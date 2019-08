Hay que aprender a envejecer con dignidad

Raúl Espinoza Aguilera (*)

Hace pocas semanas falleció un arquitecto conocido mío desde hacía cuatro décadas. Gozaba de prestigio profesional, de honradez y de capacidad para hacer amigos.

A medida que los años fueron transcurriendo —como es lógico— le fueron apareciendo enfermedades y achaques. Siempre me impresionó su categoría humana para llevarlos, pero sin darles demasiada importancia y continuar realizando otro tipo de actividades de acuerdo con su edad, añadiría que hasta con cierta elegancia, sin quejarse nunca.

Al llegar a los ochenta años comenzó a usar bastón y a los noventa no le quedó más remedio que ser conducido en silla de ruedas. Por esas coincidencias que tiene la vida lo continuaba viendo cada semana y solía dar conferencias y pláticas a sus amigos sobre virtudes y valores humanos. Era como “el rey” de esos encuentros porque contagiaba su alegría, buen humor y hasta el final de sus días generosamente les preparaba a sus invitados un sabroso café mañanero.

Cuando debía permanecer en cama o guardar reposo le preguntábamos: “¿Cómo estás? ¿Cómo va esa salud?”. Y respondía con gracia: “Me encuentro de maravilla; muy visitado por mis familiares y amistades aunque hecho una ruina como el Coliseo Romano”, y se reía con mucha serenidad y paz.

Medidas

Por otra parte, un experto psicopedagogo amigo mío me hacía ver que al llegar a la mayoría de edad hay aspectos que se deben cuidar para no envejecer prematuramente. Recuerdo algunos de sus útiles consejos: caminar erecto porque al encorvar habitualmente el cuerpo la columna vertebral termina por afectarse; caminar con pasos firmes, levantando los pies, sin arrastrarlos porque eso también puede afectar a las rodillas, tobillos y piernas; cuando se estreche la mano hacerlo con la fuerza normal, sin completo de “ya no tener energías”; hacer a diario algún tipo de ejercicio: caminar, practicar la natación, gimnasia.., ya que la vida sedentaria es la causa de muchas enfermedades; en las reuniones con las amistades evitar conversar sobre temas negativos, alarmistas, enfermedades, operaciones, medicinas, etcétera, porque eso —me decía— afecta la salud mental.

Por último, ilusionarse con lo positivo que nos presenta la vida hoy y ahora y con lo que se vislumbra en el futuro: avances de la ciencia, de la tecnología; desarrollar aficiones como la Historia, las biografías de grandes personajes, las grandes obras literarias; crear interés por saber más de la Física, de la Química y todo el amplio mundo del saber.

Es evidente que quien tiene por costumbre “pensar siempre en positivo” esa conducta acaba influyendo en su cuerpo y mente. Por si fuera poco, su actitud contagia favorablemente a los que con ellos conviven y son bienvenidos en todos los ambientes. Concluimos con esta reflexión: ¿Cómo lograrlo?

Como escribía aquel conocido pensador: “Nadie la hará por ti, tan bien como tú, si tú no lo haces”.

Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM y maestro en Comunicación por la Universidad de Navarra.