Grandes dudas aún

Propuestas ante las clases a distancia

Por Víctor M. Fernández Medina (*)

La atención en torno a Covid-19 está centrada en los efectos en la salud comunitaria o social y la individual, así como la marcha de la economía y las finanzas públicas y privadas.

El estira y afloja se encuentra en cómo aplicar las medidas para controlar la pandemia con el menor castigo a los circuitos económicos.

La atención a la educación de los millones de niños, jóvenes y adultos no parece ser de mucha importancia. Hasta ahora surge el tema educativo.

Cuando en febrero nos agarró la pandemia, comenzaron a tomarse medidas para no afectar a los diversos sistemas educativos. Lo que se estableció fueron clases en línea mediante el programa “Aprende en casa”, con base en la enseñanza en línea o a distancia, a fin de evitar el contagio que implicaría la concurrencia masiva a las escuelas.

Cada componente del sistema escolar adaptó, como “dios” les dio a entender, sus estrategias y actividades para que los procesos de enseñanza y aprendizaje no se interrumpieran. Y todos se avocaron a “dar las clases” en línea. Las computadoras, los “ipades”, celulares y similares entraron en acción, por quienes tenían aparatos de ese tipo y sabían cómo utilizarlos. ¿Y los que no?

Así se realizaron y aplicaron las actividades con el fin de “salvar” los cursos y concluir el ciclo escolar 2019-2020. Sobre cuál ha sido el verdadero resultado del aprendizaje, hay muchas dudas.

En estos días aparece en primer plano el inicio del ciclo escolar 2020-2021, y la educación en línea aparece como la estrategia fundamental.

La Secretaría de Educación Pública determina que la enseñanza y aprendizaje en la educación básica y la media superior será por televisión. Los planes de estudios se transmitirán por ese medio y no hay certeza de qué harán los alumnos para aprender bien. Se da en automático que todos ellos tendrán las competencias suficientes para lograr un buen resultado de aprendizaje sin ayuda específica.

Las evaluaciones se harán por la misma vía. No aparece en ningún momento cómo los alumnos podrán consultar sus dudas y a quién acudir para poder efectuar oportunamente un aprendizaje adecuado a sus circunstancias.

Las grandes dudas son:

a) Las estrategias y actividades diseñadas para el aprendizaje a distancia, que no son las mismas que las del aprendizaje en educación presencial, ¿son las adecuadas para ser aplicadas masivamente por todos los alumnos de un país tan diverso cultural, social y económicamente?

b) ¿Las evaluaciones durante el proceso servirán para una adecuada retroalimentación que permita corregir las deficiencias oportunamente?

Parece que las escuelas privadas no consideran viable la enseñanza y aprendizaje sólo por televisión y han dicho que “usarán plataformas tecnológicas para que impartan sus asignaturas (enseñar no es lo mismo que impartir), dirijan, apoyen y ayuden a sus alumnos a crear y obtener sus aprendizajes.

En esas escuelas trabajarán con las plataformas tecnológicas que permitan la interacción entre maestros y alumnos, que realicen sus clases virtuales (sesiones de enseñanza aprendizaje en línea o a distancia) frente a los estudiantes y para que puedan realizar preguntas y aclarar sus dudas, pedir asesoría y cumplir sus tareas.

Podrán evaluar y retroalimentar a los alumnos (oportunamente). No usarán televisión ni radio. Trabajarán con WhatsApp y plataforma Zoom”. (D. de Y. 8-08-20). Con esos medios electrónicos permitirán interacción directa con alumnos, padres de familia, directivos escolares... Pienso que para realizar todo eso deberán contar con el trabajo de sus maestros atendiendo a sus grupos escolares.

Atender a la gran cantidad de escuelas y alumnos en el sistema de educación pública con esas plataformas en este momento sería muy problemático, casi imposible. Pero cuentan con miles de maestros que siempre han atendido a grupos de alumnos en todas las escuelas públicas del país. Hasta en los lugares más apartados. También sabemos que la enseñanza y el aprendizaje en el sistema público son más provechosos en los centros urbanos que en los rurales.

¿Por qué no aprovechar de manera inteligente a todos los maestros que en estos tiempos de contingencia no acuden a dar clases presenciales?

Se apoya en la televisión para la enseñanza y aprendizaje en estos tiempos de contingencia que no obligan a trabajar con grupos de alumnos de manera tradicional. Lo que es correcto.

Si no es posible una interacción oportuna y directa como proponen las escuelas privadas, sí creo factible que los maestros interactúen con sus alumnos en sus escuelas —estén donde estén— y guardando los protocolos para no reunir a grupos escolares o a padres de familia en reuniones masivas.

De manera breve expreso sugerencias al respecto. Si no hubiera contingencia, los maestros acudirían a sus escuelas todos los días hábiles para interactuar con sus alumnos y con los padres de familia. ¿No es así?

Por qué no se les pide a los maestros —que están cobrando como si estuvieran “dando clases”— que acudan a sus escuelas de manera planeada y respetando estrictamente los protocolos sanitarios contra el contagio del coronavirus. De esta manera podrían ayudar a sus alumnos y sus padres apoyándolos para el buen cumplimiento de la enseña y aprendizaje por medio de la televisión.

Un maestro se desplazaría a su escuela, esté donde esté (los maestros de lugares apartados o viven en las poblaciones donde trabajan o acuden diario si no están lejos de los centros urbanos de sus residencias) cada semana o dos semanas y se reuniría con sus alumnos en grupos pequeños para dialogar con ellos y ver cómo están realizando sus sesiones en televisión, sus tareas y conocer sus problemas de aprendizaje para asesorarlos y así darles el apoyo oportuno de manera constante durante el curso escolar.

También podrían dialogar con los padres. Así estarían realizando, con muy buen provecho, las funciones de WhatsApp y Zoom. Con sus experiencias podrían, o deberían, retroalimentar a los responsables de la enseñanza televisiva.

Como principio, podrían acudir de manera planeada, programada y ordenada (respetando los lineamientos y protocolos sanitarios) a fin de recabar información de las condiciones de los alumnos para sacar el mejor provecho de la enseñanza por televisión: si tienen televisión; si son varios estudiantes en una familia, cómo usarían el aparato; si sus padres disponen de tiempo o capacidad para apoyar a sus hijos, etc.

De esta manera hay un conocimiento real —censal— de las condiciones de aprendizaje propuestas.

Es posible que ya tengan estrategias y actividades para que los maestros trabajen en apoyo a los estudiantes en tiempo de contingencia. Pero yo no lo sé y me imagino que la mayoría de la gente común y corriente tampoco. Si las tienen, no estaría mal que las hagan del conocimiento público.

Yo considero que la propuesta de enseñanza por televisión es acertada. Sólo pretendo dar mi opinión para mejorarla y apoyar la educación en nuestro país.— Mérida, Yucatán.

vitico90r@gmail.com

Profesor jubilado