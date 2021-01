Iniciando el nuevo año con las finanzas

Fernando Ojeda Llanes (*)

Terminó el año 2020 y con esto también las operaciones de las empresas, muchas medianas y pequeñas se quedaron en el camino, algunas grandes dependiendo de su actividad tuvieron o no avances importantes.

Las que se quedaron fuera quizás puedan iniciar de nuevo si logran conseguir los recursos financieros necesarios, los que salieron adelante con fuertes problemas en sus finanzas tendrán que analizar su posición financiera.

Las empresas que no pudieron cubrir su presupuesto de ventas tendrán que revisar con bastante minuciosidad su situación financiera y de mercado. Si cayeron sus ventas los motivos pueden ser muchos, tales como haber cerrado sus puntos de venta, su actividad no fue esencial, tuvieron que despedir personal clave, faltante en sus productos necesarios para vender o falta de la demanda necesaria, sea cual haya sido el motivo, en este año hay que reponerse iniciando desde ahora.

Por lo que respecta al área de finanzas hay que emitir los estados financieros de todo el año 2020. El estado de flujo de efectivo nos mostrará con toda claridad en donde estuvo el faltante de dinero: de sus actividades de operación revisando el resultado de operación en el estado de resultados y las cuentas de capital de trabajo en el balance; de sus actividades de inversión revisando su activo fijo; de las de financiamiento revisando su estructura de capital: de sus movimientos cambiarios por moneda extranjera. Cada grupo nos debe mostrar como influyeron en la falta de recursos monetarios.

Si el faltante de efectivo al finalizar el período provino de las operaciones se deben concentrar en primer lugar en el resultado de operación, para tal caso acudir al estado de resultados y observar los puntos finos de las partidas que determinan este resultado que son: las ventas, el costo de las mercancías vendidas y los gastos. También revisar las partidas de capital de trabajo en el balance como son: cuentas por cobrar, inventarios, deudores, proveedores, acreedores.

Al revisar las ventas y compararlas con el presupuesto, se ha de identificar el motivo de la caída, que obviamente debe ser bien conocido, pero es importante hacer un buen análisis cualitativo para diseñar nuevas estrategias y para esto saber si cayeron por falta de mercancías, porque se tuvo que cerrar, porque los clientes no acudieron o los vendedores no fueron atendidos, o los productos de la actividad no fueron necesarios durante la crisis, no se pudo dar crédito, la competencia se llevó a los clientes, nuestros clientes del nicho de mercado no tuvieron poder adquisitivo.

De estas respuestas depende el nuevo ataque del mercado, porque si antes del comienzo de la problemática se vendió bien, entonces se puede lograr la recuperación, pero a lo mejor cambiando las antiguas formas de hacer las cosas, o sea, acción disruptiva o romper paradigmas.

Si el costo de ventas fue alto y por lo tanto los márgenes de utilidad bruta no fueron suficientes para cubrir los gastos de operación, entonces puede deberse a problemas en los precios de venta o en la compra a precios no adecuados, en estos casos hay que hacer una revisión de las líneas de productos, a lo mejor cambiarlas o sustituirlas, para esto hay que observar cómo van los precios en relación al mercado, los canales de surtimiento y que hizo la competencia.

La revisión de gastos de operación debe hacerse partiendo de la estructura de organización y de adaptar los presupuestos a una nueva realidad, o sea determinar en forma estimada una nueva utilidad bruta para darse cuenta de la cobertura que esta tendrá sobre los gastos de operación. Todo este análisis debe llevar a encontrar la forma de obtener utilidad de operación.

El propio flujo de efectivo nos dará información sobre las actividades de inversión, si hubo compra de equipo o venta de algunos importantes con el objeto de hacer la nueva proyección de inversiones, en su caso.

Las actividades de financiamiento nos reportarán si hubo pago a instituciones de crédito o se utilizaron nuevos créditos, lo que hará que se analice la estructura de capital en el balance general para conocer el riesgo de la empresa o sea la posición de pasivo y capital contable.

Las técnicas y modelos financieros nos permiten hacer un buen análisis cuantitativo de la situación económica y de riesgo de la empresa, que llevan en forma indudable a la parte de detalle y profundidad cualitativa, todo esto en conjunto sirve de guía para conocer lo que se debe de hacer, hacerlo o no ya depende de la capacidad intelectual y actitud del empresario en ciernes.— Mérida, Yucatán.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas.