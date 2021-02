Javier Caballero Lendínez: Entre sismos y reconquistas

Cosas cotidianas

Agustín Lara puso Granada en boca de todos cuando de sus labios salía acompañado de notas musicales el verso “Granada, tierra soñada por mí”. Antes, otro mexicano, Francisco de Asís e Icaza, había encumbrado en la poesía a un mendigo a las puertas de la Alhambra al pronunciar a su bella esposa: “Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada”.

Mucho antes, en 1492, año del descubrimiento de América, los Reyes Católicos ponían fin al reino nazarí granadino, último reducto musulmán de una conquista que comenzó a punta de saña y espada en el año 711, y que ocupó buena parte de la geografía española.

Pero Granada, además de ciudad inspiradora, literaria y bella entre las bellas, tiene una característica también histórica que últimamente se ha tomado muy en serio: es tierra de terremotos. Y los datos están ahí: desde diciembre de 2020 hasta hoy, cientos de sismos (algunos de magnitud de más de 4 en la escala de Richter) han acontecido tanto en la capital como en una provincia golpeada por ellos desde tiempos inmemoriales. Algunos temblores históricos han sido verdaderamente trágicos.

1431. Las huestes del rey Juan II de Castilla se encaminaban armadas hasta los dientes al sur, a liberar por fin a Granada y culminar prácticamente un proceso de reconquista que había comenzado en el año 722 con la victoria del rey Pelayo en la famosa batalla de Covadonga. Al paso firme y decidido de los soldados castellanos les acompañó un primer aviso de sismo, acaecido el 24 de abril en la provincia de Granada. Juan II se encontraba por aquel entonces en Ciudad Real, y la noticia no cejó en el empeño de grabar su nombre en la historia, aunque eso sí, según las crónicas, ese temblor fue considerado un mal augurio, un aviso divino de lo que podría ocurrir.

Las tropas continuaron su camino hacia el sur y conforme se acercaban a los límites del reino granadino, se dispararon algunas escaramuzas y una gran batalla. Siempre con el mal augurio en la mente y la creencia de que los terremotos eran un castigo divino por no seguir los designios de Dios (para los musulmanes era incluso indicio del fin del mundo), los soldados tuvieron que luchar en uno de los encuentros más cruentos de aquel siglo, la Batalla de la Higueruela, en la que hubo más de 12,000 muertos musulmanes y otras miles de bajas castellanas. Se llamó así porque en el campo de batalla, tras la lucha, solamente quedó en pie una higuera.

Corría julio y tras la victoria y con la ciudad totalmente sitiada, tuvo lugar un nuevo terremoto entre muy destructivo y desastroso, según la escala de Mercalli (una medición que toma en cuenta los daños causados por un sismo).

Fue ahí, en ese instante, cuando el posible fin de la conquista de Granada tuvo su particular momento de inflexión. Juan II, el rey que pudo ser héroe, se quedó a las puertas de la gloria a pesar de que la rendición o destrucción del rival musulmán era cuestión de poco tiempo. El terremoto arruinó sus sueños de grandeza y provocó la huida despavorida de los castellanos en busca de una salvación ante la venganza divina. Tal fue el miedo que no solo no recogieron el campamento, sino que lo quemaron a su paso.

Cuentan las malas lenguas que en la huida de aquel rey que pudo ser eterno tuvo mucho que ver el dinero y unos cuantos cofres repletos de él que salieron de las arcas musulmanas de la Alhambra rumbo al campamento. Cierto o no, la gran mayoría de crónicas coincide en la importancia del sismo para tener que esperar 61 años más a que los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, lograran la victoria.

Los sismos no han dejado de sacudir la provincia. Incluso se habla de otro acontecido el mismo mes de julio, pero de 1526. Por aquel entonces, en plena luna de miel tras su boda el 11 de marzo en Sevilla, el emperador Carlos V y su esposa Isabel de Portugal se encontraban descansando en Granada. Tras el terremoto, por el cual se derrumbaron algunas torres de la ciudad, el emperador y su esposa huyeron.

Réquiem.

Aquella mañana del temblor no tenía clase. Era muy joven. Me levanté muy temprano y me agazapé en el sofá de la sala, con el brasero encendido, una manta y unas ganas locas de ver caricaturas hasta que la cabeza me estallara. Encendí la televisión y así, a distancia, volví a dormirme.

Me desperté abruptamente. El sillón se movía salvajemente y mi madre gritaba al otro lado de la casa. “¡Javier! ¡Javier! ¡Ponte debajo del marco de la puerta! ¡Ponte debajo del marco de la puerta!”. Me levanté como pude y alcancé la puerta. Yo vivía en un sexto piso y los 15 ó 20 segundos de duración del sismo se me hicieron una vida entera.— Mérida, Yucatán.

Periodista español de Grupo Megamedia