HOMILÍA DOMINICAL

Presbítero Manuel Ceballos García

“El que cree no será condenado”

En una sola frase condensó san Juan todo el mensaje de la salvación que Dios lleva al cabo en Cristo. Y el fundamento de esta salvación no es otro que el amor de Dios Padre al mundo. Este “mundo” no es simplemente la morada de los hombres, tampoco el mundo que rechaza el evangelio, sino la humanidad que se ha apartado de Dios y que ahora se encuentra necesitada de salvación. Dios mismo es el que salta el abismo que los hombres han abierto con el pecado; la iniciativa de la salvación deseada está en el amor inconmensurable de Dios al mundo. El mejor comentario a este texto nos lo ofrece san Juan en su primera carta.

El amor de Dios al mundo ha entrado operativamente en la historia, pues la misión de Jesús y su muerte en la cruz introducen el amor de Dios en la historia y lo manifiestan. Jesús es el Hijo amado del Padre, y el Padre lo ha entregado al mundo; en esto conocemos que Dios ama al mundo.

El amor de Dios al mundo no pretende otra cosa que la vida eterna, sin límites, de cuantos crean en él y en su enviado Jesucristo. El autor subraya que el Hijo fue enviado exclusivamente para salvar, y no para condenar a nadie. Dios quiere la salvación de todos, y no de un grupo de privilegiados.

Ahora bien, el misterio de Dios no puede convertirse en fuente de salvación si no está conectado a la red de la vida. El misterio de Dios debe penetrar en la vida de todos como semilla que germina. Y, algo muy importante, el verdadero misterio de Dios hay que buscarlo en su infinita luz que se expresa en el amor. Así se expresa de manera contundente: “El Señor, es Dios misericordioso y compasivo, lento a la ira y rico en gracia y fidelidad”. Porque en Dios, el primado no es el de la justicia que castiga sino el del amor que perdona.

San Pablo tiene una frase que sintetiza la acción de Dios en la historia de la humanidad: La Trinidad entra en la vida del creyente ofreciendo la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. El padre Karl Rahner explica la presencia secreta de la Trinidad, diciendo que “nuestra existencia es como un río que serpentea por un desierto de trivialidad, de mal, de egoísmos. Existe el riesgo de que ese desierto logre secarlo; pero, detrás de las dunas grises de nuestros días, aunque no logramos divisarlo con los ojos, escuchamos el eco de un mar inmenso. Nuestro riachuelo, aunque lentamente, está destinado a llegar a las olas infinitas de Dios”.

Cristo nos saca de las sequías, nos ayuda a salir del desierto del pecado y nos hace bajar al gran mar de la paz y de la luz de Dios.