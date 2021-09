¿Hemos evolucionado en 20 años?

Ver, oír y contar

Olegario M. Moguel Bernal

Va una pregunta: ¿Qué estaba usted haciendo hace exactamente una semana, a esta hora (pensemos que lee esta columna poco después de las 7 a.m.)? Es probable que no lo recuerde o lo tenga que pensar un poco… y aun así no necesariamente acierte.

Ahora preguntemos: ¿Qué estaba usted haciendo a esta hora hace exactamente veinte años? Con seguridad lo sabrá.

Las respuestas están vinculadas todas al horario, a unas imágenes inconcebibles y al desconcierto, sobresalto y conmoción. Es realmente difícil olvidar qué hacía uno a esta hora hace veinte años.

Era martes, día laboral y de actividad escolar normal. Un pequeño sondeo hecho por quien esto escribe arroja una enorme coincidencia: casi todos estaban desayunando y viendo las noticias cuando anunciaron una explosión en Nueva York, en una de las torres gemelas o en un lugar cercano.

Se presumía se trataba de una de las torres del World Trade Center porque había un antecedente de un atentado en ese lugar, en los años noventa, durante la administración Clinton.

Mientras crecían las especulaciones y en las imágenes a toma abierta se veía únicamente una nube entre gris y café, lo inimaginable cayó como un mazazo a los ojos del mundo: un avión de grandes dimensiones se estrelló de lleno en la otra torre.

Entonces se supo lo que había pasado, entonces estalló el caos global, entonces se cerraron las fronteras, entonces comenzó la cacería, la búsqueda de Osama Bin Laden, la oportunidad para derrocar a Sadam Hussein y para conquistar más territorios en Medio Oriente, en una escalada del Tío Sam a la que se puso fin a finales de agosto pasado.

“No se equivoquen. Estados Unidos perseguirá y castigará a los responsables de estos cobardes actos”. Ese fue el pronunciamiento de George W. Bush el mismo día de los atentados en el WTC de Nueva York. Fue el punto de partida de la ofensiva en Medio Oriente que terminó hace unos días, después de veinte años.

“Los perseguiremos y haremos que paguen”. Estas palabras, una calca de las que pronunció Bush hace dos décadas, salieron de boca de Joe Biden después del doble atentado en el aeropuerto de Kabul, el 26 de agosto pasado, que dejó decenas de muertos justo en el desalojo norteamericano tras la ocupación.

¿Qué ha cambiado en veinte años? ¿Hemos evolucionado como sociedad? ¿Se ha robustecido la paz o está cada vez más decrépita? ¿Hacia dónde estamos caminando (¿evolucionando?) como género humano? ¿En dónde estaremos dentro de veinte años? ¿Seguiremos hablando de atentados, de muertos, y de perseguir y castigar a los culpables una y otra vez?

Y, en este tenor, vale preguntarnos: ¿cómo nos hemos comportado en Yucatán en estos dos decenios? ¿Hemos evolucionado cívicamente? ¿Somos una sociedad más participativa en las actividades a que la democracia nos invita o, por el contrario, ha crecido nuestra apatía social?

Por más que los índices de participación electoral coloquen a Yucatán en la cima cada tres años, lo cierto es que la participación ciudadana no se limita a salir a votar y olvidarnos de las actividades cívicas por los siguientes treinta y seis meses. ¿Cómo hemos crecido en los últimos veinte años en nuestro estado en cuanto a involucramiento de los ciudadanos, en forma activa, en la toma de decisiones públicas que repercuten en la vida de la mayoría?

¿Somos más solidarios, más participativos y con intenciones genuinas de bienestar social, o ha crecido nuestro egoísmo y la marrullería en busca del beneficio personal o grupal?

A juzgar por la visión presentada por el colectivo ¡Ya basta!, en los últimos años se ha fortalecido el segundo planteamiento. Y como ambos conceptos son excluyentes, en la medida que crece el egoísmo decrece la solidaridad social. Tenemos, dice ¡Ya basta!, “un círculo vicioso muy dañino para la sociedad: el desinterés en asuntos públicos y, como reacción cómoda, la escasa o nula rendición de cuentas de las autoridades”.

¿Hemos, pues, evolucionado o involucionado en participación ciudadana y rendición de cuentas en veinte años?

Septiembre es un buen momento para reflexionar al respecto, en especial a veinte años de los atentados que marcaron un hito en la historia reciente. Se trata de echar la vista atrás y ver qué ha sido de nosotros como sociedad en estas dos décadas. Qué hemos hecho para saber hacia dónde vamos y con qué instrumentos nos enfrentaremos al porvenir en nuestra comunidad.

Septiembre es el mes de los atentados, de las tragedias naturales (hoy las estamos viendo en nuestro país producto de lluvias y sismos), es el mes del cambio de administraciones municipales en nuestro estado y, en este septiembre en especial, el del cierre de la primera mitad de la administración estatal. Es, sin duda, un momento propicio para la reflexión sobre nuestra participación como sociedad y sobre el impulso y reforzamiento de los mecanismos, desde la trinchera de las autoridades, para aceitar esa participación.

Septiembre, como clama Silvio Rodríguez en “Cita con ángeles”, sigue aullando: Septiembre aúlla todavía / su doble saldo escalofriante. / Todo sucede un mismo día / gracias a un odio semejante. / Y el mismo ángel que allá en Chile / vio bombardear al presidente, / ve las dos torres con sus miles / cayendo inolvidablemente.

Trabajemos porque la participación cívica y la rendición de cuentas no caigan inolvidablemente, como parece que ha ido sucediendo en los últimos años.— Mérida, Yucatán.

