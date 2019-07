Invaluable legado

Ieoh Ming Pei. In Memoriam

Fernando López E. (*)

Ieoh Ming Pei, el más grande arquitecto del siglo XX, murió el pasado 16 de mayo a los 102 años de edad. De origen chino y un padre director del Banco de China, a los 17 años, viajó a Norteamérica para asistir a los cursos del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusets), donde conoció a los arquitectos alemanes Marcel Breuer y Walter Gropius, refugiados en Estados Unidos huyendo de los nazis, ambos maestros de la célebre Bauhaus alemana.

Estudió también en Harvard, donde obtuvo una maestría y dio clases algunos años antes de aceptar la oferta de un empresario de bienes raíces apellidado Zeckendorf, para el cual trabajó varios años hasta que pudo tener una oficina y una empresa propia también; se casó con una mujer de origen chino egresada de la Universidad de Wesley, (la más afamada universidad para mujeres de USA).

Ya independiente, comenzó sus obras (más de 140) siendo llamado por Jacky, la viuda del presidente asesinado el Dallas en 1963, para realizar el que sería uno de sus trabajos más conocidos en América: la Biblioteca John F. Kennedy.

El Arq. Pei comenzó sus trabajos, adquirió mucha fama por algunos de ellos, como el East Wing de la National Gallerie de Washington y sobre todo por sus trabajos en el museo del Louvre en París, Francia.

En los años 60 yo vivía en París becado por el IFAL y acudía al Louvre muy a menudo en busca de mi esposa, quien asistía a la Escuela del Louvre inscrita en los cursos de Historia del Arte; en aquél entonces solo existía como museo el ala izquierda del Palacio, la que corre junto al Sena, con una entrada deprimente en la que se veía la victoria de Samotracia, al final de subir muchos escalones; todo olía mal, (sobre todo en el estacionamiento) y los turistas que descendían del autobús solo miraban la Victoria mencionada, la Venus de Milo y la Gioconda, la visita duraba 30 minutos.

Si se quisiera mencionar alguno de los diseños de Pei, el primero que yo elegiría sería el museo del Louvre; ésta es su corta historia:

El presidente Francois Mitterrand acudió al llamado de los encargados del museo, quienes le informaron que el recinto tenía mucho material que no podía exhibir por falta de espacio y los curadores requerían de más espacio también.

Uno de los directores del museo de apellido Biasini fue encargado de seleccionar al arquitecto capaz de resolver los problemas del antiguo museo, quien después de visitar varios museos en diferentes países, reportó al presidente que el indicado era Pei.

Biasini trajo a Pei para que el presidente lo conociera y también acordara con el arquitecto los términos de su contrato; Mitterrand ofreció a Pei que compitiera con otros arquitectos franceses, pero Pei le dijo que él no entraba a concursos, por lo que fue contratado por el presidente para realizar los trabajos de la ampliación del actual museo del Louvre.

Durante seis meses, Pei visitó de incógnito el museo (cada mes dedicaba una semana a cuatro de sus nuevos proyectos); finalmente terminó la maqueta de su proyecto y la mostró a Biasini en sus oficinas de Nueva York; éste al ver que la entrada era una pirámide de cristal quedó admirado, pero le dijo a Pei que solo el presidente podía aprobar semejante proyecto.

Transportado a París, Pei acudió a la presentación de la maqueta que no mostraba la entrada al museo; cuando el presidente le preguntó por dónde era el acceso, Pei sacó de su bolsa la pequeña pirámide de cristal y la asentó al centro… fue realmente lo que deslumbró al presidente, quien de inmediato aprobó el proyecto y llamó a los directores del museo para que vieran la maqueta con la pirámide de cristal y dieran su opinión del proyecto de Pei.

Después de estudiar el proyecto de Pei, viendo que la mayor parte del edificio estaba debajo del estacionamiento actual del museo, pero abarcaba también todos los espacios del Palacio del Louvre para exhibir los tesoros que poseía el museo, percibieron que sería muy difícil conseguir que el Ministerio de Finanzas Públicas del Estado Francés desocupara el ala oeste del Palacio.

Cuando el presidente de Francia mostró a la prensa la maqueta, estando presente Pei y una traductora, casi todos los diarios del país montaron en cólera tan groseramente que la traductora estalló en lágrimas diciéndole a Pei que no podía traducirle lo que decían de él. Durante meses atacaron al presidente y al proyecto de Pei, especialmente el Figaro y el Canard Enchenè.

Existe un libro que se llama “La batalla por la Pirámide del Louvre” (también en disco) en el que se narran los denuestos de la prensa escrita en contra de la pirámide de cristal y del mismo presidente Mitterrand. Los trabajos para el proyecto de Pei tardaron en comenzar casi un año después de presentada la maqueta.

Ya terminados los trabajos de construcción, incluso la pirámide de cristal, el Museo se abrió al público en espera de que el Ministerio de Finanzas desocupara el ala izquierda (la que corre paralela a la Rue de Rivoli). Es hasta dos años después que comenzaron los trabajos al interior de esa parte del Palacio, que fueron terminados y vinculados al resto del museo que ocupa finalmente todo el Palacio del Louvre.

Yo he vuelto a París hace algunos años y me pasé toda una semana admirando el exterior y el interior del museo; puedo decir que yo que tuve la oportunidad de conocer el antes y el después, no puedo imaginar que alguien tenga algo que reprochar del proyecto del gran arquitecto Ieoh Ming Pei, cuya memoria celebramos hoy.

