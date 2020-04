Hay algo peor que la “pandemia”

¡Ignorancia!

Ernesto Arévalo Galindo (*)

“Peculiaridad del ignorante es responder antes de oír, negar antes de comprender y afirmar sin saber de qué se trata”. —Miguel de Cervantes Saavedra, novelista español

¡Esto va acabar mal!

El Covid-19 avanza, pero al unísono también avanza la teoría de una conspiración para alterar la política mundial, para hundir la economía mundial y para matar un sector de la población mundial. El mundo voltea a ver a China, la aspirante a la primera potencia mundial, como la responsable de la desestabilización política, como la culpable de la caída económica y como la asesina de miles de seres humanos. La macabra historia nació en Wuhan. No sé en dónde, terminará uno de los capítulos más inhumanos de la historia universal. Pero provocado o no, la humanidad corremos peligro; no por el coronavirus, sino por la reacción de las naciones.

Mientras tanto, los gobiernos y las sociedades del mundo batallan para retomar la normalidad a pesar de la “pandemia”, empezando por Europa. Estados Unidos podría reiniciar a la brevedad posible, porque “tiempo es dinero”, a pesar de ser una de las naciones con mayores casos positivos y muertes registradas por el “fantasma biológico”. América Latina será una de las regiones más afectadas por sus sistemas trastornados de gobierno, por su pésima calidad de gobernantes, por la pobre educación de sus habitantes y por los altos índices de violencia. Todo lo anterior, se traduce en miseria ética, moral y material.

Sin embargo, el mayor enemigo no lo es el Covid-19. Hay otro peor que la “pandemia”. ¡Ignorancia! Una vez retomada la “normalidad”, las naciones con políticos y ciudadanos con mayores índices de formación saldrán más rápido de la crisis mundial. Por supuesto que no será de la noche a la mañana. Lamentablemente, las naciones con políticos y ciudadanos con menores índices de formación sufrirán los peores estragos, más que los actuales, no para vivir, sino para sobrevivir durante muchos años. Obviamente, las calamidades serán de noche y de día. El planeta, la Tierra, se está curando. La raza humana, habitantes de la Tierra, se está muriendo.

El mundo globalizado alberga a 194 países soberanos, reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por supuesto que uno de ellos es México, como parte de América Latina, cuyo gobierno y sociedad han enfrentado la situación de emergencia de una manera soberbia, irresponsable, visceral y cruel, ya que el primero lo ha visualizado desde un punto de vista político; mientras que el segundo, desde un punto de vista egoísta.

México es una apariencia. La apariencia fue adoptada por la ignorancia. El propio Gobierno de la República (léase Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación y Morena) ha conducido la vida nacional por los derroteros del engaño, la sumisión, la inanición, la distracción, la confrontación y la desesperación. Por supuesto, las élites de poder están consoladas y tranquilas. Pero, hasta el momento.

La ignorancia ha sido, históricamente, uno de los principales enemigos de los ciudadanos y de los movimientos sociales. El conocimiento, por el contrario, siempre ha sido fiel a las verdaderas transformaciones de satisfacción para una vida más justa, más igualitaria, más digna.

Esto va acabar mal. ¡México va acabar mal! La confrontación de los pobres contra los ricos y de los ricos contra los pobres subirá de tono. Unos, por la permanencia de la dictadura disfrazada de “abrazos, no balazos”. Otros, por la caída del Poder Ejecutivo, visto como una verdadera “organización criminal”.

De lunes a viernes, cada mañana, y toda la semana, a cualquier hora, atestiguamos la peculiaridad del ignorante en sus respuestas antes de oír, en la negación antes de comprender y en la afirmación sin saber de qué se trata.

La “pandemia” es apenas un proceso de un nuevo orden político, económico y social, que durará mucho tiempo. Quizá a costa del sacrificio y de la vida de más mexicanos, luchando unos contra otros por un empleo, por un plato de comida y por un techo.

La ignorancia es uno de los principales aliados del Gobierno de la República.

No nada más se trata de saber leer y escribir.

¡Ignorancia!—Cozumel, Quintana Roo.

arevalo61@yahoo.com.mx

Periodista

