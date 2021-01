Insultar o analizar

Resultados

Luis Pazos (*)

Un amigo priista me dijo: “Eres muy blando con López Obrador, nunca te escucho decir la clase de tipo que es, evades señalarlo”.

No voy a insultar a López Obrador —le dije—, como tampoco insulté a tu presidente Peña Nieto. En el libro que escribí sobre su gobierno, “EPN: El retroceso”, no hay insultos a su persona, sí un análisis de sus políticas y resultados.

Uno de mis primeros libros, “Devaluación en México”, donde analizo las políticas del presidente Luis Echeverría, no contiene insultos a su persona, examinó los hechos de su gobierno y sus frutos.

En una democracia se puede insultar a los políticos, hacer “memes” del presidente y de todos sus colaboradores. Me gustan los que generan risa no odio. No me asusta que le digan “rata” a un gobernante, yo uso la palabra corrupto y me baso en hechos para probarla. Respeto a quienes desahogan su frustración y enojo, al calificar como “pendejo” a quien culpan de un mal.

Pero existe el peligro de creer que con los insultos vamos a lograr que rectifique López Obrador o pierda votos Morena. Hay quienes piensan erróneamente que insultando a los gobernantes lograremos un México mejor. Hay que analizar los hechos, divulgar datos de como destruyen al país y plantear soluciones.

Decir que un gobierno es corrupto, apuntar sus crecientes errores que generan desempleo, decrecimiento, incertidumbre y más pobres, no es insultar.

En las discusiones surge el llamado en la lógica argumentum ad hominem, falacia de “dar por sentada la falsedad de una afirmación, desacreditando a quien la emite”, que utiliza con frecuencia López Obrador. Es como —dice un dicho— “matar al mensajero porque trae malas noticias”.

Si en realidad queremos demostrar a muchos mexicanos que vamos de mal en peor, analicemos los hechos, denunciemos con base en datos o presunciones lógicas, sus consecuencias negativas y no nos engañemos pensando que con insultos mejorará la economía de México; aunque los usen con sus críticos los dirigentes del gobierno y el mismo presidente López Obrador. Recordemos que cuando no hay argumentos surgen los insultos.— Ciudad de México.

lpazos@prodigy.net.mx

@luispazos1

Profesor de Economía Política