Ganancias sin ningún miramiento

Cosas que pasan

Manuel A. Alcocer Hernández (*)

La pandemia declarada por el coronavirus no es cosa que se resuelva con medidas sanitarias, por cierto muy bien aceptadas por la población, pero en algunos casos muy costosas, al grado que hay muchos obreros de salario mínimo y quienes se dedican al ambulantaje que les oído decir “o como o me curan”. Y tienen razón.

El gel antibacterial, los tapabocas, los desinfectantes en cualquiera de sus presentaciones el no trabajar porque se ha perdido clientela o porque fueron retirados de sus empleos les complica la subsistencia por falta de dinero.

Hay cientos de obreros de salario mínimo, como los albañiles que fueron retirados por sus patrones porque las obras de construcción fueron detenidas y otros tantos ambulantes que pasan las de Caín.

El fenómeno de los costos en farmacias es de escándalo. Los precios de los productos requeridos para infecciones en la garganta o simples catarros que por las circunstancias obligan a la visita de un médico lleva a verdaderas preocupaciones en el momento de leer la receta y tratar de surtirla en cualquier farmacia.

De la noche a la mañana los precios de los medicamentos han aumentado de manera increíble y en muchos casos el aumento es ficticio porque los medicamentos que se requieren se ocultan para justificar el aumento. La frase más escuchada en estos establecimientos cuando alguien presenta la receta de un medicamento solicitado por el médico es “está de faltante”, lo que significa que no lo encontrarás en ningún lado.

Un ejemplo de esto lo vivió una amiga de la familia que tuvo que consultar con un especialista por un dolor de garganta. Al término de la auscultación el galeno le recomendó la compra de un medicamento diciéndole “lo puedes conseguir en la farmacia, sin receta. Cuesta poco más de $300 pesos”.

Mi amiga fue a la farmacia y solicitó el medicamento. Una empleada le dijo, “tiene usted mucha suerte. Esta es la única caja que nos queda y cuesta $980”.

Al día siguiente el medicamento ya costaba más de mil pesos y se requería receta médica.

¿Se imagina querido lector lo que significa esto para cualquier economía? Un verdadero asalto al bolsillo. ¿Y usted cree usted que lo puede pagar un obrero o un ambulante? ¿Quién fija los precios de los medicamentos, la Cofepris, los laboratorios, los dueños de las cadenas de farmacias o se ponen de acuerdo todos? ¿Esto pasa sólo en Yucatán o en todo el país?

Como quiera que sea está sucediendo y todos, a veces, tienen qué pagar el precio, excepto los de escasos recursos económicos. No puede ser. Y cuando todo esto pase que todos le pedimos a Dios que sea lo más pronto posible, volverán a su precio real los medicamentos o conservarán el alza arbitraria que tienen actualmente?

Por eso se dice que el coronavirus cuesta y cuesta bastante. Cualquiera puede pensar que quedarse en la casa, conservar la distancia si se tiene que socializar, no sentir pánico, lavarse las manos constantemente y otras medidas acertadamente recomendadas, no cuesta nada. Pero eso no es todo. Cualquier estornudo o tos que se presente en cualquier miembro de la familia se puede pensar que es un síntoma del Covid-19 y uno no está para quedarse con la duda. No dejo de pensar cómo lo hacen los de escasos recursos económicos. ¿Qué se puede hacer?

Y no hay que pasar por alto que en muchas farmacias los medicamentos que no tienen nada qué ver con la pandemia pero sí con la diabetes y la hipertensión también subieron de precio. ¿A quién le corresponde remediar esta situación que preocupa de verdad incluso a los que de alguna manera nos ingeniamos para estirar el presupuesto familiar?

Hay qué hacer algo para no pasar a ser una estadística.Y pronto.— Tizimín, Yucatán

manuelantonio1109@hotmail.com

Cronista y exalcalde de Tizimín

Síguenos en Google Noticias