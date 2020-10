Ivonne Ortega en MC

Entre el oportunismo y la ambición

Freddy Espadas Sosa (*)

El 15 de agosto de 2019, poco después de perder las elecciones para la presidencia nacional del PRI, la ex gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega Pacheco dirigió una carta “digna de antología” a la senadora Claudia Ruiz Massieu, entonces presidenta nacional del tricolor.

En esta misiva, la ex alcaldesa de Dzemul presentó su renuncia a dicho partido, señalando que en aquellas elecciones se había incurrido en “prácticas perniciosas, arcaicas, mañosas e ilícitas”, y que “lo sucedido ha sido permitido y tolerado por liderazgos y autoridades internas, que han convertido al PRI en un partido que ya no me representa”.

Transcurrido poco más de un año de su aparatosa salida del PRI, el flamante partido Movimiento Ciudadano ha recibido con bombo y platillo a la señora Ortega Pacheco, a quien de inmediato le otorgó un cargo nacional y le abrió la puerta para que sea incluida en la lista plurinominal para diputados federales en los comicios intermedios del próximo año.

El aterrizaje de la Sra. Ortega Pacheco en el partido naranja —jugoso imperio electoral regenteado desde hace muchos años por el ex gobernador priista de Veracruz Dante Delgado— no es más que la esperada culminación de una ola de especulaciones que se desataron a partir de su renuncia al PRI.

Los rumores se hicieron tan intensos, que se llegó a considerar la posibilidad de que Ivonne Ortega se afiliara nada menos que a Morena, lo que, como era de esperarse, motivó severos cuestionamientos por parte de la dirigencia estatal de dicho partido.

A decir verdad, la llegada de la exgobernadora priista de Yucatán no debe escandalizar a nadie, ya que ella está en todo su derecho de cambiar de partido o de ideología en función de sus intereses, motivaciones y circunstancias. Así, vemos que de la noche a la mañana la señora Ortega pasó de defender a ultranza las líneas programáticas del PRI a suscribir la ideología supuestamente socialdemócrata que el MC postula en sus documentos básicos.

Perspectiva

¿Oportunismo, pragmatismo y ambición sin principios de doña Ivonne? Desde luego que sí, desde nuestra perspectiva de análisis no nos cabe ninguna duda; sin embargo, reiteramos que la ex senadora priista está en todo su derecho de utilizar el trapecio como mejor le parezca para reposicionarse en la vida política nacional y estatal.

De igual manera, y aunque violente sus estatutos, altere sus procesos internos y atente contra los derechos de la demás militancia- las cúpulas gerenciales del MC están en toda su potestad de recibir y de abrir espacios a quienes se les pegue la gana, aún a costa de caer en mayores niveles de desprestigio político y electoral.

Por lo demás, la llegada de Ivonne Ortega al MC ilustra de maravilla un hecho plausible: nos guste o no, el transfuguismo, el trapecismo y el oportunismo son prácticas muy recurrentes en la vida política de prácticamente todos los países del mundo.

Algunos estudiosos consideran que, la mayoría de las veces, el quehacer político y el mismo ejercicio del poder conllevan el complejo juego de arteras traiciones y firmes lealtades. Por lo tanto, “si el transfuguismo es ante todo traicionar, ¿qué tiene de malo ello si al final de cuentas es parte de la política basada en las libertades y los derechos fundamentales que garantiza una democracia?” (Luis Efrén Ríos, “El transfuguismo electoral en el sistema presidencial mexicano”, en Justicia Electoral, TEPJF, vol. 1, Núm. 3, 2009).

Pues bien, hemos dicho que tanto Ivonne Ortega como el MC están en su derecho de encontrarse felizmente y de hacer ambiciosos planes políticos de cara a las elecciones legislativas intermedias del próximo año.

A nuestro juicio el punto clave consiste en la reflexión profunda que la sociedad y el electorado en particular deben hacer sobre la actuación política de una tránsfuga de “primer nivel” como es el caso de la señora Ortega Pacheco.

Aquí el riesgo estriba en la desmemoria que suele afectar a los ciudadanos. En el caso que nos ocupa, existen evidencias de la actuación cuestionable de la nueva militante naranja cuando fue gobernadora de nuestro estado: dispendios multimillonarios, corrupción, opacidad, impunidad, violaciones a los derechos humanos, derroche mediático, obras abandonadas, proyectos faraónicos (como el Gran Museo del Mundo Maya) que generan enormes sangrías a nuestro raquítico erario, etc.

En consecuencia, sostenemos que la sociedad yucateca no puede darse el lujo de olvidar olímpicamente estos rasgos perniciosos que distinguieron la conducción del estado por parte de la hoy flamante dirigente nacional de MC.

Con la nueva “adquisición” del partido naranja surgen algunas interrogantes claves: ¿con qué cara y con qué dosis de ética pública va a presentar el MC a la señora Ortega Pacheco como aspirante plurinominal a una diputación o senaduría? ¿Cómo va a reaccionar el electorado ante esta cercana posibilidad? ¿Mostrarán las conspicuas ex militantes panistas Silvia López Escoffié y Ana Rosa Payán Cervera un mínimo de congruencia, renunciando con la frente en alto a su militancia naranja o es que acaso guiarán su actuación por el más puro e interesado pragmatismo político?

Más temprano que tarde comenzaremos a tener respuestas a estas interesantes preguntas. Veremos.— Mérida, Yucatán

canek_1999@yahoo.com.mx

Doctor en Educación. Director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán