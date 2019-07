Grave problema en atención a enfermos

Salud pública

Mario Maldonado Espinosa (*)

Es muy grave el problema que está pasando en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Ya uno sabía de la mala e inoportuna atención, de la falta de medicamentos, médicos, material e infraestructura; pero no es lo mismo que te digan a que lo veas y vivas personalmente.

Se puede decir de todo. Abandono, negligencia, falta de recursos económicos, falta de atención al problema, pero nada absolutamente nada justifica lo que las personas están pasando allí adentro, y eso tiene que solucionarse de manera inmediata. Si hay dinero para universidades de béisbol o para donar a otros países, cuánto no debe haber para atender los problemas que están pasando los pacientes en el Seguro Social, pues cómo se ha dicho, ni es seguro, ni es social. Muchos de estos pacientes son tratados inhumanamente por diversos motivos.

Me referiré a un hospital específicamente, al hospital “Lic. Ignacio García Téllez” mejor conocido como la T1, específicamente en el área de urgencias. Un reconocimiento a los médicos que, a pesar de las carencias y la falta de instrumentos y demás, hacen todo lo posible por hacer bien su trabajo en busca de preservar la vida de las personas. En dicha área uno se puede encontrar a varias personas condenas al hacinamiento, personas con todo tipo de enfermedades y dolencias, unos de gravedad, pero por falta de camas pueden permanecer allí hasta 10 días sin que si situación pueda cambiar. Los enfermos tienen que dormir en los pasillos en sillas normales, más bien de metal. Desde allí son atendidos. Una caja de cartón, una ropa para cubrirse del frío, cualquier cosa le sirve. Tienen que dormir sentados, hay personas a las que les están suministrando sueros, personas con dolor, llanto, desesperación, angustia, unos pacientes y otros impacientes, en espera de largas horas para valorar su estado de salud; quienes tienen suerte y encuentran un lugar o cama son “subidos” a piso para que los atiendan, quienes no, seguirán allí padeciendo en los pasillos por más días.

La otra parte son los familiares, quienes tienen que lidiar con todos para saber cómo su encuentra el enfermo. Unos lo comparan como un ingreso a la cárcel o penitenciaría. Hay mal trato de los vigilantes, falta de información, personas durmiendo en el suelo debido a que no tienen más lugar dónde quedarse porque no pueden regresar a sus municipios, comen lo que pueden y hasta donde el dinero les alcance, y permanecen allí días enteros.

La gente enferma que se encuentra en ese lugar tiene todas las edades, desde jóvenes hasta personas de avanzada edad. Todos acuden porque de alguna manera no pueden pagar un médico particular. Otros ni seguro tienen, pero debido a la urgencia acuden allí para ser atendidos. Es urgente y necesario tomar cartas en este asunto, nadie merece este tipo de trato. Si el presidente de la república ha reconocido que el seguro social no es ni seguro ni social, algo debe hacerse para atender esa situación, no solo de ese hospital en particular sino todos los del IMSS en dónde seguramente hay historia como esas. Urge regresar el trato humano y respetar la dignidad de los pacientes, no se puede permanecer indolente ante hechos que pasan todos los días y no sabemos cuánto tiempo tienen que están pasando. Los enfermos tienen una situación de vulnerabilidad. Si encima tienen que padecer las deficiencias del sistema de seguridad social pública, están sufriendo doblemente. Esta situación deplorable tiene que ser atendida, no por el hecho de que aparezca en un escrito, sino por elemental ética y respeto a la dignidad de las personas que también contribuyen a sostener el IMSS.

Hay que luchar para evitar el dolor evitable, no para dar más dolor a quienes ya de por sí lo tienen.

