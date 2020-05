Invisible, pero letal

El virus maldito del Covid 19

José Antonio Ceballos Rivas (*)

Ninguno de los seres humanos que habitamos hoy el mundo había experimentado algo como lo que estamos viviendo con el Covid 19. Nunca el planeta estuvo tan globalizado ni tan en tiempo real, como por este microscópico retazo de nada que quiere acabarlo todo en nosotros.

La humanidad entera vulnerable como nunca y al mismo tiempo, ante un virus, una partícula, un enemigo que ni siquiera es un organismo vivo como para que pueda morir en su miserable batalla de acabar con nuestra vida.

Fragmentos de nada que se brincan de uno a otro de nosotros, a la primera oportunidad y de muchas maneras, para replicarse exponencialmente a expensas de nuestras células obligándolas a seguir sus órdenes de causar un desorden total en nuestra fisiología. Y de ahí, y ya por mecanismos patológicos propios, afrontar esta nueva enfermedad que aún no tiene tratamiento, ni prevención y que pareciera no tener fin.

Un virus que no solo infecta y destruye los pulmones sino que, cuando pierde su batalla de acabar directamente con nuestra respiración, se da la vuelta y la ataca consiguiendo que la sangre se coagule y no pueda llevar el oxígeno a los órganos y, aún más, en algunos casos, lesionando directamente los centros nerviosos del control respiratorio…

Este virus, para acabar pronto, es un maldito. Y nos ha puesto contra la pared a todos. Y a todos nos está obligando a mostrar nuestra verdadera cara. Y es precisamente este momento en el que, como suele decirse y a ejemplo de los toros bravos, “hay que sacar la casta” y cada quien, según la forma de ser de cada uno, concentrarse en lo esencial.

Y si estamos intentando protegernos para que el virus no entre en nosotros, hay que cerrarnos aún más para que no entre nada que atente contra nuestra esperanza ni en contra de nuestra fe.

Confiar en los médicos que dan, desde el frente, la batalla. Confiar en los verdaderos científicos, humanistas y docentes, que están trabajando, a marchas forzadas, buscando una vacuna, un tratamiento eficaz. Confiar en las autoridades preocupadas verdaderamente por el bien común. Confiar en nosotros, en ser solidarios, en ser austeros pero sin dejar de estar, como cantaba Lucio Dala “Atento al lobo”.

Y es que de pronto, sucedió todo. Y cada quien en su vida diaria, tan diferente de muchas maneras, pero tan igual en lo esencial, tuvimos que parar en seco. Un “alto” forzado a eso de ganarse el sustento de cada día, de intentar perseguir los sueños, de llevar al cabo los proyectos, de aprovechar las oportunidades, de buscar la compañía del amor, de propiciar una familia y de enfrentarse buscando ganarle a la rutina, a la decepción, a la depresión y al fracaso.

De pronto, cada quien en lo suyo, se entera del virus invisible y letal y, en esencia, todos dejamos de hacer lo nuestro para hacer lo de todos: recluirse, cuidarse, reinventarse buscando, por el momento, la sobrevivencia.

Y si la lucha consiste en no hacer nada para escapar del virus invisible y mortal, por el otro lado nos enfrentamos, sin poder ni querer evitarlo y sin cerrarle ninguna puerta, al virus de la información: ese que se ve, que se escucha, que nos llega por todos lados y nos confunde y nos atemoriza y nos paraliza con el miedo que se nos mete hasta lo más hondo del alma para robarnos la paz, la confianza, la paciencia.

¿Y quién hace algo contra ese virus? ¿Quién lo obliga a utilizar “mascarilla”? ¿A no salir ni difundirse por las redes? ¿Quién le pone gel antibacterial en el hocico de lo que dice y en la pluma de lo que escribe? ¿Qué hay con esas autoridades que son las primeras en permitirles su replicación? ¿En propiciarlas? ¿En buscar culpables y no soluciones?

Cada quien dice lo que se le ocurre y, en esas ocurrencias, van mezcladas las falsedades con pedazos de verdad, los menosprecios con las exageraciones, y entonces uno ya no sabe qué hacer, ya no sabe qué pensar, ya no sabe nada de nada y comienza a desesperar.

¿Alguien podrá salvarnos de ese virus de la mala información? Nadie. Solo nosotros mismos. Cada uno, cada quien. Abandonando esa obsesión de leerlo y, más que nada, de creerlo todo y todo el tiempo. De ser consumidor insaciable de esa caterva de “fake news”. De esa inagotable “comida chatarra” para nuestra alma. Hacer un alto también para ellas.

En fin… Siempre he creído que cuando las cosas se complican demasiado, terminan por simplificarse. Y así lo primordial ha de ser, para evitar y evitarle a los demás caer en la enfermedad, aislarse y protegerse. Regresar por un rato a la cultura de la “pobreza” en vez de la del “dispendio” en la que ya nos desenvolvíamos casi todos. Darnos cuenta de que: lo importante es lo sencillo. De que no necesitamos tantas cosas para estar bien ni para ser felices.

Y vivir día por día. Sin anticipar catástrofes, sin dar por sentadas las cosas, sin menospreciar nada. Dejar de llevarnos por las oleadas de información tan disímil, tan contradictoria, tan tendenciosa. Evitar sumarse a distractores de linchamiento, de politización, de ninguneo.

Solo hay que estar atentos. La naturaleza nos muestra cómo. Toda ella —plantas, animales, el aire, el mar, etc…—, ha vivido replegada a los límites que nuestra voracidad de seres humanos le ha impuesto en nombre de nuestra civilización y progreso.

Pero de pronto la supuesta alegría se aleja de los aviones, de los cruceros, de los autobuses, de los balnearios, del afán y la posibilidad de viajar, de las reuniones, de todo prácticamente y, convenientemente, se recluye. Y entonces, el silencio resultante de nuestra ausencia, resulta ser “tremendamente sonoro” para los animales, por ejemplo, que regresan y se pasean por los que eran sus dominios.

Pero cuando la pandemia cese, y el hombre vuelva al trabajo y a las calles, a los vehículos para surcar los aires, las aguas y el asfalto, a los hoteles y a las reuniones de negocios y de familia, ya veremos cómo ellos, los animales, viviendo su día a día, se adaptarán de nuevo a sus circunstancias y regresarán a sus escondites y lo más lejos de los hombres que somos, en realidad, los depredadores mayores del mundo.

Entre tanto, ese respiro, ese rato sin nosotros, ha servido para que, en un buen grado, el planeta se limpie, para que el ozono se restablezca, para que los animales se tomen unas vacaciones por los lugares que eran suyos…

A nosotros, mientras tanto, aún nos queda un buen tramo de incertidumbre y de sacrificio para poder sobrevivir a esta pandemia. Preocupa sobremanera que la pobreza extrema y también la no tan extrema pero mayoritaria en nuestro país que apenas sobrevive, empeore más aún y el hacinamiento y la falta de elementos de higiene y de oportunidades, hagan que el virus se ensañe con ellos y, forzosamente, con todos. Que los emprendedores de la pequeña y mediana empresa, que sostienen en mayor medida la economía de nuestro México, colapsen y el despido de empleados se traduzca en otra tragedia de desempleo, de criminalidad y violencia.

Mucho más nos falta, creo, para saber la verdad detrás de esta pandemia. Si el origen fue obra de la perversidad humana, de los experimentos, del complejo de omnipotencia con el que algunos, con ayuda de la “ciencia”, juegan a ser Dios. O si, por el contrario, se trata solamente de un imponderable de la vida o de algunos acompañantes de la vida, como son los virus, que existen desde el momento mismo en que una célula comenzó la aventura de la existencia.

¿Lo sabremos algún día?

Baste por lo pronto, darnos cuenta en plenitud, de nuestra vulnerabilidad extrema como especie. De un momento a otro, en un instante, quedamos reducidos a un ejército sin armas suficientes para enfrentarnos a los enemigos posibles.

Quedamos reducidos, como nos dice la Biblia, a lo que somos en realidad: “hierba del campo que en la mañana florece y por la tarde se marchita”.

Sin embargo, en ese breve lapso de tiempo, brilla la luz de la conciencia y del valor humano. Su entrega, su solidaridad, su pasión y la bondad de su alma buena.

Saquemos lo mejor de nosotros en estos duros momentos. Agradezcamos, simplemente, por estar, por seguir vivos. Y hagamos todo lo posible por permanecer en la vida y poder ser parte del nuevo amanecer.

Para poder ser testigos y actores de los cambios que esta inesperada y brutal circunstancia que nos ha sido impuesta, espera de nosotros: el que sepamos y queramos convertirla en una nueva oportunidad de reflexionar y de corregir el rumbo. El que queramos y sepamos aprovechar, quizá, la última oportunidad para reorientarnos hacia una forma nueva de ser, de hacer, de crecer, de valorar y de disfrutar la subsistencia y la convivencia, para el bien de todos.— Mérida, Yucatán.

Médico y escritor