Finanzas con Kookay

M.F. Marisol Cen Caamal (*)

Entre las inversiones que más atraen a los pequeños inversionistas está el Mercado de Divisas, también conocido como FOREX (Foreign Exchange Market).

Y es que las altas ganancias que ofrecen, la publicidad tan atractiva y los esquemas de referenciación que manejan, llaman la atención de personas que están en la búsqueda de obtener mayores rendimientos por su dinero. Sin embargo, antes de invertir en FOREX hay ciertas cosas que se deben saber:

El Mercado de Divisas es el mercado en el que se compran y venden monedas extranjeras. Es un mercado descentralizado y global. No existe una Bolsa de Divisas. Este mercado opera totalmente de manera electrónica y está abierto durante todo el año a todas horas.

Cuando una persona se registra en una plataforma para operar en el mercado FOREX, puede comprar y vender divisas de todo el mundo en cualquier momento del día. Los participantes de este mercado buscan obtener ganancias a partir de los diferenciales cambiarios (la diferencia entre el precio de compra y de venta).

Una de las características de este mercado es que los precios de las divisas pueden variar considerablemente en cortos períodos de tiempo, es decir, tienen una alta volatilidad.

La mayoría de las plataformas que ofrecen inversiones en FOREX, ofrecen también otros instrumentos que no son propiamente parte del Mercado de Divisas, como son inversiones en metales, como el oro y la plata, inversiones en materias primas, criptomonedas, trading de acciones y de ETFs, así como contratos por diferencia mejor conocidos como CFDs (Contract For Differences).

Esta gran variedad de instrumentos puede llegar a confundir al inversionista inexperto y hacerle pensar que está invirtiendo en un instrumento, cuando en realidad su dinero está en otra cosa. Hace unas semanas una persona me contactó para consultar qué podía hacer ya que había invertido mucho dinero en acciones de Amazon y en poco tiempo había perdido toda su inversión, (eran $1,200,000).

En realidad, la persona no había invertido en acciones de Amazon sino en CFDs de Amazon, lo cual es un tipo de inversión muy diferente. Si hubiera invertido en la Bolsa de Valores en acciones de Amazon y el precio hubiera bajado, su capital invertido sí hubiera sufrido una minusvalía, pero era imposible que perdiera todo su dinero en tan corto tiempo.

Los contratos por diferencia (CFDs) son, entre todos los instrumentos que se ofertan en las plataformas de FOREX, los más riesgosos, porque son inversiones apalancadas.

Cuando una persona invierte en un CFD de Amazon no está comprando una acción y se está haciendo socio de Amazon, como pasa cuando se adquiere una acción en la Bolsa de Valores; sino que simplemente está comprando un instrumento apalancado cuyo valor se basa en la acción de Amazon.

El peligro está en el apalancamiento. Para ilustrar esta idea, supongamos que una persona tiene $10,000 y quiere invertir en acciones de Netflix, que hoy cuestan $9,800 cada una, porque cree que subirán de precio. Si comprara la acción en la Bolsa de Valores, con el dinero con el que cuenta, solo le alcanzaría para comprar una acción. Pero con un CFD que le pide de margen 10% para invertir, con el dinero con el que cuenta, podría invertir en un contrato de 10 acciones de Netflix. Si el precio de la acción de Netflix sube a $9,900, si hubiera invertido en una acción en la Bolsa ganaría $100, mientras que con los CFD ganaría $1,000 porque tiene un contrato por 10 acciones.

Pero si la acción baja $100, por su inversión en Bolsa perdería $100, mientras que con su contrato de CFDs perdería $1,000.

Con los CFDs las ganancias o pérdidas se multiplican. Invertir en CFDs puede considerarse como una apuesta apalancada y se puede llegar a perder todo el capital invertido.

Una de las cosas más importantes que hay que saber sobre el mercado FOREX es que no tiene regulación en México. La Condusef en numerosas ocasiones ha advertido que no puede hacer nada ante las quejas en contra de estas entidades, ya que no tienen regulación de ninguna autoridad mexicana.

Los brokers de Forex que ofrecen sus servicios en nuestro país lo que ofrecen es que tienen supervisión y regulación de entidades financieras ubicadas en otros países, como La FCA (Financial Conduct Authority) que tiene su sede en Reino Unido y La CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) con sede en Chipre, entre otros.

En caso de algún fraude tendríamos que presentar nuestra queja ante las instituciones reguladoras extranjeras, ya que no habrá autoridad mexicana alguna que pueda ayudarnos.

En inversiones siempre hay que recordar que hay una relación entre riesgo y rendimiento. Si le prometen rendimientos altos será porque el riesgo también será mayor. Cuando se trata de nuestro patrimonio es muy importante diferenciar entre apostar e invertir y estar muy seguros de entender en qué estamos poniendo nuestro dinero, de lo contrario, podríamos llegar a perderlo todo.— Mérida, Yucatán.

marisol.cen@kookayfinanzas.com

kookayasesoriafinanciera

Profesora de la Universidad Anáhuac Mayab, presidenta del Comité Técnico de Responsabilidad Social del IMEF Yucatán