Instituciones en la empresa familiar

Profesionalización

Fernando Ojeda Llanes (*)

En escritos anteriores me he referido ampliamente a las empresas familiares y su profesionalización, que está íntimamente ligada con su institucionalidad o lo que es lo mismo: la creación de organismos o instituciones internas para que puedan llegar a tener tanto el éxito empresarial como la buena marcha de la familia.

Las empresas familiares que no se profesionalizan probablemente tendrán éxito en sus negocios pero no el necesario porque sufren intervenciones de miembros de la familia en las daciones que a veces son importantes y que tienen que ver con la efectividad de sus operaciones. Por otro lado, en el seno de la familia existen discordias por desacuerdos de los familiares en la administración de la empresa.

Prácticamente todas las empresas que inician son familiares, de tal manera que su éxito depende de que se ponga de acuerdo la familia en cómo dirigir la empresa; sin embargo, no bastan las promesas si no se ponen por escrito y se describen con toda claridad los puntos importantes que podrían traer discordias y principalmente en su futuro cercano. No hablemos por lo tanto de la parte estratégica del largo plazo, tienen altas probabilidades de no sobrevivir.

El primer punto a tratar es el dinero o capital que ha de invertirse en el negocio, que quede totalmente separado del de la familia porque se da el caso, por ejemplo, si hay hermanos que tienen bienes y no están escriturados correctamente deben ponerse en orden. Asimismo, los que se han de incluir en la nueva empresa. Debe hacerse un listado de los bienes y cuáles son de cada quien.

He visto no solo en esta ciudad sino en otros estados cantidad de negocios que han cerrado o que tienen un letrero de que se venden. Obviamente podría ser por no haber logrado las ventas necesarias ni para llegar a punto de equilibrio, pero investigando a alguna de ellas ha sido porque la familia no se ha puesto de acuerdo desde el inicio de las operaciones.

Cuando se inicia un negocio familiar, sea el marido o la esposa que lo inicien o el hermano mayor, el que esté liderando el proyecto debe hacer partícipe a sus familiares de que abrirá el negocio y comentar sus puntos de vista, pedir opinión de sus más cercanos, o mejor dicho de la familia nuclear que se forma por padres, hijos y nietos. Si es el esposo quien inicia el negocio y no lo comenta previamente con su esposa, tenga la seguridad de que habrá problemas con ella cuando el negocio esté iniciando y operando porque es precisamente en esta etapa denominada heroica donde no hay ventas suficientes para cubrir gastos ni impuestos donde la esposa que no fue enterada de las ideas de iniciar el negocio, no apoya al marido y se convierte en una batalla de dimes y diretes.

Lo mismo puede suceder si es la esposa quien pone el negocio y no consulta con su esposo.

La institución inicial para una buena marcha de la empresa familiar es la formación de un consejo de familia que se constituye con los miembros de la familia nuclear. En este consejo se platica de la idea y visión del negocio, se diseña el plan del negocio, se ponen de acuerdo en todo lo necesario y se redacta un denominado protocolo familiar que contendrá todas las ideas de la familia sobre el presente y futuro de la empresa, sobre la no intervención de los miembros de la familia en la empresa, comprometiéndose a delegar en un consejo de administración y en un gerente general que si es de la familia tiene su reglamento respectivo, así como los demás familiares que vayan a laborar en la empresa. Este reglamente contendrá las normas de comportamiento en la empresa así como las remuneraciones que han de devengar, los horarios de entrada y salida, el trato a los demás empleados y otros puntos importantes.

El objetivo principal del consejo familiar es lograr el apoyo de la familia y que no intervengan en las operaciones de la empresa. De esta manera el líder tendrá todas las facilidades para administrar la empresa sin contratiempos relacionados con la familia. La empresa deberá tener su organización con los puestos requeridos según su tamaño y ha de constituir un Consejo de Administración para su buena marcha, pero este es otro boleto a comentar posteriormente.— Mérida, Yucatán, México

Doctor en investigación científica. Consultor de Empresas

El primer punto a tratar es el dinero o capital que ha de invertirse en el negocio, que quede separado del de la familia…