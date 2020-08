Influencers necesarios

Los retos a que se enfrentan los profesores on line

Por Antonio Rodríguez Alcalá (*)

Faltan diez minutos para las nueve de la mañana. La computadora lista, cámara, micrófono, plataforma de videomeet, en fin, todo lo necesario para comenzar la clase.

Los chicos comienzan a llegar, los saludos cordiales de siempre, una mezcla de entusiasmo, curiosidad y escepticismo bilateral.

Bueno, este es el famoso modo online en el que se desenvuelve con tanta naturalidad esta generación a la que me dirijo. Sé que puedo ofrecerles mucho, tal vez la única diferencia estribe en la forma en que lo hago. ¿Qué podría salir mal?

El perro ladra, el del gas pone su bocina a todo volumen, la conexión falla, todos revelan inseguridades, titubeos, tropiezos. Rayos, la clase es de dibujo y lo único que puedo mostrar con la cámara es mi dedo meñique y la punta del lápiz. Tras unos intentos infructuosos me disculpo y prometo a los estudiantes mejorar las condiciones para la siguiente clase.

¿Qué hacer? Al parecer, este “estilo” de enseñanza opera en sus propios términos. La inspiración llega de las redes sociales de mis amigos arquitectos que se dedican a la docencia: no menos de diez soluciones caseras de cámaras “top–down” para impartir clases de dibujo o geometría con un ángulo óptimo, desde lámparas de escritorio con arneses de alambre pasando por dollies hechos de bambú con amarres Scout (® Dra. Sofía Fregoso), cortineros de aluminio de pared a pared o los más tecnologizados usando brazos mecánicos con iluminación integrada. La adversidad agudiza el ingenio.

En este encierro forzado, este hideout de tetralustro, voy descubriendo con sorpresa (y con un poquitín de vergüenza también) que todas las condiciones necesarias para ofrecer mis clases online con la calidad adecuada existen desde hace no menos de un par de lustros, solo que no habíamos tenido necesidad de aplicarlas; tal vez eran cosas que debíamos hacer hace tiempo y ahora, de forma un tanto precipitada y lírica, tratamos de realizar a nuestro buen entender.

El panorama parece rebasarnos; estamos arribando a un mundo y a una generación que al parecer nació y creció sin mucha necesidad de nosotros, por lo menos en términos del mundo “tutorializado” (How-to o DIY) de hoy: en 2015 YouTube (el segundo buscador más usado en internet), reportó que la búsqueda de tutoriales aumenta 70% cada año y que dos tercios de sus usuarios jóvenes se consideran capaces de encontrar un video que les enseñe a hacer cualquier cosa.

El portal de tendencias de Google (https://trends.google.com/) indica que hoy, en México, los tutoriales más buscados son sobre lenguaje de programación y programas de edición de imagen, con cifras cada vez más altas.

Me preguntaba qué es un influencer, estos gurús digitales, para ser tan seguidos por miles (millones incluso) y efectivamente, “influenciarles”. Difícil encasillarlos, más aún en esta transición Millenial – Generación “Z”, tan similares en edad pero tan disímiles en carácter y cosmovisión.

En esencia, sin embargo, son simplemente personas que cuentan con cierta credibilidad sobre un tema concreto, y con mucha presencia en plataformas digitales. ¿Acaso no hacemos eso nosotros, al menos en cuanto a dominio en nuestro campo de enseñanza?

Nuestros chicos son bien capaces de ver en YouTube (por horas incluso, en transmisiones en vivo) a otros chicos jugando videojuegos mientras los van comentando. Cómo quisiera contar con esa fluidez, ese desenfado y esa habilidad para capturar esas audiencias masivas por tanto tiempo.

Tenemos todas las condiciones para ser también como ellos. Tenemos el conocimiento, la pasión y el gusto por enseñar y vamos, hasta posiblemente el charm necesario para ser seguidos por chicos que en tu vida habías visto. Quién sabe, tal vez en cierto tiempo podríamos ver profesores de dibujo con millones de seguidores, patrocinado no solo por su Universidad, sino por empresas de material artístico. Me corrijo: ya está sucediendo, poco a poco, y es un trend que, esperemos, no se detendrá.

Y tampoco estamos solos en este trance. Nuestras instituciones de adscripción están lógicamente interesadas en fomentar este tipo de enseñanza; en el caso de la nuestra, ha desarrollado excelentes plataformas educativas de soporte y entrenamiento para, en tiempos récord (a modo de vacuna antiviral), incorporarnos en el mundo digital con más confianza.

Ya instalé una mini grúa de teléfono celular para mi clase de dibujo y hasta compré aplicaciones para transmitir mejor.

Estamos aprendiendo “a la mala”, pero eventualmente estamos aprendiendo; nuestro ingenio, paciencia y bolsillo están siendo puestos a prueba.

Chicos, téngannos paciencia, que la enseñanza-aprendizaje con este estilo es también bilateral, es un binomio indisoluble. Caminemos ayudándonos juntos.— Mérida, Yucatán.

antonio.rodriguez@anahuac.mx

Profesor investigador, Escuela de Arquitectura, Universidad Anáhuac Mayab