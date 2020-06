#SaldremosAdelanteJuntos

Alejandro Legorreta González (*)

“La vida no se trata siempre de mantener buenas cartas, a veces hay que saber cómo jugar una mala mano” —Jack London

Ha sido una semana durísima para nuestro querido estado, pero hay que levantarse. Sumado a los problemas sanitarios y económicos que ha traído la pandemia del Covid-19, la semana pasada la tormenta tropical “Cristóbal” afectó considerablemente el sur y poniente de la entidad.

De acuerdo con datos del gobierno estatal, solo en tres días llovió una cuarta parte de lo que suele llover al año en Yucatán, las olas en la costa de la península alcanzaron alturas de entre tres y cuatro metros y tuvimos rachas de viento de hasta 85 kilómetros por hora.

Aunque la destrucción material no parezca tan alarmante como la generada por huracanes de mayor fuerza en el pasado, el exceso de precipitaciones dejó inundados a prácticamente todos los pequeños municipios por los que pasó “Cristóbal”, afectando el patrimonio y sustento de miles de yucatecos.

Al menos 22 municipios quedaron incomunicados por la destrucción de caminos y carreteras. En algunos municipios el agua llegó a una altura de metro y medio. Hubo deslaves en municipios como Tekax (donde lamentablemente falleció una persona).

En casi todos los municipios, 78 de los 106, se presentaron daños en infraestructura: iglesias, casas, vías de comunicación.

Por las inundaciones, ya se ha calculado que 85% del campo yucateco fue afectado, perdiéndose cosechas completas de hortalizas, soya y maíz. También se ha reportado que las inundaciones dañaron cerca de la mitad de las colmenas del estado.

Dicen que no llovía tanto desde el huracán “Isidoro” de 2002. A pesar de ser solo una tormenta tropical, no fue un evento menor. Y precisamente por esto siempre he dicho que la crisis medio ambiental que estamos viviendo en el mundo, de no combatirse con seriedad, es y será uno de los principales aceleradores de pobreza y desigualdad en este siglo. Es el gran tema de nuestro tiempo que debe preocuparnos y ocuparnos.

“Cristóbal” afectó, en fin, a los más vulnerables de nuestro estado y es momento de ayudar.

El gobierno estatal, en coordinación con el gobierno federal, ya ha instalado albergues y refugios temporales en 31 municipios. También desde la semana pasada diversos centros de acopio ya han sido instalados para canalizar víveres a las comunidades más afectadas, con donaciones como agua purificada, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, ropa y artículos de construcción.

Esto viene en un contexto, repito, complicado, pero la respuesta de la sociedad debe ser la misma. Si el presente nos está poniendo un reto de solidaridad, asumámoslo.

Por un lado, encontremos la manera de ayudar, entre todos, a las comunidades más afectadas por “Cristóbal”.

Hoy hay que canalizar víveres, pero, en unas semanas, en el mediano plazo, hay que encontrar maneras para que estas comunidades reactiven sus economías y reconstruyan sus fuentes de sustento.

Al mismo tiempo, por el otro, no hay que olvidar que se vienen semanas en que hay que seguir estrictamente los protocolos y las indicaciones de las autoridades sanitarias para darle la vuelta a la pandemia. Lo que nos dice la evolución del fenómeno en el resto del mundo y la experiencia de otros países (como Alemania) que ya empezaron a abrir poco a poco sus economías y permitir actividades en el espacio público, es que la reapertura solo será exitosa si los ciudadanos son responsables.

Es hora de ser solidarios y responsables y de ver por el otro. Hagamos nuestra parte y sigamos poniendo el ejemplo como sociedad ordenada. Este mal rato pasará y tenemos todo un futuro por construir.

En menos de 280 caracteres: “Por la verdad, por la justicia y por la Patria” es el lema que durante 95 años ha caracterizado al Diario de Yucatán. En su aniversario, me sumo a la misión de la libertad de expresión, de la construcción de un Yucatán y un México más democrático.—Mérida, Yucatán

