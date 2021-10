Indispensables voces discordantes

Ver, oír y contar

Olegario M. Moguel Bernal (*)

“Hoy fue un día soleado”. Así de inane comenzó el noticiero 24 horas la noche del 2 de octubre de 1968.

Ese día sucedió el hecho más vergonzoso y ruin que el gobierno de México ha ejecutado contra sus gobernados en la historia reciente, y vaya que hay tela de dónde cortar: una partida de soldados, al grito de “fuego” desde la superioridad, masacró a un grupo de estudiantes que alistaban una manifestación, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

Un hecho vil que dio la vuelta al mundo y captó más reflectores que los Juegos Olímpicos que se inaugurarían diez días después en la misma ciudad de México.

Para el noticiario, lo mismo que para amplísima cantidad de medios de comunicación en el país, eso no fue digno de ser informado, es más, no sucedió, no existió. La nota boba del día fue el clima. Al parecer no se conservan evidencias públicas de que Zabludovsky lo hubiera dicho, pero lo contrario habría sido extrañísimo, y quienes guardan el momento en la memoria lo afirman categóricos.

El Diario, como asegura el analista y estudioso del caso Sergio Aguayo, “estiró al máximo los límites de la libertad de expresión y fue el que más información publicó (de los medios de provincia) sobre los acontecimientos del 2 de octubre”. (Diario de Yucatán, sección Local, p. 5, 2 de octubre de 2018).

A 53 años del reprobable hecho que acalló a la crítica a punta de plomo, la actualidad mexicana vive una andanada de ataques con proyectiles desde tribuna contra las voces discordantes. Suele pasar, en todos los regímenes, que aquellos que piden ser escuchados son los primeros que, al asumir el poder, dejan de oír las voces contrarias.

La voz discordante es la diversa, la que disiente, aquella que alerta, que advierte, la que señala el posible punto de conflicto. Es la que avisa de árboles en el camino que tal vez no hayamos visto, y gracias a ella podemos minimizar el riesgo de un choque.

El valor de la voz discordante crece en la medida que sus fines son legítimos y edificantes. Lo contrario son marrullerías.

La voz discordante, en la vida misma y en los pueblos, es la que nos hace crecer como personas, como sociedades. Es la voz incómoda, no la que dice lo que queremos oír sino lo que detestamos escuchar, pero que nos impulsa a nuevos y mejores niveles.

Decía García Márquez que, al terminar una novela, enviaba el borrador a sus amigos que sabía la destrozarían con sus críticas. Así lograba mejorarlas. Quienes eran todo elogios ya tendrían oportunidad de leerla al salir de las prensas.

La voz discordante y crítica es la voz que complementa. La que hace pensar. Un monólogo plantea una visión absoluta y corta. El diálogo enriquece. El esquema de comunicación humana por excelencia es el diálogo. Los seres humanos no estamos para leer, oír o ver, y callar, sino para leer, oír, ver, pensar y opinar. Renunciar a ello empobrece nuestra esencia, va contra natura.

Como seres pensantes, y sobre todo como medios de comunicación, es tarea irrenunciable propiciar cualquier ejercicio que enriquezca el papel ciudadano de figuras que dialogan, reflexionan, opinan y proponen en pro del desarrollo de la ciudad, el estado y el país. Ni toda oposición sin argumentos ni todo aval sin cuestionamientos.

El papel discordante, propio del ser humano que cuestiona, está metido en la médula del periodista. El periodismo es la alerta basada en el cuestionamiento, que no es lo mismo que la pregunta, elemento también indispensable del quehacer periodístico.

Preguntar es querer saber. Cuestionar es querer saber si lo que se nos respondió es real, es la mejor opción; es querer saber si nos quieren timar.

El periodismo renuncia a su esencia cuando pregunta sin cuestionar. Y la traiciona cuando pone la pregunta al servicio de otros, máxime si son quienes detentan el poder. En este caso el periodismo muestra su cara más abyecta. Peor que callar como Jacobo es poner la pluma al servicio de los intereses mezquinos de los poderosos.

Prestarse a asistir a ruedas de prensa para ser parte de un montaje donde se hacen preguntas a modo o por encargo es la forma más ruin del periodismo.

Regímenes de todos los colores e índoles reclaman al periodista por no reconocer sus “logros”, “de eso no informan”, “no reconocen nuestro trabajo” o, diría Peña Nieto: “Ya sé que no aplauden”. En fin, empañan el espejo y se quejan de que no esté claro (Sor Juana dixit). Cumplir las funciones para las que fue encomendado el ocupante del poder no es ninguna hazaña. ¿Por qué habría que elogiar? El elogio es una reacción válida ante lo extraordinario.

Cuando se ejerce con profesionalismo, el periodismo es quizás uno de los oficios de más complicada comprensión. En días recientes se me preguntó por qué era de sorprender que el funcionario Fulano hubiera dicho tal cosa. La respuesta fue: porque tenemos memoria. El mismo funcionario actúa de manera diferente a lo que pregona, porque el Diario lo sabe, lo tiene plasmado en sus archivos.

La memoria histórica nos da contexto y evita que el periódico y sus audiencias caigan en el garlito, en la trampa que nos ponen aquéllos con sus intereses. Evita ser víctima de las celadas que un día sí y otro también ponen los gobernantes a sus gobernados.

No tendrán respuesta favorable, pues, aquellos gobernantes que pretendan que los medios de comunicación que ejercen un periodismo serio publiquen que “fue un día soleado”.— Mérida, Yucatán.

