Gritos de indignación de las mujeres

¡Ya no más feminicidios!

Marcelo Pérez Rodríguez (*)

La aplicación de las leyes y la justicia de dos jueces y un magistrado en el caso de Abril Pérez Sagaón, al ser reclasificado el delito de “atentado de feminicidio” a “violencia intrafamiliar y lesiones”, y ante este sorpresivo giro salir libre el agresor, exesposo de Abril, para que días después de esa libertad sea ejecutada en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ponen en evidencia la poca seriedad de los jueces al juzgar esas cruentas agresiones y minimizar este tipo de casos.

Por esto y más, las mujeres levantan la voz indignadas, molestas, irritadas, desesperadas ante la falta de protección y poco interés de las autoridades ante las agresiones, malos tratos, abusos, golpizas salvajes y crímenes en contra de ellas.

Algunos jueces, magistrados y demás personas encargadas de impartir justicia minimizan este tipo de agresiones que ponen en peligro la vida de las mujeres, reclasifican los delitos y dejan libres a los agresores.

Caso

El reciente crimen de Abril sacudió a la sociedad y a la opinión pública nacional, indignó sobre manera a las mujeres y puso en evidencia el actuar de muchos jueces, pues el agresor que atentó contra la vida de esa mujer a principios de año fue dejado en liberta al reclasificarse el delito por dos jueces y ratificar un magistrado el cambio realizado, por tanto, al pasar el caso a otro juzgado y ya no ser considerado delito grave se le puso en libertad.

El gran problema es que días después de obtener la libertad, la joven es ejecutada mientras se dirigía al aeropuerto de Ciudad de México. Esa falta de seriedad en este tipo de delitos, no darle importancia a las salvajes agresiones y minimizar los atentados de feminicidios costaron, una vez más, la vida de una mujer.

Es sorprendente cómo la justicia es lenta o se desvirtúa en estos casos de agresiones cruentas contra las mujeres. A pesar de ser golpeada salvajemente con un bate, el juez declara que no hubo intento de homicidio contra Abril, porque la mujer estaba durmiendo y si “la hubiera querido asesinar con un golpe era suficiente”, además, al no investigar a fondo, no encontraron el arma utilizada. Ni las graves heridas, ni la agresión con premeditación, alevosía y ventaja, que pusieron en riesgo la vida de la mujer, con fractura de cráneo y corte en el cuello, ni la intervención de un hijo para evitar el crimen, fueron pruebas suficientes para declarar atentado de feminicidio.

Negativa

Es lamentable para la procuración de la justicia que haya jueces que no quieren reconocer los atentados de feminicidio. Le huyen a la expresión y prefieren suavizar las agresiones a “violencia familiar y lesiones leves”, pero una agresión con un bate, arma blanca o de fuego, intento de estrangulamiento o golpes de karate, en donde hay fracturas, heridas graves, desfiguración del rostro y cortes con profuso sangrado, son intentos de acabar con una persona, que, muchas veces, se salva la víctima porque llega el hijo, un vecino o porque el agresor se cansa de golpear, cree que ya terminó su obra y huye.

A nivel local también hay casos en donde los jueces buscan lo fácil, no desean investigar, ni hablar de feminicidio y reclasifican el delito para que el agresor salga libre y luego acose a la víctima o la ultime.

De esta manera las leyes y la justicia se matizan con un machismo que ignora las brutales agresiones, las fracturas ocasionadas con un bate, los cortes con cuchillo o bisturí y los mortales golpes de karate.

¿Qué desean esos jueces para aceptar el atentado de homicidio?

¿Acaso que la víctima esté en coma o ya muerta?

Los dos jueces que reclasificaron el caso de Abril están suspendidos de sus funciones, además uno de ellos, dejó libre en otro momento a un agresor acusado de violación. También al magistrado que avaló la reclasificación está en la mira. Hay la promesa de las autoridades de Ciudad de México que, si se comprueba que el esposo es el autor intelectual del crimen, los tres jueces irían también a proceso penal.

Hay mucha violencia, agresiones cruentas y crímenes en contra de las mujeres para que las autoridades no tomen en serio estas brutales acciones y castiguen con rigor estos atentados y proteja decididamente a las víctimas.

Las mujeres alzan la voz porque sienten que la justicia es lenta o no se aplica en casos de abusos, agresiones cruentas y crímenes en contra de ellas. Además, no hay protección pronta y segura cuando son víctimas de golpes y amenazas de muerte. Las mujeres exigen no más feminicidios, castigo a los abusadores y no minimizar estos hechos. Los gritos de indignación son fuertes, falta que las autoridades los escuchen y actúen y los hombres, todos, apoyemos para respetar y no agredir a las mujeres.—Mérida, Yucatán

marpero53@yahoo.com.mx

Profesor

Las leyes y la justicia se matizan con un machismo que ignora fracturas ocasionadas con un bate…

Síguenos en Google Noticias