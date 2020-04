Impactos perniciosos

Economía y educación

FREDDY ESPADAS SOSA (*)

Nadie en su sano juicio puede negar el enorme y pernicioso impacto que está teniendo la contingencia sanitaria sobre diversos ámbitos de nuestra compleja vida social y familiar. Aquí nos referiremos de manera general a las conmociones que la pandemia está provocando en la economía y en el sector educativo.

Mucho se ha enfatizado sobre la forma dramática en que el obligado aislamiento social de millones de personas está afectando al conjunto de la actividad económica del país, en sus sectores industrial, comercial, agropecuario y de servicios.

El despliegue de una grave crisis económica de corte recesivo ya no es una amenaza inminente, sino que se ha vuelto una cruel y apabullante realidad. Lamentablemente, han cerrado innumerables empresas de diversos tamaños, lo que ha implicado la pérdida de centenares de miles de empleos y la consecuente falta de ingresos para incontables familias mexicanas. Sabemos que no hay nada más triste y angustiante para un jefe o jefa de familia que el no poder llevar el sustento mínimo a los seres queridos que dependen de ellos.

A este respecto, considero que las acciones presentadas por el presidente de la República el pasado 5 de abril —mismas que fueron ratificadas y ampliadas con nuevas medidas de austeridad gubernamental el 22 del propio mes—, constituyen sin duda alguna un plausible blindaje económico para amplios segmentos de la población que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad social.

Sin embargo, debemos advertir que tales medidas no son suficientes para afrontar la inminente recesión económica, la cual podría generar una crisis social potencialmente explosiva a tal punto que amenace con descarrilar los objetivos que persigue el gobierno de la 4T.

Por lo anterior y debido al creciente cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas, reiteramos lo expresado en este espacio sobre la imperiosa necesidad de brindarles apoyos inmediatos desde el gobierno federal y con el ineludible concurso de los sectores más poderosos de la iniciativa privada (Ver: “Ante la emergencia económica: S.O.S. de MiPyMES”, DY, 16 de abril, Local, P. 6).

Otro sector de vital importancia que también está sufriendo una inédita conmoción es el sistema educativo nacional, ya que la contingencia obligó a la suspensión de todas las actividades presenciales en los planteles escolares.

Así, de la noche a la mañana se interrumpió abruptamente la cotidianidad escolar, caracterizada por la interacción, el encuentro y el diálogo fecundos entre los protagonistas insustituibles del sublime acto pedagógico: los maestros y los alumnos.

La intensa dinámica socio-cultural y pedagógica de las escuelas —que da vida, espíritu y sentido profundamente humano al nobilísimo quehacer educativo— se ha visto literalmente conmocionada por el confinamiento al que, necesariamente, nos remitió la pandemia en curso.

Huelga decir que el cierre de los establecimientos escolares implicó la ruptura en la continuidad de los aprendizajes planeados por los maestros en sus respectivos programas, generando de manera natural mucha incertidumbre, angustia y desasosiego en los docentes, alumnos y directivos.

Ante este panorama educativo un tanto desolador —generado por la incuestionable prioridad nacional de proteger la vida y la salud de todos los mexicanos— el gobierno federal ha propuesto diversas estrategias para intentar salvar académicamente el semestre en curso.

Aprovechando las bondades de los recursos tecnológicos disponibles, la SEP está aplicando el programa Aprende en Casa para los niveles de educación básica: inicial, preescolar, primaria, secundaria, especial y para adultos. La gran interrogante que cabe hacer es la siguiente: ¿Hasta qué punto la modalidad educativa a distancia puede contribuir a recuperar los aprendizajes que se han dejado de adquirir o construir en la modalidad idónea para dicho nivel, como es la labor pedagógica presencial en las aulas? Se trata de una buena pregunta para los investigadores educativos.

Se entiende de suyo que las estrategias digitales son de carácter complementario, ya que el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, anunció en la conferencia presidencial mañanera del 21 de abril que el primero de junio será el retorno a las clases en todos los niveles educativos, siempre y cuando lo permitan las condiciones sanitarias del país.

En los niveles medio superior y superior, la situación es también compleja y diversa. Algunas instituciones, que disponen de la infraestructura tecnológica requerida y el personal debidamente capacitado, han recurrido a estrategias didácticas para seguir desarrollando sus programas educativos con los alumnos, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Sin embargo, en otras instituciones se carece del equipamiento tecnológico adecuado y predomina la práctica docente de carácter presencial, la cual, como se ha apuntado, ha sido abruptamente trastocada por la contingencia sanitaria. En este caso, la aplicación de acciones educativas en tiempos de contingencia resulta más dificultosa y limitada.

Otro aspecto que representa un desafío interesante consiste en realizar la función directiva de la educación en el marco del obligado confinamiento. Muchos responsables de gestionar la marcha de las instituciones educativas estamos aprendiendo con celeridad a realizar nuestras tareas directivas en la modalidad a distancia, utilizando variados recursos y plataformas, como el correo electrónico, WhatsApp, Facebook, videoconferencias, etc., aunque en el fondo extrañemos la comunicación vis a vis con nuestros colaboradores y compañeros de trabajo en general.

Concluimos con la siguiente reflexión: se ha afirmado que la contingencia no debe abrumarnos en exceso y que debemos asumirla como un escenario de oportunidad para el aprendizaje y para cambiar nuestras maneras de ser en la vida, en el mundo y en la sociedad. Así, tal vez de la tétrica obscuridad de esta pandemia emerjan mejores seres humanos: más sensatos, menos mezquinos y más solidarios. Que así sea.— Mérida, Yucatán.

canek_1999@yahoo.com.mx

Doctor en Educación. Director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán.