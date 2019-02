Impulso al bien común

Oportunidad de transformar Yucatán

José Antonio Loret de Mola Gómory

Discurso que el autor, presidente de la Coparmex Mérida, pronunció ayer en la toma de compromiso del Consejo Directivo 2019-2020 del organismo patronal

Tenemos la oportunidad histórica de transformar Yucatán. Nuestra responsabilidad es estar a la altura de esa labor.

Las condiciones en las que actualmente vivimos, la forma en la que nuestra economía está funcionando y la madurez democrática de nuestra sociedad son nuestra base para poder aspirar a un mejor Yucatán, a un mejor futuro. Pero al hablar del futuro, no debemos imaginarnos algo lejano o inalcanzable. El futuro es resultado de lo que hacemos hoy.

En esta tarea de ver hacia adelante, de hacer lo que esté en nuestras manos para transformar Yucatán, la Coparmex Mérida será, una vez más, protagonista. Fomentaremos la participación, el compromiso y la solidaridad. Seremos una organización vigilante, crítica y argumentativa.

En los 90 años de la Coparmex nacional y en los casi 70 años de Coparmex en Yucatán, hemos demostrado estar del lado de la sociedad. Porque cuando la sociedad está bien, las empresas pueden prosperar. Y cuando las empresas crecen, las familias de nuestros colaboradores y todos los trabajadores tienen mejor calidad de vida. Ese es el círculo virtuoso que desde la Coparmex impulsamos para nuestro Estado y nuestro país.

Por eso, el Consejo Directivo que hoy inicia funciones y yo en lo personal, estamos convencidos de que nuestro papel es impulsar el bien común, liderando las mejores causas ciudadanas y empresariales.

La sociedad civil organizada ha sido fundamental para la evolución democrática de México y Yucatán. Organizaciones que velan por la vigencia de los derechos humanos, voluntarios que se dedican a ayudar a los enfermos, ciudadanos dedicados a prevenir los actos de corrupción o la degradación ambiental, por ejemplo. Y, por supuesto, cámaras empresariales y colegios que impulsan el desarrollo económico y profesional.

Este México que hoy vive un cambio político y democrático histórico, no sería posible sin la participación activa de innumerables organizaciones. Ellas y cada uno de sus miembros somos la raíz de la transformación de nuestras comunidades.

Y nos mantendremos activos y vigilantes, sin un dar un paso atrás, para ser testigos de los frutos de esa transformación.

La Coparmex Mérida, con esa búsqueda del bien común, también respaldará los esfuerzos de todos los sectores económicos de Yucatán, porque aglutinamos a empresas de diferentes giros como ninguna otra organización.

Todas estas empresas, industriales, turísticas, constructoras, de servicios tecnológicos, están marcando el ritmo del crecimiento económico del estado. En estas organizaciones también encontramos a jóvenes emprendedores, que con innovación y creatividad dinamizan la forma de hacer negocios en Yucatán.

Así las cosas, ¿qué necesita Yucatán para alcanzar ese futuro posible? ¿Qué necesitamos para tener una ciudadanos activos y sectores económicos con crecimiento y generando empleos?

Desde nuestra visión, el factor fundamental es la participación, donde la voz de las mujeres y los hombres de empresa tenga peso y mucho valor.

Un primer paso en esta dirección es la creación del Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado, un mecanismo que consideramos esencial para la rendición de cuentas y la correcta ejecución de los recursos públicos.

Durante mi toma de compromiso correspondiente a mi primer período, propuse al entonces gobernador y a los candidatos, que esta demanda —que por muchos años habíamos hecho los grupos empresariales— se materializara. En ese sentido, celebramos que la primera acción de este gobierno fuera la instalación de dicho consejo. La voz de la ciudadanía se escuchó y se cumplió.

Esta experiencia sirvió para conocer la situación de las finanzas públicas, especialmente en el contexto del cambio de gobierno. Las diferentes cámaras empresariales, la Universidad Autónoma de Yucatán, colegios y otras instituciones acudimos al consejo con el objetivo de opinar y evaluar las cuentas del gobierno, y estamos convencidos de su utilidad.

Como primera experiencia hemos de señalar que, así como hubo aciertos, también existieron omisiones e improvisaciones, que afectaron el proceso de elaboración y aprobación del presupuesto 2019 en el Congreso del Estado. En el próximo ejercicio fiscal no se deben repetir estos mismos errores.

En consecuencia, los miembros del consejo ya estamos construyendo lineamientos más serios para el análisis, redacción y el seguimiento puntual del presupuesto. No bastan presentaciones, se necesitan indicadores.El consejo consultivo también ha sido positivo para la transparencia. Nos ha permitido conocer presuntas irregularidades detectadas en el ejercicio del gasto público en la administración anterior. Mantenemos la posición institucional de que se debe investigar y actuar conforme a la ley en aquellos casos que se comprueben.

Asimismo, hago un llamado respetuoso pero enérgico a las autoridades correspondientes, para que se hagan todos los esfuerzos en tiempo y forma con el fin de deslindar o fincar responsabilidades, según se trate, en los casos de presuntos pagos a las llamadas empresas fantasmas de los gobiernos estatal y municipal anteriores.

Actuar así será un avance en la construcción de un marco de gobierno que garantice el Estado de Derecho. Sin embargo, no abona a la sociedad si estos casos derivan de una motivación puramente política sin sustento jurídico.

Sí, hay que actuar conforme a la ley, pero no podemos desgastarnos, sin razones jurídicas, viendo parcialmente hacia el pasado. Lo que hoy exige Yucatán es estar a la altura del futuro que tenemos al alcance.

En ese sentido, Coparmex Mérida ha propuesto una Agenda de Desarrollo hacia 2024. Una agenda que tuvimos la oportunidad de entregarle al gobernador como nuestra aportación a la construcción del Plan Estatal de Desarrollo.

Dicho documento cuenta con antecedentes, diagnósticos y 54 recomendaciones de política pública que corresponden a cuatro ejes: Comunidades Seguras, Fundamentos Económicos, Oportunidades y Sustentabilidad y Gobierno Eficiente.

Así, ponemos por delante una política de seguridad integral que apueste por la prevención, aumentando las capacidades de mando, inteligencia y tácticas policiales a nivel estatal y municipal. Situaciones recientes nos obligan a enfatizar la necesidad de que todos contribuyamos a cerrar las puertas al crimen.

Consideramos esencial una política social medible y evaluable, con enfoque de derechos, que amplíe las capacidades de los yucatecos en salud, educación y vivienda. Asimismo, proponemos una economía basada en la seguridad energética, incluyendo el abasto de gas natural y fuentes renovables, así como la modernización de la infraestructura inteligente de telecomunicaciones y portuaria.

Merece una mención especial el proyecto del Tren Maya que, una vez concluidos los estudios de factibilidad, planeación e impacto social y ambiental, puede ser un gran activo para la conectividad turística peninsular.

Finalmente, abogamos por un desarrollo sustentable que mitigue los efectos del cambio climático, frene la contaminación del manto freático y permita una planeación urbana de vanguardia, especialmente en la Zona Metropolitana de Mérida. En ese sentido, celebramos la integración de la agenda entre el Estado y Mérida con miras a 2050.

En las recomendaciones que entregamos, se abordan las principales preocupaciones, causas, necesidades y oportunidades que vemos desde la Coparmex Mérida para lograr el potencial que todos esperamos de Yucatán.

Y alcanzar este potencial nos exige ponernos retos que, por muy altos que parezcan, son alcanzables y son los que necesitamos para, reitero, construir el futuro que queremos: un futuro sostenible.

Nuestra Agenda de Desarrollo contempla las siguientes seis metas hacia 2024:

1.— Erradicar la pobreza extrema y reducir en 50% la pobreza moderada en Yucatán.

2.— Crecimiento anual promedio de 4.5% del Producto Interno Bruto Estatal.

3.— Creación de 120 mil empleos formales de la mano del sector empresarial.

4.— Mantener una tasa de homicidios dolosos inferior a 2.0 por cada 100 mil habitantes.

5.— Aumentar la cobertura de captación y tratamiento de aguas residuales por encima de la media nacional de 28%.

6.— Mantener un promedio anual de deuda pública de 1.5% respecto al PIB estatal.

Para lograr estas metas se requiere austeridad, respeto a la ley, rendición de cuentas y, sobre todo, poner toda la capacidad para implementar políticas públicas de corto y largo plazo, sin improvisaciones.

El Yucatán de 2024 debe ser protagonista global en temas sociales, económicos y políticos. Y solo podemos lograrlo de la mano de los gobiernos municipales, estatal y federal.

La democracia mexicana hoy nos da la oportunidad de vivir una alternancia política que abre nuevas perspectivas, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Mauricio Vila Dosal. Alcancemos lo mejor para México y Yucatán uniendo a la sociedad y sumando voluntades, sin enconos estériles.

La Coparmex Mérida estará presente durante todo este proceso democrático, como un aliado responsable y actuando también con la convicción de exponer aquello con lo que no estamos de acuerdo.

En ese sentido, para detener una práctica que a todos nos afecta, Coparmex junto con otros organismos de la sociedad civil, ha aportado 11 compromisos contra la corrupción.

Compromisos que apuestan por la consolidación de las instituciones anticorrupción, la creación de mecanismos para fortalecer la transparencia y el rediseño normativo en materia de adquisiciones y obra pública. Como organización, estaremos muy atentos a que se implementen adecuadamente y cumplan con sus objetivos.

En particular, seremos vigilantes del compromiso de impulsar el carácter autónomo de la Fiscalía General del Estado y del fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción. Consideramos que la autonomía de la Fiscalía es una condición necesaria para garantizar que su labor de procuración de justicia se cumpla cabalmente. No se puede ser juez y parte. Y esta condición de autonomía y buen proceder se debe extender a la Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Estaremos atentos a que su nueva estructura y miembros no degraden ni comprometan lo alcanzado.

Finalmente, quiero referirme a mis compañeras y compañeros presidentes de cámaras empresariales.

Ya que, junto con mi responsabilidad al frente de la Coparmex, también seré el representante temporal de ustedes en el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán.

Asumo esta tarea con total apertura y diálogo para poder defender, en conjunto, los intereses de los diferentes sectores de la economía yucateca.

Nuestro objetivo primordial será seguir construyendo las condiciones para incrementar el dinamismo de cada sector económico y ubicarnos como un polo de innovación económica.

Para ello, tenemos que ser capaces de romper con la tradición y la comodidad del crecimiento inercial.

Nuestras empresas deben invertir en nuevos modelos de negocios y explorar nuevos mercados.

Existen empresas yucatecas que ya lo hacen, pero esto debe permear en todo el engranaje empresarial.

Socios de Coparmex Mérida, colaboradores, compañeras y compañeros de cámaras empresariales, líderes sindicales, autoridades de los tres poderes de gobierno, este es el momento para ponernos metas más altas.

Aprovechemos la oportunidad.

Yo me siento muy seguro de lograrlo, con el invaluable apoyo de mi familia, que con paciencia y cariño, me respaldan en esta función empresarial.

Lo mismo que mis colaboradores en Ciclo, gracias a quienes puedo desempeñarme como presidente de Coparmex Mérida.

Sabemos que hay coyunturas políticas que pueden preocuparnos, pero con unidad las enfrentaremos y superaremos.

Yucatán sigue desarrollándose en una dicotomía histórica; entre grandes avances logrados los últimos años, tenemos grandes rezagos que ni las recientes ni antiguas administraciones, han solucionado.

En materia de servicios, observamos que contamos con instalaciones turísticas de gran calidad como este Centro Internacional de Congresos, pero no hemos solucionado el funcionamiento de los servicios públicos de salud en hospitales y clínicas estatales.

Si bien contamos con el espacio público más seguro del país, no hemos solucionado la violencia en los hogares, especialmente sobre mujeres e infantes. Ahora llegan grandes inversiones extranjeras y nacionales impactando en la generación de empleo formal, pero también persiste la deuda de derechos humanos con el pueblo maya.

Si hoy vemos que nuestra capital se transforma inmobiliariamente, no hemos puesto todas las bases para una política de movilidad sustentable, con soluciones estructurales. El gran esfuerzo en los próximos años es que todos aportemos para cerrar estas brechas.

Desde el sector privado, desde la empresa, nuestro compromiso es actuar con responsabilidad social. Y como sociedad civil organizada, participaremos en la construcción de una democracia más perfecta, que dignifique a las personas.Sin embargo, no podemos olvidar el papel de las autoridades gubernamentales, como conductores del esfuerzo y voluntad de la sociedad.

Comprendiendo que una vez en el poder, no se trata de ver por un color político, sino de encontrar armonía en los diversos colores de Yucatán.

Lo que necesita nuestro Estado es unidad, objetivos comunes, para que todos jalemos parejo.

Citando al Papa Francisco, “pedimos a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar a un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo”.

Tenemos que dialogar, no imponernos.

Relacionarnos con humildad, sin soberbia.

Construir el éxito del futuro, sin justificarnos en las batallas del pasado.

Especialmente, atender la raíz del problema, no solo la superficie.

Solo así podremos dar solución a los problemas y las aspiraciones genuinas de nuestra sociedad.

De parte de la Coparmex Mérida esperen responsabilidad institucional y diálogo constructivo y sustentado.

Desde ese reconocimiento recíproco, aquí estamos inversionistas, empresarios, ejecutivos y colaboradores, que compartimos el firme propósito de edificar y hacer valer el bien común.

Porque entendemos, que lo que Yucatán necesita es que estemos a la altura de nuestra oportunidad histórica.

Muchas gracias.