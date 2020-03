Género y sector privado

Necesitamos un cambio urgente

Alejandro Legorreta González (*)

“Nosotras no luchamos contra la violencia, sino que trabajamos por la paz” —Marcela Lagarde

Como sabemos, este 9 de marzo se realizó el Paro Nacional de Mujeres en empresas y gobierno, lo que significó una protesta histórica en el ámbito laboral.

Esta reciente organización de mujeres nació a partir de una serie de feminicidios en enero, que politizó a la sociedad civil, aunque estos hechos solo son la punta del iceberg de un problema mayúsculo.

De 2017 a 2020, según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, los feminicidios se incrementaron en México de 7 a 10.5 en promedio al día. Además, del total de delitos sólo 10% se denuncian (por falta de confianza en el Ministerio Público) y sólo 2% tienen resolución, por lo que el nivel de impunidad es altísimo. Este representa, en resumen, uno de los grandes retos de nuestro presente.

Ahora bien, aunque el problema es un problema de Estado, que atiene principalmente a las instituciones de procuración de justicia, es indudable que necesitamos esfuerzos coordinados entre gobierno, sociedad civil y sector privado.

Particularmente desde el sector empresarial, tanto nacional como yucateco, mucho debemos hacer todavía para reducir las brechas de género, entendiendo que las violencias siempre son favorables en un contexto de dependencia y precarización económica. Estoy convencido de que acciones sistemáticas como las siguientes son indispensables.

1. Tolerancia cero a violencia y hostigamiento sexual en centros de trabajo. El panorama es este: según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) del Inegi, 1 de cada 5 mujeres ha sufrido violencia laboral y cerca de 5%, hostigamiento sexual (comentarios, pedida de favores, etc.).

Esto imposibilita indudablemente el desarrollo profesional. Es indispensable que toda empresa mediana y grande cuente con protocolos, unidades de vigilancia y castigos reales para procesar y reducir violencias.

2. Combatir estereotipos asociados a puestos de trabajo y promover la presencia de mujeres en sectores con menos representación. Por ejemplo, no asumir que todos los puestos de asistencia son para mujeres y todos los directivos para hombres.

3. Por tanto, buscar mayor representación de las mujeres en los consejos de administración y en los puestos donde se toman las decisiones, sin condescendencias y buscando que el mercado premie el talento.

Uno de los lastres milenarios de la cultura política es la idea de que las mujeres no pueden dirigir organizaciones, porque son “más sensibles que racionales”. Aunque se trata de un prejuicio, en México hoy sólo 26% de cargos directivos es ocupado por mujeres, según un informe Grant Thornton; un dato lejano al de Nueva Zelanda (43%), Australia (41%) o Nigeria (38%).

4. Y, por supuesto, pago igualitario. Van varios datos: en el ámbito mundial el 75% del trabajo no remunerado es realizado por mujeres; en México por cada 10 horas de trabajo, las mujeres dedican 6.4 horas a tareas no renumeradas y 3.28 horas a remuneradas; los hombres, 2.4 y 7.2; también, el 27% de las mujeres ganan igual o menos que un salario mínimo vs. 15.3% de hombres (Inegi); según el Informe de movilidad social 2019 del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el 75% de las mujeres que nacieron en el estrato socioeconómico más bajo no lograrán salir de él en su trayecto de vida.

Se sabe, con evidencia empírica, que la independencia económica está asociada con la emancipación de violencias en el hogar y en México 46.1% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia de su pareja, según la Endireh del Inegi.

La independencia económica no solo implica acumulación de capital, sino la capacidad de ahorrar, invertir y tomar decisiones económicas independientes: es la posibilidad de salir de círculos de violencia determinados por la dependencia de los hombres.

En fin, la tarea es titánica, el panorama es complejísimo y los esfuerzos superfluos, condescendientes y aislados no bastan. Falta mucho por hacer en México. Pongámonos a Yucatán nuevamente como un referente en este tema, como en tantos otros.

En menos de 280 caracteres: Según el informe “La Lucha por la Igualdad de Género” de la OCDE, en México el ingreso anual promedio de las mujeres es 54.5% más bajo que el de los hombres. Tenemos la tercera brecha de género más alta de los 37 países miembros.— Mérida, Yucatán.

