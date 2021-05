Javier Caballero Lendínez: Autoritarismo, el vendaval del continente

Cosas cotidianas

El pasado 18 de marzo publiqué en este espacio editorial la columna “Nayib y los contrapesos”. En ella escribí acerca de la figura endiosada del joven presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su ascensión a los cielos políticos del país centroamericano. Publiqué esta editorial a raíz de la soberana paliza que el partido de ese presidente había logrado en las elecciones legislativas.

En una parte de la columna mencioné: “Hoy, El Salvador está ante el peligro inminente de convertirse en un sistema autoritario en el que quien ostenta el poder puede aprovecharse del mismo fácilmente.

“El caciquismo sin contrapeso es tan peligroso como profundamente retrógrado y significativo para el futuro de las siguientes generaciones (…). A toda esta maraña política salvadoreña se une el más que probable control que Bukele, el autodenominado ‘presidente más cool del mundo’, tendrá sobre el poder judicial como consecuencia de su avasalladora victoria electoral”.

Dicho y hecho, bola cantada, y cuando veas a tu vecino las barbas cortar, pon las tuyas a remojar. Los últimos días se ha impuesto en aquel país un nuevo autoritarismo en el continente, por si ya teníamos pocos. Ese nuevo autoritarismo no nos es ajeno, ni parece que lo será en el futuro próximo.

Nayib decidió meter el hacha, las tijeras de cortar, la podadora, el juego de cuchillos de la cocina y toda su caja de herramientas completa en la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Ahí, rebanó las cabezas de jueces y el fiscal.

La delgada línea que podría separar el Poder Judicial del Legislativo y Ejecutivo se cruzó criminalmente, y hoy, El Salvador, se quedó sin contrapesos, sin frenos, con una separación de poderes inexistente y una oposición política bajo mínimos.

Todo fue como esa historia interminable cuyo final —que jamás llega— se espera en algún momento con más ilusión que otra cosa: Nayib gana las elecciones ejecutivas en 2019; Nayib choca con la cámara legislativa en ese entonces; Nayib es frenado por esta Cámara, que busca ser un contrapeso; Nayib gana las siguientes elecciones legislativas este año y ya tiene 2 de 3; Nayib se va por el único poder que queda independiente, el cual ha frenado algunas medidas propuestas por el presidente; Nayib y su Congreso destituyen a cinco magistrados defensores de la Constitución; Nayib gobernará a sus anchas.

Los últimos acontecimientos en México no dan más esperanza que esa que estamos viendo en ese país centroamericano. Ya lo venía avisando López Obrador a principios de abril cuando sostenía la “necesaria renovación del Poder Judicial” con la excusa de que si no se hiciera, no se podría tener un auténtico Estado de Derecho.

Ya avisó el Poder Ejecutivo y Legislativo con la extensión de dos años más del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, tras la polémica aprobación e la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Senado.

El autoritarismo que se ha instaurado en El Salvador bajo la bandera de una derecha que antes fue izquierda, pulula también por nuestros cielos bajo una bandera izquierdista radical que antes fue solamente izquierda. En fin, populismo al fin y al cabo.

Son tantas las similitudes entre nuestro rumbo y el de muchos países vecinos y no tan vecinos, que aterra imaginar el desenlace. Me vienen a la mente unas palabras de Enrique Krauze que se grabaron como piedra hace unos añitos y que hablaban de que vivimos en un continente abocado a la dictadura: “Cuando usted combina la reverencia por el personaje con el elemento de la ideología (marxista, populista o fascista, de derechas o izquierdas) y el instrumento del micrófono, entonces la mezcla es atómica, es terrible”.

Réquiem. Cuando era pequeño, en un pasillo de nuestra casa, mi hermano y yo estábamos jugando al fútbol. El pasillo era más bien estrecho aunque daba perfecto para simular unas miniporterías, pegarnos unas pataditas y meter unos cuantos goles. Este pasillo enlazaba con la sala en la que había un jarrón de porcelana que aún hoy recuerdo.

Mi padre llegó de trabajar, nos vio jugando, metiendo esos pepinazos a la pelota y nos avisó: “le vais a dar al jarrón”. Hicimos caso omiso. Repitió la advertencia una, dos, tres y cuatro veces. Lo veíamos imposible, estaba demasiado lejos de la portería.

Cambió de tercia: “le vais a dar y cuando le deis vais a tener un problema conmigo”. Mismo cuento, ni caso. Al final, como era de esperarse, rompimos una parte del jarrón. Mi padre cumplió con lo del problema. Nos arrepentimos mucho, pero era tarde. Hubo consecuencias que después de 30 años por lo menos, aún recordamos perfectamente los tres y mi madre, quien no tuvo vela en ese entierro.

Pues lo dicho. Eso sí, espero equivocarme. Tiempo al tiempo.— Mérida, Yucatán.

Periodista