Gratitud por la vida

Mi punto de vista

Por CHOLYN GARZA

(*)

Hay momentos en la vida que nos vemos forzados a hacer un alto en el camino y a dejar por un tiempo indefinido nuestras actividades. En esta ocasión me tocó detenerme por circunstancias que nadie desea, pero que suceden cuando menos se espera y más en estos tiempos cuando una pandemia azota a la humanidad.

El Covid nos ha ido dejando una enseñanza muy dolorosa. De alguna manera nos ha afectado a todos y lo que parecía que estaba muy lejano (quizás por haberse desarrollado el virus en China) muy pronto nos dimos cuenta de que el virus ya se encontraba entre nosotros. Lo más triste y lamentable, iba cobrando vidas.

Las deficiencias de un sistema de salud quedaron al descubierto, así como la torpeza de funcionarios que minimizaron el grave problema que se presentaba. Quizás por obedecer fielmente las órdenes de un gobernante que no gobierna para su pueblo, sino que utiliza el cargo para hacer realidad sus proyectos personales.

Un año ha transcurrido ya de la aparición del virus que ha venido a causar un daño muy grave en la humanidad y, en infinidad de casos, un daño irreparable ante la pérdida de vidas.

El ser humano, a través de su existencia va “tejiendo” su propia historia con todos los acontecimientos del día a día. Recuerdos que se acumulan, algunos agradables, otros no tanto, pero forman parte de nuestra vida.

Lo que nos ha tocado vivir a causa del Covid-19 podría asegurar que nunca lo vamos a olvidar. Al menos yo, no.

Y de seguro no lo olvidaré por una razón: sufrí el contagio del virus. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? No lo sé. Desde marzo que nos dijeron que nos cuidáramos y procuráramos no salir de casa, así lo hice. Meses sin recibir a nadie, ni siquiera a la familia. Solo nos veíamos a la distancia, tal y como la mayoría de las familias.

Se llegaron las vacaciones de verano y los nietos deseaban visitar a los abuelos, lo que no fue posible, como tampoco lo fue reunirnos en Navidad. Iniciamos un nuevo año, el 2021, con la esperanza de que la vacuna que estaba aún en fase experimental fuera aprobada, para que la empezaran a aplicar.

Al sufrir el contagio y ante la gravedad del problema, estuve alejada de todo y de todos, recibiendo tratamiento. El virus “intentó” acabar, primero con mi esposo, luego conmigo, pero no pudo porque existe algo más fuerte que él, que es Dios.

Pude darme cuenta una vez más de que Dios está presente en todo momento en nuestra vida. En las alegrías y en los sufrimientos. En los festejos y en la enfermedad. El, nunca se aleja de nosotros. No nos abandona.

Así lo sentí; estoy convencida que Dios siempre estuvo a mi lado porque gracias a El, mi esposo, que acababa de ser dado de alta hospitalaria, pudo darme la atención urgente y necesaria que requería.

¿Cómo no agradecer a Dios? Si con su Infinita Misericordia nos protegió a los dos.— Piedras Negras, Coahuila.

cholyngarza@yahoo.com

Periodista