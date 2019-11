Guillermo Fournier: “Voluntad por hacer”

“Si supiera que el mundo se acaba mañana, aun así, hoy plantaría un árbol”.

Esta inspiradora frase de Martin Luther King, nos recuerda que la esperanza es un motor capaz de impulsar grandes causas, siempre y cuando vaya acompañada de voluntad por hacer para transformar.

El deseo por mejorar nuestro entorno es positivo, pero requiere de acciones concretas para producir efectos palpables. No debemos subestimar a la esperanza, pues esta suele ser el punto de partida de notables hazañas, sobre todo cuando el anhelo de un futuro ideal, es compartido por muchos.

Una sociedad sin aspiraciones de progreso, se torna vulnerable ante el oportunismo y la injusticia.

En palabras del ex presidente de República Checa, Vaclav Havel: “La esperanza no es los mismo que el optimismo; no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte”.

Así, cuando la razón nos invite a ser pesimistas, seamos optimistas en la voluntad de contribuir para cambiar las cosas.

Cada buena acción que practiquemos, cada gesto de solidaridad hacia los necesitados, y cada proyecto social que se emprende, da muestra de que un mejor mañana es posible.

El desarrollo social auténtico exige la colaboración constante de todos los agentes ciudadanos, incluyendo autoridades gubernamentales, representantes de la iniciativa privada y población en general.

Que la esperanza y la voluntad se conjuguen para crear una sinergia de impacto duradero sobre el bien común. Actuemos juntos, porque unidos somos más fuertes.





Por JOSÉ GUILLERMO FOURNIER RAMOS.- Licenciado en Derecho, maestro en Administración pública y profesor universitario.