¿Hacia dónde va el país?

Mi punto de vista

Cholyn Garza (*)

Al declarar ganador en las elecciones para la Presidencia de la República, creí que la campaña había concluido. Hay que decir que fue una contienda impregnada de ataques, de ventilar todo lo malo de los contrincantes, de sacarse los “trapitos al sol” unos a otros.

En realidad, fue una campaña de desprestigio; se habló con exceso de las corruptelas que habían hecho quienes gobernaron el país en un pasado reciente, “pegándole” con ganas a los dos partidos políticos PRI y PAN y directo a sus candidatos.

Era de esperarse, ya que hay candidatos que creen que hacer campaña es algo así como subirse al ring y dar golpes. ¡Qué tanto es tantito! Lo que importa es ganar. Alguien tenía que ganar y ganó. Las elecciones representan un gran logro en un país democrático y los mexicanos debemos estar orgullosos de poder ir a las urnas a elegir libremente a nuestros gobernantes y representantes.

La jornada electoral para elegir Presidente, creí que terminaría cuando se diera el nombre del ganador y llegado el momento del cambio de gobierno, el Presidente electo empezaría a gobernar poniendo en práctica su plan de trabajo en beneficio del país y de los ciudadanos.

Con tristeza y hasta cierto punto, con molestia, observo que no es así. Parece que el actual Presidente no se ha bajado aún de la tribuna donde se subió cuando estaba en campaña. Continúa hablando como si fuera candidato y no como lo que es, el gobernante; el Presidente de todos los mexicanos. El hombre que juró guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes que de ella emanan. El hombre que tiene el compromiso y el deber de dirigir el destino de un país y sacarlo adelante.

No hay día que no hable de corrupción, del “cochinero” que le dejó el gobierno anterior. Nadie discute que hubo corruptelas, eso se sabe o se sospecha.

De todos

Para eso está él, para gobernar no para seguir polarizando a un país. El es el Presidente de todos los mexicanos y ¿cómo se comporta? Con insultos, con agresiones a instituciones, a personas.

No es nada grato estar escuchando lo mismo un día sí y otro también sin que se defina el rumbo.

Cuando escuché decir al actual Presidente “Al diablo las instituciones” pensé: ¡Qué lamentable que se exprese así, alguien que desea gobernar nuestro México. ¿Cuánto costó a todos los mexicanos construir las instituciones que hoy tenemos?

En México, como en cualquier país, hay personas buenas, malas y también peores. Es un grave error creer que los buenos están de un lado y los malos de otro. No se puede ni se debe lanzar dardos a diestra y siniestra. Menos aún es aceptable que quien habla es un gobernante que está para conciliar, no para dividir. Además no todo en el pasado fue malo.

¿Cuál es el propósito de las conferencias matutinas? Se supone para informar. Sin embargo, las palabras “cochinero”, corrupción y señalamientos contra personajes de la política, de la sociedad, de empresas, de organismos es lo que se escucha con frecuencia y la verdad, ya cansa.

La agresividad, el rencor, la venganza no nos va a llevar a ningún lado. Basta ver las redes plagadas de insultos hacia quien opina o piensa diferente. Así no se gobierna, por supuesto que NO. La campaña terminó y con ella la polarización que se desató en el proceso electoral. Nunca como entonces estuvimos tan confrontados en una elección. Al menos no que yo la recuerde.

¿Hacia dónde pretenden llevar al país? ¿Hacia dónde a los ciudadanos? Todos somos mexicanos, hijos de la misma tierra, dispuestos a trabajar cada quien en lo suyo y con el gobierno que esté, como se ha hecho siempre.

No se entiende cómo hay contemplación para delincuentes y en cambio a las víctimas se les ignora. Solo a quien se quiere ayudar. Se regala el dinero que pertenece a los contribuyentes y a quien aporta al país se le llama “FIFIS”.

Se “abren las puertas” de la frontera sur y se da la bienvenida a centroamericanos que nada aportan a nuestro país. Gobierno, autoridades, todos sabemos que en esas caravanas viene de todo. Se apuesta a la generosidad de nuestra gente y no se resuelve el problema real.

Nada bueno

La agresividad, venganzas o como se le quiera llamar, no nos va a dejar nada bueno. Las confrontaciones y el ver la paja en el ojo ajeno, me recuerda una frase que escuché decir en alguna ocasión, a un gran personaje del periodismo nacional, el querido maestro don José Pagés Llergo, fundador de la Revista SIEMPRE: “A la mier— ni le muevan porque apesta…..y salpica”.

Cuando alguien que tiene poder pretende desacreditar el trabajo de otros, debe pensarlo dos veces, porque el lodo o algo más que aviente bien podría salpicarlo. Y en política nunca se sabe ¿no cree usted?.— Piedras Negras, Coahuila.

cholyngarza@yahoo.com

Periodista

Ventana con texto de 16 puntos… Ventana con texto de 16 puntos…