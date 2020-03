Hombres por la igualdad

Educar contra el machismo

Marcelo Pérez Rodríguez (*)

Después de la jornada histórica del lunes 9 de marzo, en donde la mayoría de las mujeres desapareció de las calles, escuelas, oficinas, comercios y centros de trabajo, se espera que la sociedad vea la importancia de las mujeres en las comunidades y reflexionemos todos, principalmente los hombres, para valorarlas y respetar sus derechos y dignidad.

De acuerdo con cifras dadas a conocer por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio el paro nacional “Un Día Sin Nosotras” generó una afectación económica de 30 mil millones de pesos, un 15% más de lo previsto. Esto muestra la importancia de las mujeres en los sectores productivos, además del caos provocado en diversos lugares por su ausencia.

Ahora bien, después de ese día sin mujeres, sin precedente en el país, es necesario que surjan acciones encaminadas a fortalecer sus derechos, igualdad de salarios, respeto a su dignidad, valorarlas en el trabajo y un cambio en la educación en los hogares y escuelas.

Es importante y necesario que la educación en los hogares se encamine a formar a los pequeños en la igualdad de género.

Hay que erradicar atavismos, mitos y prejuicios que desde pequeños van fortaleciendo al machismo en los niños y la sumisión y debilidad en la mujer.

Comparaciones

Las malsanas comparaciones y las desigualdades remarcadas van inyectando en la mente de los niños y niñas prejuicios que luego son difíciles de eliminar. Al niño se le saluda con el choque de puño o un golpe en la espalda, pero muchas veces no se le abraza, ni besa; a la niña le dan un beso en la mejilla y le frotan su cabeza como caricia.

Además, al niño si se cae o lastima se le prohíbe llorar: “no llores”, “eres hombre”, pero si la niña tropieza y se hiere, entonces sí la abrazamos y dejamos que llore en nuestro regazo.

Son aparentemente pequeñeces, entre otras situaciones, pero que marcan la vida de los pequeños y se forman esas diferencias que son determinantes en la vida adulta.

Hay que abrazar y besar a nuestros hijos, sean niños o niñas, dejar que llore el varón y hacerle notar que las lágrimas son también una fortaleza de los seres humanos, pues luego nos preguntamos: ¿Por qué los hombres no lloran fácilmente? ¿Por qué no demuestran abiertamente sus sentimientos? ¿Por qué se sienten fuertes y minimizan a la mujer?

Reeducación

Es necesario que los hombres cuestionemos nuestras creencias, formación y educación recibidas para cambiar las que nos impiden mirar a la mujer como parte importante en la transformación de la sociedad.

No es fácil reeducarnos y romper esas cadenas machistas que nos impiden dialogar y buscar soluciones con la pareja, en los centros de trabajo, en las escuelas o en otros lugares en donde convivimos con las mujeres.

Hay un proyecto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en Perú, un país que su sociedad se reconoce ampliamente machista, en donde los hombres asisten a talleres denominados “Hombres por la Igualdad”, en donde los asistentes discuten y cuestionan sus “creencias culturales estereotipadas sobre qué es ser un hombre para buscar prevenir la violencia familiar y sexual ejercida por los hombres en las diversas comunidades”.

En discusiones y pláticas espontáneas con profesionales de Hombres Por la Igualdad van analizando sus actitudes violentas, son cuestionados y van reconociendo errores. Asimismo, se les enseña por medio de diversas técnicas a manejar ese malestar, los enojos y sus propias ideas teñidas de machismo.

Este programa “ha llegado a más de 188,000 varones en Perú y ha formado a más de 2,500 líderes de comunidades, quienes tendrán la posibilidad de prevenir la violencia machista a partir de una masculinidad sana”. (Nota publicada en el Diario, Sección Imagen, el 11 de marzo pasado).

¿Es posible que programas similares se pongan en práctica en nuestro estado y país? Hay que intentar todo tipo de acciones para buscar cambios en los hombres, así como buscar en la educación en el hogar acciones a fortalecer la igualdad de género, el respeto, la tolerancia y la armonía entre hombres y mujeres.

No es una guerra de sexos para ver quién puede más. Es la lucha y el reclamo que las mujeres realizan ahora con mayor intensidad para ser respetadas en sus derechos y dignidad, así como ser valoradas en los diversos espacios en los que ayudan a transformar a la sociedad.

La educación es importante para cambiar estereotipos y derribar mitos, y que el hombre tenga actitudes de respeto a los derechos de la mujer. No agredirla, no ofenderla, no violentarla, menos matarlas.

Esto puede aprenderse desde el hogar y luego fortalecerse en las escuelas. Además se podrían crear centros de atención y talleres en donde los hombres se reeduquen para controlar o erradicar su violencia machista. Es decir, la educación es el arma para combatir el machismo y formar hombres con una masculinidad sana, respetuosa y que valore a la mujer en todos los aspectos: como madre, pareja, amiga, novia, compañera de trabajo, profesional, ama de casa y demás.

No es fácil romper los grilletes machistas, pero la educación puede ser la clave. Hay que reeducarnos, cambiar estereotipos y eliminar atavismos. Buscar ser más hombres y menos machos.— Mérida, Yucatán.

marpero53@yahoo.com.mx

Profesor

Síguenos en Google Noticias