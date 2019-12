Gastos no deducibles en la empresa

Finanzas

Fernando Ojeda Llanes (*)

Una de las cuentas de la contabilidad de las empresas que es muy socorrida es la famosa partida llamada gastos no deducibles.

Es una cuenta donde se registran todas las erogaciones que por algún motivo no son deducibles para efecto del impuesto sobre la renta y como ejemplo se registran gastos de transportación, comidas, gratificaciones, gastos de viaje y muchos más. En muchas ocasiones los directivos pierden el control de esta cuenta y tardan en percibir hasta que llegó el momento de pagar el impuesto. El saldo de esta cuenta tiene un costo de treinta por ciento equivalente al impuesto sobre la renta que no puede deducirse. El mantener esta cuenta en la contabilidad no solamente acumula un costo de capital por el dinero erogado sino por el impuesto que no puede deducirse. Cierto que son partidas que a veces son inevitables, pero al no ser controladas se pierden de vista y por lo general se sufre un costo oculto relevante.

En mi opinión, esta cuenta no debe existir y sobre todo con un registro de nombre a la vista de las autoridades fiscales de que son partidas que no pueden deducirse. Se le debe dar especial atención por los contadores y formular los procedimientos correspondientes para evitar su existencia. Para tal caso es necesario identificar aquellas partidas que forman su saldo y antes de su erogación buscar su deducibilidad. Muchas veces cuando se trata de gastos de viaje es por partidas de dinero entregados a los ejecutivos que viajan por asuntos de la empresa y no se toman el trabajo de recabar la documentación comprobatoria respectiva; el ejecutivo respectivo debe aceptar su responsabilidad al respecto y no dar por comprobado el gasto que le corresponde si no entrega la documentación referente o de otra manera acumularle el gasto a su sueldo y que se pague el impuesto de persona física haciendo una mayor retención del impuesto a quien corresponda.

Desde luego hay partidas inevitables que no son deducibles y deben controlarse para que en el momento de la declaración se tomen en cuenta, como podría ser la diferencia entre depreciaciones financieras y fiscales, pero su registro debe hacerse a la partida que corresponda de acuerdo al gasto y no precisamente a una cuenta especial de gastos no deducibles, que como cuenta general no debe existir en la contabilidad.

Hay auditores externos que recomiendan llevar esta cuenta por separado para que sean fácilmente identificables las partidas que no restan al pago del impuesto, pero esto es porque los auditores desean facilitar su trabajo; en mi opinión, aunque no sea deducible debe registrarse dentro del concepto que le corresponda. Si por ejemplo es un gasto de viaje de administración, registrarse como tal y anotar en una bitácora que se tiene esta partida pendiente; el auditor tendrá que hacer su trabajo como lo marcan sus normas para detectar las partidas que no sean deducibles.

Es inaudito, pero siempre se encontrará en los estados financieros de las empresas otra cuenta que le denominan gastos por comprobar, registrada precisamente como un gasto o como una cuenta de activo pero con saldos tan antiguos que corresponden a ejercicios anteriores y continúan apareciendo, cuando precisamente aun cuando ya se haya comprobado con documentos no deducibles no se ha convertido en gasto. Este tipo de cuentas hacen que la contabilidad tenga cuentas que conviertan a la información financiera en no razonablemente correcta.

Es cierto que la nueva legislación fiscal limita ciertas deducciones de gastos que deben tomarse en cuenta en el momento de las declaraciones fiscales, pero este es un boleto para la persona que lleva la administración de los impuestos, pero las cuentas de la contabilidad deben de registrarse de acuerdo al concepto real que dio lugar a la erogación.

Cuando se entrega dinero a funcionarios por algún motivo para que sean comprobados en un futuro cercano, debe establecerse un procedimiento y políticas de comprobación de tiempo muy breve que no pase de una semana para que se tenga la oportunidad por parte del departamento fiscal de la empresa de obtener los comprobantes respectivos para su correcta deducción. También debe tomarse en cuenta que para que los pagos en efectivo sean deducibles no deben ser mayores de dos mil pesos. Lo que no debe suceder en las empresas es hacer erogaciones que siendo deducibles de impuestos no se recabe la documentación adecuada. A veces se convierte en no aceptable por el fisco por falta de los requisitos que solicitan las leyes fiscales. Para tal caso los encargados de la contabilidad o de realizar las erogaciones deben capacitarse en este tipo de asuntos fiscales, ya que aún cuando se mencionan fácilmente por lo general tiene una complicación su aprendizaje. La empresa Invertun imparte este tipo de cursos.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas

