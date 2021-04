Hay estrategias que no son obsoletas

Juntas, agenda y acción en las empresas

Fernando Ojeda Llanes (*)

Las empresas medianas y pequeñas que ya tienen posicionamiento en el mercado por buenos productos, mercado de clientes y distribución entran en una rutina empresarial con el objetivo de mantener estos logros y hacerlos crecer, tratan de que su organización sea más eficiente y desarrollan sus planes para cubrir sus objetivos operacionales y financieros.

Cualquiera de los directores o gerentes, sean generales o departamentales, tienen que transmitir los objetivos aprobados por la alta dirección y supervisar en forma continua que las metas derivadas de estos planes se estén realizando; para tal objeto organizan todo tipo de reuniones de trabajo para girar instrucciones y recibir información.

He observado que para resolver asuntos que son relevantes o no se organizan reuniones o juntas y se convierte en una rutina incesante, concluyendo: poco se resuelve si no hubo junta previa para los asuntos a resolver.

La consecuencia de administrar a base de pura junta de trabajo es coartar la acción de todo lo que se ha expresado en la planeación; cierto que las juntas o reuniones de trabajo de los equipos directivos son importantes, pero una cosa es hacerlas sistemáticas —organizadas y formales— que convertir la empresa en una cadena de “juntitis”.

He visto que, independientemente de una o dos juntas mensuales programadas, da mejor resultado lo que en el argot administrativo se denomina método de audiencias o agendas, que consiste en que el gerente se reúne en forma exclusiva cuantas veces sea necesario con uno o dos de los líderes de departamento para el seguimiento de los planes de acción y delegando autoridad para tomar decisiones. Esta forma de actuar dará agilidad a la organización.

También es importante que, aun con el avance tecnológico que permite a los directores consultar en sus computadoras en tiempo real la serie de operaciones de la empresa, no se deje de dar importancia a los reportes ejecutivos que muestren los indicadores de los objetivos planeados y su cumplimiento. Este sistema, aunque parezca pasado de moda, no lo es porque obliga a las dos partes —quien recibe y quien reporta— a tener a la vista en forma objetiva y continua los asuntos relevantes que deben atenderse y las acciones tomadas o no.

Aunque muchos ejecutivos consideran obsoleto el sistema de reportes escritos, esto no es así, porque un documento resumido colocado sobre el escritorio del gerente o director es una medida de mnemotecnia que hace reactivar las acciones que por la rutina incesante del trabajo se pueden perder de vista y solo tomarlas en cuenta en las mencionadas juntas de trabajo. Obviamente hablo de reporte ejecutivo. Se trata de una sola hoja resumida con asuntos relevantes e indicadores, nunca de un paquete de muchas más hojas escritas.

Las direcciones a veces se conforman con tener como reportes los estados financieros mensuales, cierto que quien sabe interpretarlos con facilidad encontrarán en sus cifras los resultados de las decisiones tomadas, pero no informan sobre los avances estratégicos que se hayan planeado a mediano y largo plazo, así como una serie de actividades que no reporta la contabilidad.

Ya que tocamos el tema de la contabilidad, se debe recordar que no es una ciencia exacta y que muchas decisiones tomadas no aparecerán en los estados financieros, debido a que intervienen criterios a la hora de registrar contablemente las operaciones y solo se contabilizan aquellas que son cuantificables en dinero, además de que todo lo cualitativo puede representar una gran parte del desarrollo empresarial.

El tema de precios y márgenes de utilidad toman relevante importancia en estos momentos en que la inflación está al alza, habiéndose rebasado el 3% que planeaba el Banco de México; en la primera quincena de abril la inflación anual se encuentra en 6.05%. Esta alza de la inflación trae problemática en la toma de decisiones, pues las materias primas e insumos de las empresas suben de precio sin poder incrementar los de venta por la situación económica actual en que se encuentran las familias, los márgenes de utilidad están disminuyendo, lo que hará que las empresas tengan que tomar decisiones rápidas para obtener una mayor productividad en su organización, que de alguna forma compense la disminución de los indicadores de rentabilidad.

Una gran parte de las empresas, muchas que superaron la crisis de la pandemia, se encuentran con programas de planeación estratégica a largo plazo, pero la implementación de sus acciones es lenta, lo que lleva a que la competencia les gane la partida; estamos cayendo de nuevo en aquella problemática de que muchos planes y poca acción.

Debemos, por tanto, hacer un recordatorio del proceso administrativo que no solo contempla la planeación sino otros elementos adicionales que deben tomarse en cuenta en forma muy objetiva y con rapidez, pero este es otro boleto a comentar posteriormente.—Mérida, Yucatán

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas