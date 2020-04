Ejemplos de un discurso tramposo

Agustín Llamas Mendoza (*)

La gobernabilidad se suele definir como la capacidad del Estado para enfrentarse a movilizaciones, disfuncionalidades y demandas de la sociedad (ya sean económicas, de salud o de seguridad) sin recurrir a la violencia, aplicando la fuerza de la ley.

Hoy, este gobierno nos ha llevado a una situación de ingobernabilidad por la simple razón de que ha privilegiado la mentira, la demagogia y el populismo autoritario sobre la racionalidad más elemental para satisfacer las demandas de la sociedad.

La llamada izquierda nacional e institucional se ha quedado muy corta en nuestro país. Tan corta que nadie realmente la encuentra. Tan corta que solo algunos despistados supondrían que gobierna hoy, cuando en realidad quienes gobiernan solo son los restauradores del antiguo régimen.

Lo que sabemos de la izquierda o de la llamada izquierda mexicana es que es el producto histórico de la cooptación y escisión del PRI y ello la ha caracterizado como vividora y dependiente del Estado mexicano.

Despilfarro

En algún tiempo, otra izquierda se distinguió por ser idealista, contestataria, revolucionaria y socialista; hoy se distingue, por lo menos en México y algunos otros países latinoamericanos, ya no como la denunciante de abusos contra los derechos humanos, sino como la que ostenta el sello antiglobalización, y la más fiel representante del populismo autoritario; pero, sobre todo, como despilfarradora del dinero público —que no es de ella— en programas sociales que no sirven para nada y que generan más dependencia clientelar del Estado.

Este movimiento autollamado progresista está sustentado en una lógica de suma-cero: es la del enfrentamiento en la dialéctica más elemental. Cuatro ejemplos de ese discurso tramposo que pretende manipular a la opinión pública:

1) Todos aquellos que juzguen a un gobierno o a cualquier gestión ejecutiva son conservadores/neoliberales y, por tanto, sus juicios sobre los resultados no son dignos de tomarse en cuenta. Porque lo que intentan es desprestigiar al gobierno o a la dirección en cuestión y, por lo mismo, habría que considerarlos como enemigos del desarrollo y “de la esperanza”.

2) No creer en ningún tipo de representación nos hace más democráticos. Absurdo: la democracia no se entiende ni se explica sin representación. Horizontalizar la representación se llama infantilismo democrático y populismo autoritario.

3) Los responsables de los fracasos de esas movilizaciones siempre son el enemigo interior (el gobierno y las fuerzas de derecha), el enemigo exterior (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, las calificadoras) y el enemigo anterior (los gobiernos neoliberales).

4) Cuando el neoliberalismo fracasa, es culpa del neoliberalismo; cuando el socialismo o la izquierda fracasan, también es culpa del neoliberalismo. Es lógico: los enemigos del sistema funcionan y tienen resultados concretos, pero el socialismo, por sí mismo, no está mal; los que están mal son los que supuestamente lo atacan.

Esa llamada izquierda, la cual se resiste a reconocer que su modelo económico y social es un fracaso, sí está en el basurero de la democracia y de las políticas públicas.

El actual grupo en el poder ha demostrado, por sí mismo y no por nadie más, que no sabe gobernar, que sabe engañar, que sabe manipular, que sabe amenazar, que sabe desperdiciar recursos públicos... pero gobernar, no.

La crisis económica y de salud que hemos vivido no es gratuita, no es solo por los efectos del exterior, sino porque quienes gobiernan no entienden que un entorno no se gobierna estadísticamente, sino se gobierna probabilísticamente, y para ello algo fundamental a tomar en cuenta se llama prevención.

Y si nos encontramos en estas circunstancias solo se debe a la ineptitud de quienes suponen que gobernar basta con la retórica matutina y ataques al pasado o a todos aquellos que dicen la verdad. un gobierno sustentado en la mentira solo genera ingobernabilidad, y solo la verdad hace posible y fortalece a la democracia.— Ciudad de México.

Exdirector del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa

