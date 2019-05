¡Hasta siempre Antropología!

Carta sin sobre

Freddy Espadas Sosa (*)

“No hay sentencia que no se cumpla ni plazo que no se venza”, dice el acertado refrán popular cuyo contenido aplica para las múltiples facetas y etapas de la vida de los seres humanos.

Cuando, emocionado, dirijo esta carta a la Facultad de Ciencias Antropológicas (FCA), me refiero desde luego a una noble institución universitaria que no es una abstracción etérea e inasible, sino un valioso colectivo de trabajadores académicos y administrativos que la fundaron, la desarrollaron intensamente y supieron darle la dimensión, el prestigio y la trascendencia que ahora tiene en el seno de la sociedad peninsular.

A mayor abundancia, a la FCA le dan vida sus programas educativos —todos certificados al día de hoy—, sus cuerpos académicos, las investigaciones que se realizan, los libros y revistas especializadas que publican, amén de los diversos congresos y eventos de gran impacto que se llevan al cabo con relativa frecuencia.

Parece que fue ayer cuando hace poco más de 30 años comencé a impartir clases como profesor de asignatura en la entonces Escuela de Antropología, ubicada por esas fechas en la antigua casona de la calle 76. La sólida formación académica que había recibido en la hoy Facultad de Economía me permitió atender por varios años las asignaturas de Economía Política y Materialismo Dialéctico. Posteriormente, con la gradual transformación y crecimiento de la FCA, tuve la oportunidad de impartir las materias de Marxismo, Antropología Latinoamericana, Antropología Marxista, Indigenismo y Antropología. En los últimos años de mi docencia diseñé e impartí el curso de Antropología de la Educación.

Podría referir muchas anécdotas valiosas sobre mi modesto paso por la FCA, pero hoy —en la víspera de mi jubilación— sólo deseo recrear un magnífico detalle que me estremeció el espíritu. Ocurre que en abril de 1999 encargué a mis alumnos y alumnas un ensayo de Economía Política, y al leerlos siempre ponía en cada trabajo una nota crítica o laudatoria de mi puño y letra, a la que acompañaba con mi firma y la fecha.

Pues bien, la hoy reconocida comunicadora social María del Mar Boeta Madera elaboró un trabajo interesante y singular, por lo cual le puse la leyenda: “Magnífico trabajo, hecho con originalidad. ¡Felicitaciones!”. Enorme y grata sorpresa me llevé dieciséis años después, el 26 de diciembre de 2015, cuando Marimar publicó en el Facebook lo siguiente: “Tal vez Freddy Espadas Sosa no recuerde, pero gracias a sus palabras impresas en un ensayo de Economía Política supe qué realmente quería hacer con mi vida profesional. Amaba la Historia, amaba la Antropología, pero ¿cómo realmente aplicarlo? No me satisfacían los campos y me sentía una mediocre. Este trabajo lo escribí como una entrevista a Marx, cuestionándole cada punto de sus teorías. No salió tan mal, mi maestro Freddy me dedicó estas palabras y lo supe: vamos a reportear e investigar por el mundo.

“Dato aparte: también fue asesor de mi hermana Vero Boeta en la Maestría. Luego entonces, él es muy importante en la vida de las Boeta Madera. Tan tan”.— Mérida, Yucatán.

canek_1999@yahoo.com.mx

Profesor-investigador titular “C” de T. C. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 31-A, de Mérida, Yucatán

