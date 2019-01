Gracias por lo que no veo

Esos grandes milagros

Ligia Gío Mena (*)

Hace unos días estaba en mi clase de “spinning” y fue excesivamente fuerte; al terminar, una amiga de mi hija me dijo: “Tía, no creí que aguantaras; me reí un rato pero luego camino a casa pensé que es un privilegio a mi edad ir a un lugar que disfruto y tener la salud y ganas de hacerlo”.

Ese salón lleno de energía, de juventud (y yo), de vida y alegría era una sinfonía de vida…

Y pensé que a veces hacemos actividades diarias que vemos tan normales como levantarse y ejercitarse, y no valoramos que somos unos privilegiados al tener esas pequeñas cosas que no se ven, regalos diarios que no agradecemos… ¡¡¡porque no los vemos!!! Como despertar y tener la salud y vitalidad de levantarnos…

Inadvertidos

No vemos cómo cada célula de nuestro cuerpo trabaja de manera perfecta, cada neurona se activa para mover nuestro día; cómo los que amamos se levantan, se van al trabajo, sonríen, en fin, esas cosas que no vemos pero que nos hacen una vida llena de actividades diarias, fiestas, trabajo y que cuando personas cercanas pierden esos pequeños milagros nos preocupamos por ellos, pero tal vez sea para revalorar esas grandes bendiciones que no vemos.

Al estrenar el año me encanta ver cómo programamos nuestros 12 meses y planeamos viajes, fiestas, bodas etcétera, etcétera, cuando solo debemos vivir día a día disfrutando de lo que no vemos, pero hace que nuestra vida sea normal, tranquila, feliz… El tiempo nunca da… se hace para la gente que amamos, que esa sea nuestra prioridad: vivir y disfrutar la vida junto a la gente que amamos, mientras contamos con salud, vida y ganas.

Agradecimiento

Agradezco por todo lo que no veo pero funciona perfecto en mí… Agradezco un nuevo año para disfrutar todo lo que sí veo… Pero sobre todo agradezco la posibilidad de tener la vida para amar y decirlo, y hacerlo sentir a las personas que amo.

Pongamos atención a los grandes milagros que no vemos…— Mérida, Yucatán.

ligiagio7@gmail.com

Licenciada en Psicología

