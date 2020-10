Gaspar Silveira Malaver: Decisiones erradas y falta de respeto al béisbol

No había terminado con mi duda acerca de por qué hizo Dave Roberts lo que hizo el sábado con Julio Urías, cuando vimos la osadía de Manuel Margot en el Juego 5.

Este béisbol, de plano, se sigue saliendo de los cánones. Infinidad de llamadas y comentarios he recibido sobre el tema. Especialmente, por la decisión de Roberts de sacar a Urías. Nos salió a muchos lo patriota, pero lo analizamos y no cabe el sentido patriota. Más bien, me dicen algunos, es una cuestión de soberbia y protagonismo del piloto, de respeto a los principios del béisbol. Como sea, cometió un error. Si vivieran John McGraw o Casey Stangel hubieran abofeteado a Roberts.

Ahora bien, si las Rayas no ganan la Serie Mundial, probablemente al que colgaríamos es a su mánager también. Leí en las declaraciones posteriores al Juego 5 que Margot, por iniciativa propia, se lanzó al robo del plato cuando lanzaba Clayton Kershaw.

Muchos de los grandes robadores han presumido, dada su probada experiencia, que son ellos mismos los que deciden irse al robo, analizando las condiciones del juego. Margot lo hizo a su manera: él vio que Kershaw y todos los Dodgers lo tenían descuidado y se fue al plato. La jugada fue muy cerrada, pero el aut quedó marcado.

Aquí viene la pregunta: ¿pensó Margot en todo lo que había en juego? Su equipo abajo por una, estaba en un momento en que Kershaw se debilitaba. ¿Por qué jugar a matar una ofensiva? ¿Por qué digo que al que habría que reprender es al mánager Kevin Cash? Porque, con todo y que veas las ventajas en el momento, el jugador debe pensar en el equipo, debe figurarse, como dicen los mercadólogos: en todo el jardín, no sólo en un árbol. Ibas a robar el jom, no segunda o tercera.

Margot debe tener un fuerte llamado de atención. Como Roberts, le faltó al alma del juego, al sentido de jugar en equipo.

¿Qué nos deparará el Juego 6 después de tantos sobresaltos? Veremos.