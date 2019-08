Humanidad y emergencia

Greta Thunberg, David Attenburgh y la crisis climática

Antonio Salgado Borge (*)

Greta Thunberg y David Attenburgh son dos personas que, al menos en el papel, deberían pertenecer a distintos tiempos y tener poco en común. Sin embargo, una emergencia ha logrado cruzar sus caminos.

Greta Thunberg es una estudiante sueca que nació en 2003. Greta vive con el síndrome de Asperger, un desorden que implica dificultades en la interacción social, patrones repetitivos de comportamiento e intereses, y dificultad en la comunicación no verbal. Al menos desde 2018, es activista. A pesar de contar con apenas 15 años, su influencia global difícilmente puede ser exagerada: cerca de un millón y medio de jóvenes en alrededor de 110 países acudieron a su más reciente llamado de protesta. El activismo de Greta le valió ser nominada por miembros del parlamento noruego al premio Nobel de la Paz. Sus discursos, textos e imagen son icónicos entre muchas de las personas que pertenecen a las generaciones más jóvenes.

David Attenburgh nació en 1926. Es un experto británico en historia natural que ha sido directivo y conductor de programas en la BBC, probablemente el medio público más reputado y valorado en el mundo. La magistralidad con que Attenburgh emplea el lenguaje y construye sus discursos son sobradamente conocidos en Reino Unido. Los programas en los que ha participado, desde luego, tienen que ver con la historia y vida de animales y plantas, incluidos “El Atlas de los Seres Vivientes”, y “Dinastías: el Surgimiento y Caída de Familias Animales”. A sus 93 años, Attenburgh fue invitado a dar un discurso en Glastonbury, el festival de rock más importante en Reino Unido, ante cientos de miles de jóvenes que le ovacionaron sin reservas.

Greta Thunberg y David Attenburgh son dos individuos cuyo paso por este mundo ha sido, en algunos sentidos, radicalmente distinto. Dadas sus características, uno pensaría que es poco probable que estos dos personajes pudieran convertirse en símbolos para las juventudes. Pero actualmente ambos son íconos para las generaciones más jóvenes en todo el planeta. El motivo: tanto la estudiante activista como el divulgador de la ciencia natural, cada uno con su propio estilo y desde sus propias circunstancias, han sido dos de las más enérgicas voces advirtiendo sobre los desastres de la actual emergencia climática.

La crisis que vivimos es indisputable. Los cambios en los patrones climáticos traerán consigo migraciones masivas, eventos meteorológicos violentos y nuevas enfermedades. Uno de los más claros indicadores de estos cambios son los aumentos en las temperaturas generalizados, algo que Mérida puede constatar perfectamente. El pronóstico es devastador. Recientemente se dio a conocer el resultado de un estudio que calcula las condiciones climáticas que habrá en 2050 considerando 19 variables bioclimáticas presentes y futuras en 520 ciudades alrededor del mundo.

Además de calcular las temperaturas futuras, quienes realizaron este estudio decidieron ilustrar comparando a qué ciudad presente se asemejará en 2050 la temperatura actual de cada una de las 520 ciudades estudiadas. Así, Londres aumentará 5.9 grados en su mes más caliente, llegando a sentirse como Melbourne (Australia), Madrid incrementará 6.4 grados para sentirse como Fez (Marruecos), Aguascalientes será 5.5 más cálido, comparable con Gaborone (Botswana) y en Mérida la temperatura en verano se incrementará 1.3 grados y se sentirá como Ilorin (Nigeria). En Turin (Italia), la temperatura aumentará 7.7 grados, y en Viena (Austria), 7.6. [https://crowtherlab.pageflow.io/cities-of-the-future-visualizing-climate-change-to-inspire-action#213121].

El mundo será un lugar mucho más caliente y seco. Ocho de cada 10 ciudades alrededor del mundo sufrirán cambios dramáticos, que incluyen falta de agua masiva o condiciones sin precedente. Desde luego, hay quienes alegan que el cambio climático ha sido una constante a lo largo de la historia de este planeta y que, por ende, el actual fenómeno es inevitable. En este escenario, lo único que queda es prepararnos lo mejor posible para resistir los embates de la tragedia. Este es, para ser claro, el enfoque adoptado por Donald Trump, Jair Bolsonaro y varios conservadores alrededor del mundo.

Sin embargo, este discurso es falso y cae por su propio peso. En primer lugar, porque de lo contrario el gobierno de Trump no habría lanzado una “guerra fantasma” buscado sistemáticamente suprimir evidencia sobre la emergencia climática y el papel del ser humano en el mismo (Foreign Affairs, 31/07/2019). Tampoco habría buscado censurar a investigadoras e investigadores dentro de su propio gobierno y despedido a quienes se niegan a ocultar hechos sobre esta emergencia (“The Guardian”, 25/07/2019). Lo mismo ha ocurrido con Bolsonaro, quien recientemente despidió al director de la institución que lleva registro de la deforestación del Amazonas (The New York Times, 2/08/2019). Grandes intereses se esconden tras estas decisiones.

Pero la idea de que estamos viendo una instancia más de la larga cadena de ciclos climáticos naturales y que, en consecuencia, la humanidad está condenada a ser sólo espectadora de la emergencia climática no se sostiene, principalmente porque contradice a las evidencias mismas. Un estudio elaborado por un científico de la Universidad de Bern dado a conocer recientemente deja en claro que no sólo las concentraciones de dióxido de carbono actuales son las más altas en la historia del planeta y las temperaturas aumentan a un ritmo sin precedente: las temperaturas están aumentando ¡en todo el mundo! Es decir, que no sólo es el aumento lo que no tiene precedente en los últimos 2,000 años; tampoco hay antecedente del hecho de que este aumento se distribuya casi uniformemente alrededor del planeta (“Scientific American”, 25/07/2019).

Vale la pena ponerlo con todas sus letras: la emergencia climática es real y ha sido causada por el ser humano. Por ende, nuestras acciones pueden tener un impacto si se trata de contener la tragedia o de evitarla. Se estima que todavía estamos a tiempo de hacerlo, pero la ventana de oportunidad se cierra a una velocidad escalofriante. En este sentido, si se trata de hacer algo al respecto, no hay tiempo que perder, y los gobiernos de todos los órdenes son los primeros responsables en diseñar e implementar acciones coordinadas. Pero también los individuos tenemos responsabilidad de minimizar nuestro impacto y, sobre todo, de presionar a los gobiernos.

Es fácil ver por qué este asunto preocupa particularmente a las personas más jóvenes, incluida la generación de Greta Thunberg: los seres humanos de las generaciones Y Z serán quienes más sufrirán esta tragedia. Acciones como la búsqueda de minimizar la huella ambiental son prueba de esta preocupación por ejemplo, entre las personas jóvenes europeas el uso cada vez más frecuente de trenes en vez de aviones (The Washington Post, 02/08/2019). Pero es importante subrayar que esta tragedia no ha sido generada principalmente por estas generaciones. La principal causa son las dos generaciones anteriores, como la de David Attenburgh, quien a sus 93 años bien podría encogerse de hombros y pasar sus últimos años sin pensar gran cosa el impacto de sus contemporáneos en las personas del futuro.

Probablemente en buena medida motivada por sus condiciones personales, Greta ha podido dimensionar la importancia del momento que vivimos. De ella tendríamos que aprender a tomarnos las cosas importantes en serio, algo que demanda patrones repetitivos de comportamiento. No sólo no hay nada de malo en ello, sino que la dedicación y la obstinación suelen ser cualidades indispensables para enfrentar emergencias. En sus escritos la joven activista sueca se pregunta asombrada cómo es posible que la humanidad no esté en estado de pánico -como la situación actual amerita- y que no tome la emergencia climática como el asunto central; si fuésemos realistas este tendría que ser un tema en boca de todos.

De David Attenburgh tendríamos que aprender que no importa la edad que se tenga y el estatus que uno haya alcanzado: todas las personas son responsables de sus acciones e inacciones y de las consecuencias que éstas implican para las generaciones que vienen. No hay pretexto para desatenderse cuando lo que está en juego es la extinción masiva de la vida en el planeta, y cuando es un hecho probado que todavía podemos hacer algo al respecto. —Edimburgo, Reino Unido

Greta Thunberg y David Attenburgh, con sus historias contrastantes y condiciones particulares extraordinarias, son personas admiradas por millones en el mundo. Este es el caso, en buena medida, porque las personas más jóvenes han sido capaces de reconocerlas, antes que otras, como dignos representantes del tipo de humanidad que requerimos para sobrevivir esta crisis. Una humanidad a la que nos invitan con urgencia e insistencia.

Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (Itesm)