Imposible crucigrama de vialidad

Paseo de Montejo

María Isabel Cáceres Menéndez (*)

A causa de la pandemia apenas ayer transité por vez primera sobre Paseo de Montejo. Quedé estupefacta ante esa marabunta de isletas, flores, conos, bolas amarillas como llenas de espinos, igualitas a la imagen del coronavirus. Hace dos días en la Prolongación me atraparon unas y ¡no podía salirme de ellas! ¡Se rajó mi llanta izquierda frontal!

Entre tanto, ¿quién hay en el gobierno que diga: ¡YO! y salga a la palestra y nos explique la idea escondida para hacer lo que han hecho? Las perversas dudas me están matando. ¿Por qué no nos preguntaron, por qué no expusieron el proyecto virtualmente, por qué no hicieron una maqueta, por qué no checaron la vialidad, porque tiraron millones de pesos en algo inútil que sólo provocará un accidente tras otro? Las planas y planas en la prensa a mí y a muchísimos no nos sirvieron ni nos sirven para nada, eso hay que estar ahí para entenderlo y transitar en ese crucigrama imposible para darse cuenta de semejante dislate y torpeza.

¿Quién o quienes fueron los que propusieron y dirigieron esta operación? Porque alguien lo tuvo que haber propuesto, alguien lo tuvo que haber inventado, alguien tuvo que haber convocado al grupo que hizo que tanto el alcalde como el gobernador lo aprobaran, ¿cierto? ¿por qué no utilizaron primero esa cantidad de dinero en arreglar los 4 km de aceras que tiene el Paseo Montejo, dos en un lado y dos en el otro, en los que la gente se pasa a matar a cada minuto por lo irregulares, rotos, rajados, disparejos y torcidos que ya están todos los adocretos rojos que se pusieron hace no sé cuántos años?

Cuentas

¿Dónde está la rendición de cuentas? ¿por qué una obra innecesaria, complicada? ¿Pedalear un 15 de agosto con sol de 40 grados con sensación térmica de 45 por Paseo Montejo? ¿A las dos de la tarde cuando a esa hora el Apolo yucateco raja las piedras y ya no se suda agua sino sangre?

Les suplico a los señores Barrera y Vila ambos yucatecos (este último por adopción), y conocedores de las inclemencias del astro rey de Yucatán, y cuyas investiduras mucho respeto, tomen sus bicis y transiten por ahí, a esa hora justamente. Les prometo que van a estar si no encantados sí pasmados y sorprendidos; solo una sugerencia: lleven mucha agua y pónganle un parasol a las bicis... pueden jurar que lo necesitarán; además de ir ligeritos de ropa: short, sayonaras, camiseta sport, nada de ropa elegante de trabajo porque quedará empapada e impresentable, además de un sencillo botiquín de primeros auxilios por posible golpe de calor y un par de botellitas de suero oral, ¡aah! y alcohol puro para oler y volver en sí en caso de desvanecimiento y demás. Y no lo digo en broma, esto es rigurosamente cierto en cuanto al calor de Yucatán... con este tema no se juega... ¡si lo sabremos los yucatecos!

En clases

Y esperen a que empiecen las clases presenciales y tengamos a las escuelas Modelo y Teresiano a la salida y entrada de alumnos y sabremos lo que es bueno. ¿Caos vial? ¡Apuestas 10 a 0 a favor!

Termino con una frase que mi padre tan sabio repetía a menudo: “Isabelita, aquí los ciudadanos estamos pintados; el gobierno siempre hace lo que le da la regalada gana”. Sigue teniendo razón desde el cielo y desde el siglo pasado.— Mérida, Yucatán

maica482003@yahoo.com.mx

Abogada y escritora