos amigos. Nuestra amistad ha resistido el paso del tiempo y a pesar de que la muerte me ha privado de algunos de ellos, aún continúo comunicándome con los demás.

En 1959, estaba cursando el tercero de secundaria. Jorge, Ángel, Álvaro y yo habíamos formado un grupo compacto y éramos inseparables. Nuestro grupo selecto tenía el encanto de estar formado por personalidades variadas. De todos nosotros, Ángel era el serio, el estudioso.

Por aquel entonces la mamá de Ángel, con apenas treinta cinco años de edad, enfermó gravemente de cáncer. Solidarios como siempre, los cuatro salíamos a conseguir víboras de cascabel, ya que se decía que de sus crótalos se hacía un polvo, que dado en ayunas y después de los rezos correspondientes, curaba el cáncer.

Recuerdo vívidamente la alegría de la mamá de Ángel cuando conseguíamos los polvos. Desgraciadamente, ese mismo año ella falleció. Fue para los cuatro nuestro primer encuentro cercano con la muerte.

Durante el velatorio, no nos separamos de nuestro amigo en ningún momento. En el lugar todo era obscuro y lúgubre. El entierro fue al día siguiente. La costumbre exigía usar ropas de color negro. Ángel logró una licencia especial para que en lugar de la corbata caqui del uniforme, se le permitiera usar una negra. Recuerdo a Mary su hermanita todo un año, todos los días con su vestido negro. Lo vivimos los cuatro y este fue el primer sello a nuestra hermandad.

Apenas pudimos terminar el tercero de secundaria. Como ya dije, sólo ángel era el aplicado. Al año siguiente, empezamos la preparatoria y ahí se siguieron repitiendo los mismos resultados. El padre de Álvaro, enojado, lo mandó a estudiar su prepa al tecnológico de Monterrey.

La familia de Álvaro tenía recursos. Sus papás eran de Tlacotalpan, Veracruz, y él era el gerente del ingenio azucarero en Calipan, a pocos kilómetros de Tehuacán. Además tenían tierras en propiedad ahí mismo y en la periferia de Tehuacán.

Nos seguimos viendo en las vacaciones. Jorge y yo pasando los extraordinarios. Ángel ayudándonos a estudiar. Recuerdo un examen extraordinario de matemáticas. El examen era oral y escrito. En el oral, por caridad y para no discutir el maestro nos puso cuarenta de calificación, con la seguridad de que jamás conseguiríamos en la parte escrita ni veinte puntos, y en caso de conseguirlos, el promedio de ambas pruebas sería de treinta, o sea, reprobados.

Con lo que no contaba era que Álvaro estaba de vacaciones y se las ingenió para “ayudarnos” con la prueba. Al ver los resultados, al maestro no le quedó más remedio que darnos la boleta que avalaba que aprobamos su asignatura. Esto significó un sello más a nuestra hermandad, aparte de otros sellos más que hicieron sagrada nuestra amistad. Álvaro terminó la prepa y su carrera de ingeniero mecánico administrador en el tecnológico de Monterrey. Consigue un magnífico empleo en la Cervecería Modelo en México D.F. con un sueldo de $30,000 pesos mensuales, ¡en 1969!

Ángel se graduó de médico especializándose en cirugía pediátrica en la UNAM. Jorge concluyó sus estudios de licenciatura en Administración de Empresas de la UAP en Puebla; yo regresé a Mérida, graduándome como abogado.

Veinte años después, en 1982 vuelvo a Tehuacán. Los sellos de nuestra amistad se mantenían intactos. Era como si hubieran pasado veinte minutos sin vernos, no veinte años. Álvaro ya no trabajaba en la Cervecería Modelo, estaba muy metido en el PRI y además administraba el ingenio azucarero de su familia en Calipan. Se había casado y tenía dos hijas y un hijo. Su situación era muy buena.

En 1997 Álvaro vino a Mérida, me busca y me pregunta si podía contar con mi ayuda. Resultó que se había separado de su esposa y andaba desempleado. Al preguntarle la manera en la que le podía ayudar, me dijo que bastaba con una mensualidad de $4,000. Me doy cuenta de que esta suma sería muy pequeña y le ofrezco $6,000. Le conseguí un triciclo de pedales y con ese transporte se dedicó a revender en los tendejones del rumbo de Miraflores, bolsas de plástico que adquiría en la fábrica. Esto, además de los seis mil pesos constituyó el ingreso con el que precariamente se sostenía. A pesar de todo, yo consideraba que era muy poco. No entendía qué pasaba con su familia, qué fue de sus propiedades. Sabía que a él y a sus hermanos, su papá les había dejado tierras. Sin embargo no le preguntaba nada; lo conocía, sabía que era muy reservado y no acostumbraba ir contando sus cosas. Comprendí que si no me decía nada, era porque él así lo quería y yo respeté siempre su decisión.

Todos los domingos comía en mi casa y en ninguna ocasión hablamos de las razones que lo llevaron a vivir en esa situación. Álvaro vivía en un cuarto que rentó por el barrio de San Juan. Yo no conocía el cuarto, nunca había ido a visitarlo ahí.

En cierta ocasión vino a Mérida Rafael Covarrubias, un amigo nuestro de Tehuacán. Insistió en que quería ver a Álvaro y no tuve más remedio que llevarlo. Llegamos al cuarto, tocamos la puerta y cuando Álvaro abrió, se asustó mucho, casi tanto como el Covas y yo al percatarnos de la pobreza en la que vivía nuestro amigo. Siendo un hombre que posee muchos recursos, ya que es propietario de varios restaurantes en Puebla, no dudó en ofrecerle a nuestro amigo en desgracia una sincera ayuda. Trató de convencerle diciéndole que en Puebla estaría mucho mejor y que contaba con él para ello.

Sin embargo, a pesar de lo sincero de la propuesta, Álvaro lo rechazó. Ese día sentí que al haber llevado a El Covas a verlo, de alguna manera lo humillé, revelando a otros y sin tener derecho a ello, la precaria situación en la que se encontraba.

Al poco tiempo, abandona el negocio del triciclo. Y lo invito a trabajar en la Prepa México dando clases de básquet a los jóvenes estudiantes. (Continuará).— Mérida, Yucatán.

leconser@yahoo.com

Exdiputado y expresidente del Congreso del Estado.