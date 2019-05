Golpe al “huachicol”

Pago de impuestos

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Hay muchas medidas que está tomando el gobierno que encabeza López Obrador favorables al interés social que, sin embargo, jamás se hubieran realizado de haber continuado el régimen que se sustituye, porque lesionaban los intereses de los hombres y mujeres más poderosos del país.

Desde hace muchísimos años, a vista y paciencia de todos, el gobierno no les cobraba o les devolvía impuestos a un grupo selecto de los más grandes empresarios de México. La carga fiscal ha recaído entonces en los millones de causantes cautivos, trabajadores, empleados, pequeños y medianos empresarios, etcétera —el conjunto de los mexicanos sin influencias para conseguir algo parecido—, y no sobre los que poseen la mayor parte de la riqueza del país.

Es una injusticia que, mientras a un ciudadano de a pie le quitan 30 ó 35 por ciento de su salario, a una minoría de privilegiados que se bañan en dinero no les cobren un centavo o le quiten porcentajes mínimos de sus exorbitantes ganancias. Han pasado muchos años desde que esta práctica se hizo permanente. Ríos de dinero que debieron entrar al fisco y servir para obras y servicios se quedaron en las bolsas de los grandes potentados que aumentaron de este modo sus caudalosas fortunas. Indudablemente, cuando se habla de que en México la riqueza se ha polarizado y la marginación ha aumentado, tiene que pensarse que esto se debe en gran medida no sólo a la corrupción, sino al cobro inequitativo de los impuestos.

Uno de los mecanismos por los cuales el fisco pierde miles de millones de pesos cada año es el de la condonación de estos impuestos a grandes consorcios mediante actos de autoridad del presidente en turno, que significa exceptuar del pago de contribuciones a los más grandes causantes del país, unos cuantos, en cantidades que significan miles de millones de pesos que dejan de entrar al erario, en esa especie de capitalismo de cuates que ha caracterizado hasta hoy a la economía mexicana, cruzada por grandes monopolios. Otros, la elusión y la evasión fiscales.

El trato diferenciado a favor de quienes ganan más comenzó hace mucho tiempo, pero adquirió proporciones mayores desde el gobierno de Fox. Felipe Calderón reconocía, hace 10 años ya, la poca cuantía de los impuestos que pagaban 400 de los corporativos más grandes del país. “Me parece inaceptable —dijo un vez— que haya grandes corporativos que le exigen al gobierno que recorte su gasto, y el gobierno lo recorta; que ponga impuestos sobre alimentos y medicinas, pero a la hora de ver sus cifras, han pagado en promedio 1.7 por ciento durante varios años”. (“La Jornada”, 2 de octubre de 2009).

Tiempo después, un estudio de Sergio Aguayo documentó que “el promedio anual de impuesto sobre la renta pagado por los 50 principales contribuyentes privados del país entre 2000 y 2005 fue de ¡74 pesos! (“Vuelta en U. Guía para entender y reactivar la democracia estancada”, México: Taurus, 2010).

A muchos ciudadanos no les ha importado que a los más grandes empresarios no se les cobren impuestos, se les cobre poco o se les devuelva lo poco que pagan porque, a fin de cuentas —piensan— gran parte del dinero del fisco desaparece en manos de quienes gobiernan, que se lo roban o se lo asignan en escandalosos salarios y privilegios. Para llevarse dinero del erario ayudó mucho Salinas que en 1994 hizo quitar del Código Penal el carácter de delito grave a los hechos de corrupción. Entonces, durante 25 años muchos funcionarios han podido robarse a discreción los dineros públicos.

Pero esto está cambiando. Hace unos días, a iniciativa del nuevo gobierno, se asentó en la Constitución que la corrupción es ya un delito grave, sin derecho a fianza. Antes se aprobó en el Congreso la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, para bajar los altos sueldos y quitar las costosas prebendas que tenían diputados, senadores y otros funcionarios públicos, y que todo el dinero que así se dilapidaba se invierta en beneficio de la sociedad. Hay que decir que PRI, PAN, PRD y MC están tratando de que la ley se revierta mediante una acción de inconstitucionalidad que, a través de sus senadores, interpusieron ante la SCJN y está en discusión.

En el proyecto de limpiar la casa, el pasado lunes el presidente firmó el decreto que acaba con las condonaciones de impuestos. Según los datos dados a conocer en el momento de la firma, en dos sexenios fueron condonados a un puñado de empresas, algunas que cotizaban en la Bolsa, 400 mil millones de pesos. Se hacía con el pretexto de una figura del Código Fiscal que autoriza al titular del Ejecutivo esa acción en determinadas circunstancias, por ejemplo, una catástrofe natural que hubiera afectado a la empresa. Beneficiaba así a amigos, socios, cómplices o compadres.

Es tan deleznable la conducta que entraña ser multimillonario y no querer pagar impuestos para que sean los que menos tienen quienes los paguen, que por el momento no se pueden publicar las listas de los que en el pasado fueron beneficiados con las devoluciones de impuestos, porque se han amparado para que no se sepa quiénes son. Esto entraña la existencia de complicidades entre los integrantes de distintos poderes públicos que, como se ve, cubren a sus amigos del poder económico del país.

Al firmar el decreto, AMLO dijo: “Se estaba violando flagrantemente la Constitución porque ésta dice que todos tenemos que contribuir y debe haber una recaudación con el principio de progresividad, deben contribuir más los que obtienen más ingresos; y en este caso, muy al contrario, los de mero arriba en algunos casos no pagaban impuestos o cuando pagaban se les devolvía. Eso se termina hoy; no va haber condonaciones de impuestos. Es como un ‘huachicol’ de cuello blanco que se elimina”.

No faltarán quienes estén contra la medida, aduciendo mil pretextos; pero el pueblo no es suicida y no se enganchará contra sus propios intereses. El pago de impuestos debe ser equitativo. Que pague más el que tiene más y menos el que menos tiene.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa