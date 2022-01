Hipólito Pacheco Perera: pregunta incomoda a edil progreseño

Progreso

Curiosa la respuesta de Julián Zacarías Curi, el alcalde repetidor de Progreso, a cuestionamientos sobre el “Sendero jurásico”, como el monto de la inversión en esa obra, el lugar donde se fabrican los dinosaurios, si el acceso será gratuito o habrá una cuota de entrada: “Se informará en cuanto se tenga esa información”.

¿Perdón? Es decir, ¿no tiene idea de lo que implica un proyecto para el que posa para las fotos y en la que asisten y se fotografían con él sus aplaudidores?

“Se informará en cuanto se tenga esa información” se traduce en: ahora lo que interesa es seguir anunciando obras de relumbrón, para que los que votaron por mí vean que su voto sirvió para pavimentar el camino de mi futuro político.

“Se informará en cuanto se tenga esa información” se traduce en: manito, sinceramente no me interesa y no tengo ganas de contestar a tus teorías conspiracionistas.

“Se informará en cuanto se tenga esa información” se traduce en: para qué quieres saber de cifras y detalles si lo que interesa es seguir embelleciendo por encimita a Progreso, ¡qué me importa a mí lo que hay más allá del malecón!

“Se informará en cuanto se tenga esa información” se traduce en: no me fastidies, no te lo voy a decir, si tanto te interesa ve a la Umaip.

Preocupa que un alcalde recién reelecto “no tenga” información de uno de sus proyectos estrella, entonces, ¿quién toma las decisiones? ¿Acaso es otro quien maneja los hilos? Esa falta de datos, ese desinterés por informar, alimenta a ese pequeño monstruo fiscalizador que todo reportero lleva dentro.

La ventaja de estar en el oficio periodístico es que nos permite ser testigos de cómo cambia la marea, hablando en un lenguaje que suponemos entiende el alcalde progreseño: los papeles solo se invierten.

Luego de casi tres décadas de estar detrás del micrófono hemos visto el cambio de colores de aquellos que en el pasado se rasgaban las vestiduras por la falta de información de las autoridades en turno, cuando aquellos del eterno azul celeste pataleaban por la opacidad de los tricolores.

Ahora la opacidad cambió de color: es propiedad del azul celeste, o que lo nieguen las empresas fantasma.— Mérida, Yucatán

Periodista