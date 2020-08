homilía dominical

PRESBÍTERO MANUEL CEBALLOS GARCÍA

“El que quiera seguirme…”

Estando, pues, en Cesarea de Filipo, Jesús les habló a sus discípulos de ir a Jerusalén, con consecuencias muy duras de sufrimiento, muerte y resurrección. El profeta Isaías contempló y describió esa situación de dolor y sufrimiento en la presentación del “siervo sufriente” que está en el capítulo 53.

Todos los judíos sabían de los grandes salvadores como Moisés, Josué, los jueces, que cumplieron su misión en medio de grandes dificultades, expuestos a humillaciones y sufrimientos. Sin embargo, esta perspectiva chocaba con la mentalidad del pueblo judío y de sus dirigentes que no podían aceptar que ése fuera un camino de salvación.

En el episodio de hoy, cuando Jesús afirmó que hay que pasar por el desprecio, la humillación y la muerte para triunfar, San Pedro lo reprendió por haber dicho eso; entonces Jesús llamó “satanás” a San Pedro, después de haberlo llamado “bienaventurado” un momento antes. Jesús vio un grave peligro en lo que San Pedro le dijo porque le estaba tendiendo una trampa al quererle impedir que marchara por el camino que Dios Padre le había señalado. Por eso, la reacción de Jesús no fue serena: “Tú piensas al modo humano, no según Dios”.

Sin embargo, esa reacción de San Pedro fue “normal” porque ninguno de nosotros que hubiéramos estado allí en ese momento le hubiéramos dicho a Jesús: “Ánimo, Señor, sufre, muere, resucita, sálvanos”, ya que, admitiendo la necesidad de la salvación, pensamos que hay procedimientos menos trágicos. O sea, que el modo de pensar de Dios no coincide con el nuestro. Así, una vez más se demuestra que nuestras mayores tentaciones no proceden del demonio, sino de las personas que están a nuestro lado y nos quieren.

Ante dicha situación, los discípulos no sabían dónde mirar; inmediatamente Jesús enfrentó a los discípulos a una seria elección: “El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo y que cargue con su cruz”. Esta propuesta ya había aparecido en el libro del Deuteronomio y en el de Amós, donde se anima a elegir la vida; pero lo propio de Jesús es que “elegir la vida” significa elegir seguirlo aceptando la negación de uno mismo, cargar la cruz y morir. Alejarse de Jesús llevaría a “ganar el mundo entero”, pero se terminará en un fracaso total e irremediable.

Así pues, Jesús habla de “seguimiento”, el recorrer su mismo camino. Este seguir sus pasos tiene como meta no un trono sino el Gólgota; no tiene como casa el palacio real sino la cruz, la muerte violenta; no tiene como resultado el éxito sino la burla y los azotes; no conoce el sentarse para que le sirvan, sino el servir a todos. Un escritor famoso comentó: “A Jesús muchos lo siguen con los pies, pero no con una verdadera imitación”.