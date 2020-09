Iniciativa empresarial

¿Capitalismo con rostro humano?

FREDDY ESPADAS SOSA (*)

El enriquecimiento de pocos y la miseria de muchos jamás puede ser el camino —Manifiesto Capitalismo Social. Monterrey, N.L.

Confieso que cuando leí el pasaje que hace de epígrafe para este editorial, pensé que repasaba el Manifiesto del Partido Comunista, extraordinario texto en el que C. Marx y F. Engels hicieron una valoración sobre el papel revolucionario que había jugado el sistema capitalista en todos los órdenes del desarrollo económico, político y social del mundo.

Ocurre que el pasado 17 de septiembre, un grupo de empresarios regiomontanos hizo pública una iniciativa cuyo principal objetivo es impulsar un modelo que contribuya al bien común y a la par genere desarrollo económico.

Su propuesta se condensa en un documento llamado “Manifiesto Capitalismo Social”, interesante texto en el que sus promotores invitan “a asumir compromisos para imaginar una versión cada vez más humana de la empresa”.

En la presentación de dicha iniciativa, el presidente del Centro Eugenio Garza Sada comentó que “el capitalismo es el sistema que ha demostrado la capacidad para detonar desarrollo, prosperidad e innovación, pero requiere ajustarse para afrontar grandes retos como la desigualdad, la pobreza y la baja movilidad social” (“El Economista”, 17 de septiembre).

El Manifiesto comienza planteando que el capitalismo necesita renovarse para contribuir a forjar un mejor futuro para todas las personas y para el planeta, manteniendo la libertad que constituye su esencia. (En el citado Manifiesto Comunista, sus autores cuestionaron duramente esta noción de libertad, señalando que en el capitalismo aquélla no es más que libertad de comercio, para comprar y vender).

Los capitanes del dinero aducen que el desarrollo humano —sería bueno saber qué entienden por este concepto— debe avanzar junto con el desarrollo económico, por lo que el propósito de las empresas no puede limitarse a generar riqueza, sino que debe comprender la búsqueda del bienestar para todos los que participan en ellas.

En concordancia con lo anterior, los autores del texto llaman a impulsar el Capitalismo Social: un sistema económico en libertad que se subordina a las exigencias de la ética, el medio ambiente y el bien común, reconociendo el rigor de los mecanismos de la economía.

El Manifiesto se sustenta en 4 principios y compromisos:

I. Defender el libre emprendimiento como el mejor sistema para producir riqueza, fomentando la realización de la persona y actuando con ética, legalidad y transparencia.

II. Situar en el centro el respeto a la dignidad humana, que debe estar por encima de cualquier consideración económica; se asume entonces el compromiso de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, laborales y sociales, así como brindar salarios y beneficios que permitan una vida digna.

III. Asumir el compromiso social de la empresa, lo que implica que sus beneficios deben reflejarse en todos sus grupos de interés: propietarios, clientes, colaboradores, proveedores, autoridades y comunidades.

IV. Actuar con liderazgo humanista, pues como parte activa de las comunidades, el empresariado debe involucrarse constructivamente en los asuntos públicos para formar parte de las soluciones que necesitan nuestras comunidades y el planeta.

Independientemente de las fundadas reservas que pueda yo tener sobre las posibilidades reales de que pueda avanzarse hacia un capitalismo con rostro humano, considero muy relevantes las principales ideas vertidas en el Manifiesto que comentamos, máxime si éste se presenta en el contexto de la emergencia sanitaria y económica que vive el país, y ante la gris expectativa de padecer una severa recesión económica durante el próximo año.

Por mis propias convicciones económicas, políticas y sociales, considero que hay serias limitaciones para que pueda construirse un capitalismo con sentido social y en verdad humano.

Las leyes económicas que rigen el sistema capitalista evidencian que a éste lo mueve una tendencia irrefrenable: la obtención de la máxima ganancia posible. Como bien apuntara C. Marx en su obra cumbre, El Capital: “Asegúresele un 10% y el capital acudirá adonde sea; un 20% y se sentirá ya animado; un 50% positivamente temerario; al 100% es capaz de saltar por encima de todas las leyes humanas; el 300%, y no hay crimen al que no se arriesgue, aunque arrostre el patíbulo”.

Sigo pensando que este es el principal móvil del sistema económico dominante, el cual desde luego impregna la mentalidad y la ideología de todo capitalista.

Sin embargo, lo anteriormente señalado no indica que deba echarse en saco roto los compromisos expresados por los promotores de la iniciativa, toda vez que el empresariado constituye una de las palancas fundamentales del desarrollo: crean empleos (no siempre bien pagados); generan riqueza (aunque a veces producen artículos cuya utilidad social es cuestionable); pagan impuestos (aunque muchos lleven dobles contabilidades para evadirlos); dicen estar por el combate a la pobreza y la miseria (pues un mercado interno deprimido por los bajos salarios o por el desempleo, impide la realización de las mercancías y servicios, con la consiguiente dificultad para la obtención de las ansiadas ganancias).

Preocuparse por el medio ambiente; comprometerse para mejorar el bienestar de los trabajadores; pugnar por el irrestricto respeto a la dignidad de las personas; actuar con ética y transparencia; todos ellos son muy buenos propósitos del sector empresarial.

Abogamos por que pronto, en medio de la contingencia que afecta sobre todo a los sectores más vulnerables de la sociedad, podamos ver que esos compromisos se vayan volviendo realidad. Al tiempo.— Mérida, Yucatán.

Doctor en Educación. Director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán