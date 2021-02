Derecho Para Todos: Garantía sobre los alimentos

Rubén Osorio Paredes (*)

¿Cómo se garantiza que el progenitor que debe pagar una pensión alimenticia lo haga puntualmente? ¿Cómo lograr que el pago de la pensión se pueda dar mes con mes sin que Ana tenga que estar recordándoselo al papá de sus hijos?

Ana ha iniciado su proceso de divorcio, buscará el pago de la pensión alimenticia de sus hijos por su todavía esposo, sin embargo aún no sabe si al divorciarse de Juan, éste cumplirá puntualmente con el pago de la pensión para los menores.

¿Cómo puede estar segura Ana de que Juan cumplirá puntualmente con el pago de los alimentos?

Pues bien, el aseguramiento de la pensión alimenticia consiste en garantizar su pago en favor de la persona o personas que deban recibirlos, lo cual recae sobre el sueldo, los bienes o productos de quien debe otorgarlos, con lo que se protege la puntual, regular y periódica entrega del pago de la pensión que sirve para cubrir las necesidades alimentarias de los hijos o de quien deba de recibirlos.

Lo anterior significa que en el divorcio de Ana si el juez decreta por ejemplo un 35% de los ingresos de Juan en concepto de pensión alimenticia se establecerá como garantía el embargo del sueldo de Juan por el porcentaje o monto de la pensión alimenticia ordenada a fin de que mes a mes sea la empresa la que le descuente a su trabajador el monto de los alimentos decretados y se deposite directamente en el fondo auxiliar o la cuenta de la madre para que ésta pueda cobrar las pensiones de sus hijos.

Para cumplir con dicho acuerdo el juez girará un oficio al centro laboral de Juan informándole de la obligación de retener la cantidad equivalente a la referida pensión alimenticia.

El aseguramiento ya es requisito indispensable en cualquier proceso de divorcio y comúnmente consiste en el embargo del sueldo por el monto de la pensión alimenticia provisional o definitiva que haya dictado el juez, para lo cual podrá pedir que se realice el descuento correspondiente de la propia nómina de quien debe de pagar la pensión mediante oficio girado por la autoridad y dirigido a la empresa o centro laboral

El aseguramiento de las pensiones alimenticias procede independientemente de que se cobren o no las pensiones o si el progenitor tenga o no intensiones de pagar la pensión, pues la medida es para proteger al menor, con el fin de no hacer el o los menores no dependan de los vaivenes financieros del deudor alimentario, y no es una medida para sancionar la buena o la mala disposición en pagarlas.— Mérida, Yucatán.

RUBEN OSORIO & ASOCIADOS

Titular del despacho Rubén Osorio & Asociados