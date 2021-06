Gobierno ponchado

Movimientos en el gabinete: dos fauls, tres strikes.

Antonio Salgado Borge (*)

Uno de los aciertos del gobierno de Mauricio Vila, reconocido en diversas ocasiones en este mismo espacio, había sido la conformación original de su gabinete.

A diferencia de lo ocurrido con los casos de Ivonne Ortega —que se rodeó de secretarios rupestres—, y de Rolando Zapata —quien con un par de excepciones repartió secretarías a operadores priistas—, el gabinete de Vila se caracterizó por estar constituido, principalmente, por personas con perfiles apropiados para sus puestos.

A partir del lunes pasado, este ha dejado de ser el caso. La serie de movimientos anunciados por el gobernador ha dejado a su equipo de primera línea mermado e incapacitado. Por ponerlo en los términos beisboleros empleados por el propio gobernador, si cada movimiento en el gabinete local fuera un swing de un bateador, éste estaría “ponchado”.

Vale la pena revisar los cinco movimientos que conducen a este “ponche”: dos “fauls” y tres “strikes”. Como corresponde en estos casos, el único criterio a emplear para este análisis será la relación entre el perfil del funcionario y la naturaleza del puesto al que ha sido asignado. Así, por “faul” entenderemos aquel movimiento en el gabinete que deja las cosas tan mal como estaban antes, y por “strike” aquel movimiento que las empeora.

Primer strike

Liborio Vidal a la Secretaría de Educación. Hasta hace unos días, la Segey estaba a cargo de la profesora Loreto Villanueva Trujillo, quien había hecho buena parte de su carrera en el ámbito educativo o magisterial. Quien la ha reemplazado, Liborio Vidal, es un empresario y operador político conocido por su capacidad de movilización y control electoral en el oriente del estado.

Vale la pena recordar que Vidal había sido originalmente propuesto por el PAN como candidato a diputado, en buena medida como moneda de cambio por los votos que ese empresario es capaz de “mover” en su zona, y que en el pasado pastoreó a favor del PRI.

Sin embargo, Vidal fue descalificado por las autoridades electorales, pues se le probó que se presentó falsamente como candidato indígena, usurpando así un puesto destinado a incluir y dar representación quienes hoy son excluidos. Su llegada a la Segey se ha leído como el pago de una “factura” política; es decir, como la recompensa por haber conducido a su clientela a favor del PAN en las pasadas elecciones.

Todo esto es importante por dos motivos.

(a) El primero es que, como es obvio, no estamos ante una persona con experiencia o formación en el sector educativo. Confrontado con lo evidente, el gobernador ha dicho que Vidal puede aportar su experiencia empresarial para dar manteamiento a la infraestructura de las escuelas yucatecas.

Esta respuesta no puede ser considerada satisfactoria. Y es que la educación es infinitamente más compleja que la infraestructura física donde se enseña. Esta situación se refleja incluso en la organización misma de la Segey.

Si realmente la idea es que se busca mejorar esta infraestructura, hubiese bastado con nombrar a Vidal director de administración o jefe del departamento de recursos materiales de esa secretaría.

(b) El segundo elemento a destacar es que la Segey puede ser una fuente importante de control político. No es casualidad que Rolando Zapata le obsequiara esta secretaría a Víctor Caballero o que Enrique Peña Nieto diera su equivalente federal a Aurelio Nuño. Ambos eran operadores priistas. Pero colocar a un operador político a cargo de una secretaría que puede ser empleada para estos fines es claramente un despropósito.

Primer faul

Roger Torres, ratificado en la Secretaría de Desarrollo Social. Torres es un operador político y una de las personas más influyentes en el actual gobierno estatal.

Por motivos similares a los del caso anterior, resultaba sumamente problemática la idea de colocar a alguien experto en movilizar a los sectores más pobres para fines electorales a cargo de una secretaría que tiene entre sus funciones principales el desarrollo de las personas más vulnerables —en este caso, el combate a la pobreza.

La pausa temporal representaba una oportunidad para corregir el rumbo y colocar al frente de esta secretaría a una persona experta y preparada para promover el desarrollo social entre tantas personas que lo requieren. En su lugar, el gobernador ha decidido, como lo hicieron Rolando Zapata o Ivonne Ortega en su momento, continuar enfocando al desarrollo social como brazo electoral y político.

Segundo strike

Loreto Villanueva Trujillo a la Secretaría de Cultura. Como hemos visto, Villanueva contaba con un perfil adecuado para la Segey. Sin embargo, su perfil no corresponde al que se requiere para dirigir la Sedeculta.

Un perfil que sí correspondía era el de la anterior secretaria. Erica Millet Corona es una persona estrechamente relacionada con el sector cultural yucateco, un mundo complejo que requiere apertura, apoyo y conocimiento.

Estas cualidades, que habían sido mostradas por Millet en su paso por la Secretaría Ejecutiva del Organismo Mérida, Capital Americana de la Cultura, fueron evidentes en su destacada gestión como titular de la Sedeculta. Es decir, no sólo no hay evidencia alguna que el perfil de Villanueva sea adecuado para ese cargo, es evidente que el perfil de Millet era muy superior para este puesto..

Foul 2

Mauricio Cámara Leal a la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior. Como su nombre lo indica, esta secretaría tiene entre sus funciones principales el desarrollo de la investigación científica y la innovación que de esta se deriva.

En consecuencia, la persona que la dirige no puede ser un todólogo o un improvisado. Se requiere de credenciales muy específicas en términos de una preparación formal y experiencia en el ámbito de la investigación científica. Esto significa que como mínimo esta persona debe contar con un doctorado —de preferencia en ciencias duras—, experiencia investigando y publicando —de preferencia dirigiendo proyectos de investigación— y toda una trayectoria en el ámbito académico de nivel superior.

Nada de lo anterior lo cumplía con su anterior titular, Bernardo Cisneros Buenfil —pongo entre paréntesis las credenciales empresariales o personales, el anterior titular del SIIES—. Tampoco lo cumple Cámara. El nuevo titular del SIIES es un abogado.

Strike 3

María Cristina Castillo Espinosa a la Secretaría de Mujeres. La Semujeres tiene como misión “coordinar la elaboración y aplicación de las políticas públicas, programas y acciones para la igualdad entre mujeres y hombres y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como proponer a las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal políticas, programas y acciones en la materia; y coadyuvar en su aplicación”.

Por ende, la persona que encabeza esta secretaría tiene que ser una mujer con preparación formal y experiencia en estos ámbitos. No sólo este no es el caso de Castillo Espinosa, ¡el perfil de la nueva titular de la Semujeres en algunos sentidos hace corto circuito con el feminismo!

En contraste, María Herrera Páramo, la anterior secretaria, contaba con un perfil adecuado para el puesto. Herrera tiene más de treinta años defendiendo los derechos de las mujeres y una maestría en Consejería y Educación de la Sexualidad del Cessex —sin duda la institución de educación más prestigiada en el sureste de México en lo que asuntos de género se refiere—.

No es casualidad que las más importantes voces feministas de Yucatán hayan manifestado abierta y contundentemente su rechazo a este movimiento, que consideran, con razón, un retroceso. En un estado donde la violencia de todo tipo contra las mujeres es la norma, es entendible que la decisión de mover a una persona con un perfil adecuado y reemplazarla por una que no lo tiene sea considerado una afrenta.

El ponche

La educación, el desarrollo social, la cultura, la investigación y el bienestar de las mujeres comparten la condición de asuntos cruciales para una sociedad. Pero también son todos asuntos de largo alcance y que requieren un movimiento profesional y experto.

Es importante notar que la crítica que aquí he desarrollado no gira en torno a la persona o sus cualidades en abstracto, sino la adecuación entre experiencia/formación y el puesto. Es decir, no importa cuán amable sea una persona o cuán bien preparada esté para otras tareas. Tampoco importa cuán alto sea el concepto que esa persona tenga de sí misma, su capacidad de venderse con esa base, o cuán preparadas estén en comparación de la media de funcionarios del gobierno local.

Eso sí, en los movimientos descritos existe un grado de corresponsabilidad. Por un lado, el gobernador es responsable por haber enviado las instrucciones, por el otro las personas que llegan son responsables por haber aceptado tomar puestos para los que no están preparadas.

También es relevante señalar que esta crítica no implica, como ha alegado el gobernador, la injusta “crucifixión” de los funcionarios antes de que asuman su cargo. Lo que no resulta justo pedir a la ciudadanía esperar antes de juzgar, pues esto sólo valdría si las personas seleccionadas tuviesen de antemano el perfil idóneo, si hubiese tiempo suficiente y si los criterios de evaluación fuesen claros desde un inicio.

Alguien podría alegar que no es técnicamente imposible que una persona con un perfil inadecuado termine, por el motivo que uno quiera, haciendo bien su trabajo. Pero esto es sumamente improbable e implica un riesgo innecesario.

Para ser claro, la crítica de este artículo es similar a la que aplicaría un empresario si se le dijese que su contadora o directora de finanzas será reemplazado por un individuo sin estudios en estos ámbitos y que se ha dedicado a la meteorología.

En consecuencia, aunque habrá que seguir de cerca y continuar analizando periodísticamente a los nuevos funcionarios, dados los perfiles de las personas elegidas y la naturaleza de los puestos a los que llegan, desde ahora es posible notar que en los recientes movimientos en el gabinete hay cinco “swings” mal dirigidos y ejecutados.

Por los motivos aquí explicados, para el gobierno del estado estos movimientos implican dos “fauls” y tres “strikes”. El resultado de esta secuencia es un “out” sonoro. Por la vía del ponche y tirándole, para los que anotan.— Edimburgo, Reino Unido.

asalgadoborge@gmail.com

Antonio Salgado Borge

@asalgadoborge

Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo)