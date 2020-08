Gaspar Silveira: El récord imbatible

De todo y de nada

La racha de bateo de Joe DiMaggio es una de las más grandes y difíciles logradas en la historia.

En 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, el “Clipper” alcanzó la impresionante suma de 56 partidos seguidos bateando de hit.

Cuando Pete Rose comenzó en 1978 la segunda más grande de todos los tiempos, se decía que tenía para superar la del mítico astro de los Yanquis. Pero se quedó en 44.

En un día como ayer, se la rompieron al entonces primera base de los Rojos de Cincinnati.

Y una vez más quedó claro que superar a DiMaggio será algo verdaderamente increíble y tal vez no nos toque verlo.

González, el 130

No se tardó nada Víctor González en debutar en Grandes Ligas, tras ser subido el viernes por los Dodgers. Tampoco se demoró en agradecer a su familia.

El nativo de Tuxpan, Nayarit, fue el mexicano 130 que juega en las Grandes Ligas y ayer mismo colgó en sus redes sociales el agradecimiento a su familia contando que hizo realidad el sueño de su padre, hermano de los ex lanzadores de la LMB Rudy y Vinicio González y quien falleciera trágicamente.

“Esto se lo debía a una persona que ya no está conmigo. Se lo dije, pero ya no me escuchó”. En Tuxpan fue un acontecimiento y todos estaban frente al televisor.

Recordando a Cole

El 1 de agosto de 1989, Mike Cole se convirtió en el primer pelotero en la historia de la Liga Mexicana que llegó a 100 bases robadas en una temporada.

Lo hizo vistiendo la franela de los Ganaderos de Tabasco, antes de aterrizar con sus spaics voladores otra vez en Campeche, donde fue todo un ídolo.

El “Ratón Volador” como era conocido también es dueño del récord en el béisbol del Pacífico con 58.-Gaspar Silveira malaver