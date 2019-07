Homilía Dominical

Presbítero Manuel Ceballos García

Pidan y se les dará

Jesús enseña a todos cómo debemos orar y qué debemos pedir a Dios Padre. Jesús no reza nunca diciendo “Padre nuestro”, sino solo “Padre” o Padre mío”. Jesús es el Hijo, y no es Hijo de Dios como lo somos nosotros, sino de un modo particular e incomunicable. Nótese igualmente que Jesús nos enseña a orar dirigiéndonos al Padre.

Si el Hijo es el que nos congrega en torno suyo, y el Espíritu Santo es la fuerza de esa nueva comunión de todos en Jesucristo, el Padre es el Tú ante quien nosotros comparecemos en Cristo y en la unidad animada por el Espíritu. Por eso, Jesús nos enseña a orar diciendo: “Padre nuestro…”.

La parábola muestra la eficacia de la oración dirigida a Dios Padre. No debemos entenderla como si dicha eficacia dependiera de nuestra insistencia, como si una petición repetida doblegara, por ello mismo, la voluntad de Dios y Dios se pusiera en nuestras manos. Dios sigue siendo Dios, por encima de la oración del hombre. Lo que sucede es que la insistencia en la oración es un signo de una buena oración y de una fe que es ya un don de Dios. Así, pues, la oración es eficaz no por nuestra insistencia, sino por la bondad de Dios Padre.

Pero, la enseñanza de Jesús tiene como fondo narrativo la petición que le hizo un discípulo: “Señor, enséñanos a orar…” Y Jesús acorta la distancia entre Dios y nosotros, viendo a Dios como “el que nos enseña a caminar…, sosteniéndonos por los brazos…, como quien alza a un niño hasta sus mejillas para darle de comer” (Os 11, 3-4). Se trata, pues, de un diálogo entre Dios Padre y el hombre hijo.

Además, las palabras de Jesús van acompañadas de aquel vecino inoportuno que durante la noche toca a la puerta con insistencia para obtener lo que necesita: una lección importante sobre la constancia, la fidelidad y la perseverancia en la oración. Porque orar es como luchar con el misterio, una lucha fascinante, más dulce que toda paz.

Finalmente, está la confianza total que el orante debe tener respecto de Dios Padre. Como cantaba Kalil Gibrán: “Nosotros no podemos pedirte nada, Señor, porque tú conoces nuestras necesidades antes de que se presenten”. La oración no es una emoción, no es un resplandor, sino una respiración continua del alma que no se apaga ni siquiera durante la noche. Dietrich Bonhoeffer escribió: “Tus manos, Señor, son a veces manos de alegría y a veces manos de dolor. Pero siempre manos de amor”.