¿Hay luz al final del túnel?

Hablemos de Bioética

Llevamos ya varios meses en confinamiento por la pandemia del Covid-19, en un principio pensamos que solo duraría unas cuantas semanas, unos dos o tres meses cuando mucho, y muchas personas hicieron planes a corto plazo, tal vez un viaje, una boda, una graduación, muchos proyectos.

Seguían pasando las semanas y los meses, y nos seguían diciendo “quédate en casa”, sin embargo, aún no ha llegado el momento de la “nueva normalidad”, que tanto nos han prometido y nos han hablado.

Ciertamente, al día de hoy, no vislumbramos una luz al final de este túnel oscuro que nos toca transitar.

Escuchando los comentarios de muchas personas, me dicen que la ansiedad se ha posesionado, la tristeza se hace presente en varios momentos durante el día y la depresión para algunos es algo con lo que se tiene que luchar.

Pero la luz llegará, tenemos que confiar que mas pronto que tarde esta luz se hará presente y volveremos a brillar, volveremos a estar juntos con nuestras familias, volveremos al trabajo y nos volveremos a reunir con nuestros amigos; esto siempre respetando las normas de higiene y cuidándonos entre todos.

Mientras tanto, este tiempo tiene que ser de aprendizaje, debemos de hacer de este momento una escuela para aprender la gran lección de la vida. Debemos cuidar esta “Casa Común” que habitamos llamada “planeta tierra”, y ser los administradores que Dios ha puesto para nuestro bien.

Definitivamente no podemos seguir igual, no podemos regresar a como era antes. No podemos seguir indiferentes ante las injusticias, el hambre y las necesidades de los demás.

Es tiempo de actuar, es tiempo de ver la luz y dejarnos conducir para impregnarnos de ella y ser luz para los demás.

No podemos ni debemos huir de los problemas, pues estuviéramos huyendo de la vida misma. La pregunta aquí es, ¿cómo canalizo mis emociones? Seguramente más de una vez has sentido preocupación, ansiedad, angustia, tristeza, etc.

Recordemos que el ser humano es un ser integral, es decir que mente, cuerpo, relación y espíritu trabajan conjuntamente.

Si le doy más espacio a mi cuerpo y vivo solo para él, las otras áreas van a reclamar espacio, si vivo solo para mis relaciones sociales, mi cuerpo y mi espíritu me van a reclamar, si vivo solo para mi espíritu y no le dedico tiempo a mi cuerpo y mis relaciones, pasa lo mismo.

Nuestra tarea ha de ser la de mantener una armonía interior para manifestar equilibrio en todo lo que hago. Una vida equilibrada tendrá muy en cuenta la oración, la relación con Dios que me lleva salir de mí mismo y encontrarme con las demás personas, dejando mi individualismo. Así viviré una vida auténticamente sana.

El papa Francisco en una reciente alocución señaló como antídoto a la enfermedad del estrés a darse un verdadero descanso, que no es el de la “sociedad de consumo”, sino el abandono confiado a la compañía y la protección de Dios.

Que este tiempo de pandemia no nos lleve al estrés, busquemos a Dios, dejémonos encontrar por Él.— Presbítero Alejandro de J. Álvarez Gallegos, licenciado en Bioética