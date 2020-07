Gobernadores ladinos y AMLO

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Mientras López Obrador está dedicado a sacar al buey de la barranca, esto es, rescatar al país del profundo hoyo en que lo metieron quienes ahora lo critican, éstos se esfuerzan por evitar que lo consiga.

Un ejemplo son los gobernadores prianistas, los cuales actúan aplicando políticas de dos caras. A espaldas del presidente, elucubran fórmulas para desprestigiarlo ante la opinión pública —hasta usan aviones privados para reunirse y conspirar en su contra—, pero cuando lo tienen enfrente esconden sus banderas y usan el halago para congraciarse.

La semana pasada el presidente visitó entidades gobernadas por tres de ellos y gracias al poderoso medio de comunicación que son sus conferencias mañaneras —que buen número de actores de la oposición quisieran desaparecer, pero que son una especie de vitrina del acontecer nacional— muchos pudimos ver sus incongruencias.

Primero, el miércoles, en Guanajuato, Diego Sinuhe Rodríguez, gobernador panista, depuso su actitud de días antes cuando afirmaba que el gobierno federal tenía abandonada a su entidad, presa de las poderosas bandas criminales que desde hace años la asuelan, y que lo único que hacía era politizar la seguridad pública de los mexicanos.

Sin embargo, frente a AMLO le temblaron las corvas: “Antes que nada, quiero agradecer la presencia en Guanajuato del presidente de la República, licenciado Andrés Manuel. Como sabe, Guanajuato es su casa, siempre será bienvenido” le dijo zalamero, y continuó: “De igual manera, quiero agradecer mucho a quienes lo acompañan, al Gabinete de Seguridad, primero a la secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero, quien por cierto mañana es su cumpleaños, aprovecho para felicitarla, sé que mañana es su cumpleaños”.

No paró ahí. Anunció enseguida lo que llamó “mi cambio de postura”, en relación con su necia actitud de no asistir durante un año a la mesa de seguridad estatal —con representantes de la federación— cuyo fin es abatir los altos índices de criminalidad de su entidad, y que debía encabezar. “Hay que decirlo, presidente, porque usted también ha señalado, es de sabios reconocer; yo mencioné inclusive en una entrevista, que no asistía a las mesas de seguridad y que ni asistiría. Pero hoy, bueno, desde el 5 de julio, cambié mi postura. Por supuesto reconozco que eso no le abona nada a la construcción de la paz y a partir de esa fecha hice un compromiso, también, con el secretario Sandoval (el de la Defensa) de asistir diariamente a las mesas, incluidos sábados y domingos”. Parecía un niño.

El siguiente día, le tocó al autócrata de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano —dado a conspirar, también, si hay con quien hacerlo, contra el presidente y a criticarlo si lo tiene lejos—, cambiar de discurso, después, de haberlo acusado, vía redes, de querer desestabilizar a su represivo gobierno.

En lugar de asumir que fue su propio despotismo la causa de que policías municipales que obedecían órdenes suyas mataran a golpes a un joven que no llevaba cubrebocas y el estallido de grandes movilizaciones, sin más se lanzó contra AMLO. “Detrás de todo lo que está sucediendo en Jalisco hay intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde Ciudad de México desde los sótanos del poder, que lo que buscan es dañar a Jalisco”, manifestó airado.

Y envalentonado en su soliloquio tuitero, agregó: “Le pido al presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén midiendo lo que están haciendo, el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación, porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo”.

Pero cuando lo tuvo enfrente su tono fue otro. La pregunta dirigida a él de una reportera de su estado lo hizo trastabillar: “En el marco de las manifestaciones por el lamentable caso de Giovanni López, el pasado 4 de junio, aquí en Guadalajara vivimos manifestaciones donde en un inicio usted señaló y responsabilizó que todo esto, las acciones violentas, venían de Ciudad de México, de lo que llamó textualmente ‘los sótanos del poder’, ¿ya tiene, nos podría compartir el nombre de las personas que acusa de apostar por la violencia para mantener el poder y señalar con qué pruebas cuenta para sostener sus dichos?

Su respuesta fue que de eso sólo hablaría con el presidente y, para tratar de borrar su mal rato, lo llenó de lisonjas: “Lo que dije siempre es que yo creo que el presidente es un hombre de bien, que no haría algo para lastimar a Jalisco, lo dije desde un principio; y señalé por supuesto la percepción que tenemos de la intervención de algunos actores”, sin decir quiénes. El hombre sudaba copiosamente, no sabía cómo salir del trance. Tan valiente que se le veía en las redes sociales y tan acobardado que se le vio ahora.

Por último, en Colima, su gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, éste del PRI, fue puesto, también, en aprietos, cuando en su presencia, un reportero local en plena conferencia, preguntó a AMLO: “¿Qué tan cierto es, presidente, que hay cero coordinación del gobierno de la República con los gobernadores? Porque así nos lo informó el gobernador (Peralta) en un video en que transmitió un mensaje al pueblo de Colima, donde decía que hay nula coordinación y que obviamente los resultados que se han venido dando a través del gobierno de la República no dejan nada bueno que desear, al grado de que estamos ocupando los primeros lugares ya en defunciones y en casos a nivel mundial, e incluso vaticinaba que el mismo domingo rebasábamos a Italia”.

Por supuesto, que el priista pasó trabajos para decir que se le había entendido mal, que no había dicho tal cosa, sino que, por el contrario, había expresado que había buena coordinación entre él y el gobierno federal.

Muy valientes, de lejitos, pero frente a él se vuelven sus amigos. Algo parecido a lo que ocurre en Yucatán cuando AMLO viene de visita. El gobernador Vila lo recibe y no sólo no le reclama sino le agradece; pero apenas se va, a la voz de ya, resurgen las descalificaciones -disfrazadas o descaradas- del jefe y los personeros, para sembrar la idea de que “la federación nos abandonó” y de que el gobernador panista es el único que lucha por Yucatán. Ya habrá ocasión de ver de nuevo, en próxima visita, la reprobable conducta.— Mérida, Yucatán.



Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

